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Высшие руководители Вьетнама и Ирландии провели переговоры в Дублине
По его словам, у двух стран много общего в борьбе за национальную независимость, и нет таких областей или тем, которые они не могли бы обсуждать или сотрудничать.
Хиггинс напомнил о своем визите во Вьетнам в 2016 году, отметив, что впечатлен достижениями страны Юго-Восточной Азии в области социально-экономического развития, международной интеграции и реализации Целей устойчивого развития за последние годы. Он также выразил сочувствие Вьетнаму в связи с тяжелыми последствиями тайфуна «Яги».
То Лам заявил, что Вьетнам придает большое значение развитию дружбы и многогранного сотрудничества с Ирландией. Вьетнам высоко ценит то, что ирландское правительство уделяет приоритетное внимание Вьетнаму в своей политике сотрудничества в области развития в рамках в стратегии «Глобальная Ирландия: достижение успехов в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 2025 года».
Высший руководитель Вьетнама выразил пожелание, чтобы Ирландия продолжала оказывать помощь в развитии Вьетнама в таких приоритетных областях, как зеленый рост, борьба с изменением климата, защита окружающей среды, информационные технологии, цифровая трансформация и устойчивое развитие.
Для укрепления взаимного политического доверия и понимания лидеры двух стран договорились активизировать обмен делегациями на всех уровнях, особенно высокого уровня, активно использовать существующие механизмы сотрудничества.
То Лам с радостью сообщил, что правительство Вьетнама приняло решение и осуществляет процедуры по открытию посольства Вьетнама в Ирландии.
Оба лидера выразили уверенность, что это решение станет предвестником нового этапа развития двусторонних отношений во имя общих интересов народов двух стран.
Что касается экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, то лидеры двух стран подтвердили, что оно является важной основой двустороннего сотрудничества и развивается позитивно, когда ожидается, что двусторонний товарооборот достигнет 3,5 млрд долларов США в 2024 году. Сторонам необходимо эффективно использовать Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), развивать торгово-инвестиционные связи, поддерживать деловые круги двух стран и стремиться увеличить товарооборот между двумя странами до 5 миллиардов долларов США к 2026 году, когда обе страны будут отмечать 30-ю годовщину установления дипломатических отношений.
Президент Ирландии подчеркнул, что Вьетнам является ведущим торговым партнером Ирландии и что между двумя странами еще есть широкие возможности для сотрудничества; отметил предложение Вьетнама ускорить ратификацию Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) для расширения сотрудничества и инвестиционных возможностей между вьетнамскими и ирландскими деловыми кругами; и пожелал, чтобы Вьетнам способствовал экспорту Ирландией высококачественной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
Стороны приветствовали установление стратегического партнерства в области высшего образования между Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама и Департаментом дополнительного и высшего образования, исследований, инноваций и науки Ирландии, а также подписание Меморандума о взаимопонимании (MoU) между Вьетнамским национальным университетом в Ханое и ведущими университетами Ирландии. Лидеры двух стран согласились, что это приоритетное направление сотрудничества между двумя странами, которое поможет улучшить качество обучения, развить высококачественные человеческие ресурсы, продвинуть научные исследования и инновации во Вьетнаме.
Для укрепления взаимопонимания и связей между народами двух стран лидеры двух стран договорились развивать обмены между людьми, сотрудничество в области культуры и искусства, сотрудничество в сфере туризма и партнерство между населенными пунктами Вьетнама и Ирландии.
Стороны договорились создавать благоприятные условия для проживания и работы граждан двух стран, вносить вклад в процесс социально-экономического развития друг друга и способствовать повышению их роли в качестве моста для дружбы между Вьетнамом и Ирландией.
В рамках переговоров стороны обсудили вопросы региональной безопасности, представляющие взаимный интерес, такие как ситуация в Украине и на Ближнем Востоке. Они призвали все стороны защищать гражданское население, вести диалог и разрешать конфликты мирными средствами на основе международного права и основных принципов Устава ООН.
Они договорились укреплять сотрудничество на многосторонних форумах, таких как АСЕАН-ЕС и ООН, а также в различных областях, таких как реагирование на глобальные вызовы, изменение климата, продовольственная безопасность и обеспечение цепочек поставок.
Стороны поддержали позицию АСЕАН по вопросу Восточного моря в плане обеспечения мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития в регионе, а также разрешения споров мирными средствами на основе соблюдения международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.