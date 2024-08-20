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НОВОСТИ

Высшие руководители Вьетнама и Китая стали свидетелями подписания 14 документов о сотрудничестве

19 августа в Пекине, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам и его китайский коллега Си Цзиньпин стали свидетелями подписания 14 документов о сотрудничестве между министерствами, ведомствами и населенными пунктами двух стран в рамках государственного визита вьетнамского лидера в Китай.
  На церемонии подписания. Фото: ВИA  
Среди документов - меморандум о сотрудничестве между Национальной политической академией имени Хошимина (HCMA) и Партийной школой ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) (Национальная академия управления); меморандум о промышленном сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли (MoIT) Вьетнама и Министерством промышленности и информационных технологий Китая; МоВ о сотрудничестве в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Вьетнама и Национальной комиссией здравоохранения Китая; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Вьетнама (MoH) и Национальной комиссией по здравоохранению Китая; меморандум о взаимопонимании между Государственным банком Вьетнама и Народным банком Китая по расширению сотрудничества и обмена информацией в области банковских операций; меморандум о взаимопонимании между Министерством планирования и инвестиций Вьетнама и Китайским агентством по развитию международного сотрудничества (CIDCA) о продвижении проектов сотрудничества в целях развития в социальной сфере и сфере обеспечения средств к существованию; и сертификат о передаче результатов проекта помощи Вьетнаму в планировании железной дороги стандартной колеи Лаокай - Ханой - Хайфон между правительствами двух стран.

Между Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) Вьетнама и Главным таможенным управлением Китая (GACC) также подписаны три протокола по карантину растений и безопасности пищевых продуктов для замороженного дуриана, требования по карантину растений для свежих кокосовых орехов и карантинные и санитарные требования к крокодилам, выращенным на фермах, экспортируемым из Вьетнама в Китай; официальное письмо между Министерством транспорта Вьетнама и CIDCA о технико-экономическом обосновании проекта технической помощи по планированию двух железнодорожных маршрутов стандартной колеи Лангшон - Ханой и Монгкай Халонг – Ханой; соглашение о профессиональном сотрудничестве между Вьетнамским информационным агентством и Китайским информационным агентством Синьхуа; меморандум об укреплении сотрудничества между телевидением Вьетнама и Центральным радио и телевидением Китая; меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и Национальным управлением по делам традиционной китайской медицины о сотрудничестве в области традиционной медицины; и меморандум о взаимопонимании по программе обмена прессой и средствами массовой информации на 2024-2029 годы между Союзом журналистов Вьетнама и Всекитайской ассоциацией журналистов. (ВАЖ).

На церемонии подписания также было объявлено о подписании меморандумов о взаимопонимании по расширению экономического и торгового сотрудничества между MoIT и властями китайских провинций Хайнань и Шаньдун.

Отношения между Вьетнамом и Китаем демонстрируют быстрый, интенсивный и всесторонний прогресс во всех областях после более чем 30-летней нормализации, особенно после более чем 15-летнего установления всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в 2008 году.

С начала 2024 года двусторонние отношения сохраняют позитивную динамику развития, а атмосфера тесного сотрудничества распространяется между различными секторами, ведомствами и населением двух стран. Обе стороны сошлись во мнении, что двусторонние отношения находятся на самом глубоком, всеобъемлющем и содержательном уровне за всю историю.

ИЖВ/ВИА

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19 августа в Пекине сразу после торжественной официальной церемонии приветствия, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам провел переговоры на высоком уровне с Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
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