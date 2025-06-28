Выступление премьер-министра на ВЭФ в Тяньцзине: Послание от смелого, искреннего, заслуживающего доверия Вьетнама

Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл на открытие 16-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ) в китайском городе Тяньцзинь. Фото: ВИA Вьетнамские истории привлекают внимание В мероприятии ВЭФ «Тяньцзинь 2025» приняли участие более 1700 делегатов из почти 100 стран мира, представляющих правительства, бизнес, научные круги и международные организации. Участники обсудили глобальные экономические тенденции, общие проблемы и государственно-частное партнерство, необходимое для устойчивого роста.



Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял участие в политическом диалоге с президентом и генеральным директором ВЭФ и выступил с основным докладом на сессии "Находится ли век Азии под угрозой". В своем выступлении вьетнамский лидер поделился вдохновляющей историей Вьетнама - страны, мыслящей масштабно, действующей смело и проводящей трансформационные реформы. Эта стратегия строится на четырех ключевых столпах - научно-техническом прорыве, развитии частного сектора, глубокой международной интеграции и правовой реформе.



Его выступление на форуме дало понять, что Вьетнам готов к прорывному росту от мышления и видения к прагматичным действиям, закладывая прочный фундамент для следующей эры развития страны - эры подъема нации.

В интервью для прессы в кулуарах форума временный председатель ВЭФ Питер Брабек-Летмат выразил глубокое впечатление от экономического прогресса и политической стабильности Вьетнама. Он особо отметил создание Центра четвертой промышленной революции в Хошимине, который укрепляет отношения Вьетнама с ВЭФ.



В ходе дебатов по Азии премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил концепцию «пяти пионеров» для процветающей и устойчивой Азии. Он также представил две ключевые инициативы для будущего региона - Азиатскую инновационную сеть и Азиатский инновационный портал.



Вьетнам выразил готовность присоединиться к этим инициативам, призвав ВЭФ, Китай и международных партнеров оказать поддержку в совместном развитии этих региональных платформ.



Изюминкой совещания ВЭФ в Тяньцзине стало то, что премьер-министр Вьетнама стал специальным гостем для участия в диалоге по национальной политике с руководителем ВЭФ, что подчеркивает значение, которое ВЭФ придает как Вьетнаму, так и лично премьер-министру. Уже в самом начале делегаты выстроились в длинные очереди, чтобы попасть на эту важную сессию. Несмотря на большое помещение, зал быстро заполнился до отказа, и многим пришлось стоять на улице или смотреть сессию онлайн. Сразу после диалога эксперты и ученые собрались вокруг премьер-министра, чтобы задать вопросы, принять участие в дискуссиях и обсудить идеи.



Неизгладимое впечатление от этого диалога оставили не только новое видение и направление политики Вьетнама в предстоящую эпоху развития, опыт страны в построении независимой, самодостаточной экономики, тесно интегрированной с мировым рынком, и ее внешняя политика в условиях международной геополитической нестабильности, но и перспектива оставить прошлое позади, развивать диалог, находить точки соприкосновения и смотреть в будущее.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул свою жизненную философию: искренность, доверие, работа от всего сердца, постоянная вера и надежда на лучшее будущее.



По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь провел двусторонние переговоры с временным председателем ВЭФ, президентом и генеральным директором ВЭФ, премьер-министром Сингапура, премьер-министром Кыргызстана, президентом Эквадора и премьер-министром Сенегала. Он также работал с ведущими мировыми корпорациями, такими как Siemens, Pepsi, Cisco, Foxconn, а также с многочисленными экспертами и учеными для развития сотрудничества во всех областях.

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Буй Тхань Шон сообщил, что премьер-министр Фам Минь Тьинь и лидеры стран договорились о важных и практических мерах по укреплению двусторонних связей, подчеркнув новые возможности для сотрудничества в области технологий, инфраструктуры, искусственного интеллекта и полупроводников - областей, горячо приветствуемых международными инвесторами.



Укрепление вьетнамско-китайского партнерства



Во время своего пребывания в Китае премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цианом, посетил Вьетнамско-Китайский бизнес-форум и встретился с руководителями китайских корпораций в таких отраслях, как наука, технологии, инфраструктура и строительство. Он также встретился с представителями вьетнамской общины, посетил исторические и экономические достопримечательности, ознакомился с экономической моделью Китая, в том числе с его фондовыми биржами и выставкой Пудун в Шанхае.



Стороны договорились ускорить реализацию важных общих пониманий, достигнутых высшими руководителями двух стран-участниц, особенно совместных заявлений, опубликованных во время визита генерального секретаря партии, президента государства То Лама в Китай в августе 2024 года и государственного визита во Вьетнам генерального секретаря Коммунистической партии Китая, председателя КНР Си Цзиньпина в 2025 году.



Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Буй Тхань Шон отметили, что поездка расширила возможности сотрудничества, углубила взаимопонимание и принесла практическую пользу обеим странам. На Вьетнамско-Китайском бизнес-форуме в Тяньцзине обе страны подписали девять соглашений в области энергетики, инфраструктуры, переработки сельскохозяйственной продукции и цифровой трансформации.



Министр строительства Чан Хонг Минь добавил, что в ходе дискуссий также обсуждались ключевые проекты в области железнодорожной, транспортной и городской инфраструктуры, при этом Китай выразил поддержку предложениям Вьетнама, в частности, по развитию железнодорожного сообщения.



Участие премьер-министра Фам Минь Тьиня в ВЭФ в Тяньцзине получило широкую оценку за демонстрацию динамичной и активной роли Вьетнама в мировых делах, укрепление вьетнамо-китайской дружбы и сотрудничества. Эксперт Вэй Вэй из Центрального телевидения Китая подчеркнул значение растущего авторитета Вьетнама, отметив третье подряд появление вьетнамского премьера на форуме.



Визит передал послание предпринимательского духа новой эры, направленного на привлечение максимального количества международных ресурсов для развития страны. Он также подтвердил внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самодостаточность, многосторонность, диверсификацию и активную, всестороннюю и глубокую международную интеграцию.



Он также стал важной вехой в эффективном осуществлении всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем и создании вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение, приуроченное к 75-й годовщине установления дипломатических отношений и началу Года вьетнамско-китайских гуманитарных обменов.







