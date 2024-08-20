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Высшие руководители Вьетнама и Китая стали свидетелями подписания 14 документов о сотрудничестве
Между Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) Вьетнама и Главным таможенным управлением Китая (GACC) также подписаны три протокола по карантину растений и безопасности пищевых продуктов для замороженного дуриана, требования по карантину растений для свежих кокосовых орехов и карантинные и санитарные требования к крокодилам, выращенным на фермах, экспортируемым из Вьетнама в Китай; официальное письмо между Министерством транспорта Вьетнама и CIDCA о технико-экономическом обосновании проекта технической помощи по планированию двух железнодорожных маршрутов стандартной колеи Лангшон - Ханой и Монгкай Халонг – Ханой; соглашение о профессиональном сотрудничестве между Вьетнамским информационным агентством и Китайским информационным агентством Синьхуа; меморандум об укреплении сотрудничества между телевидением Вьетнама и Центральным радио и телевидением Китая; меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и Национальным управлением по делам традиционной китайской медицины о сотрудничестве в области традиционной медицины; и меморандум о взаимопонимании по программе обмена прессой и средствами массовой информации на 2024-2029 годы между Союзом журналистов Вьетнама и Всекитайской ассоциацией журналистов. (ВАЖ).
На церемонии подписания также было объявлено о подписании меморандумов о взаимопонимании по расширению экономического и торгового сотрудничества между MoIT и властями китайских провинций Хайнань и Шаньдун.
Отношения между Вьетнамом и Китаем демонстрируют быстрый, интенсивный и всесторонний прогресс во всех областях после более чем 30-летней нормализации, особенно после более чем 15-летнего установления всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в 2008 году.
С начала 2024 года двусторонние отношения сохраняют позитивную динамику развития, а атмосфера тесного сотрудничества распространяется между различными секторами, ведомствами и населением двух стран. Обе стороны сошлись во мнении, что двусторонние отношения находятся на самом глубоком, всеобъемлющем и содержательном уровне за всю историю.