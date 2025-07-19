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Выступление генсекретаря То Лама на закрытии 12-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва
Товарищи делегаты, участвующие в Пленуме!
После двух дней напряжённой, серьёзной, демократичной и ответственной работы 12-й Пленум ЦК КПВ 13-го созыва успешно завершил всю намеченную повестку дня. Пленум обсудил, дал глубокие, всесторонние и единогласные мнения по трём основным направлениям, имеющим стратегическое значение, долгосрочную направленность, непосредственно служащим подготовке к 14-у съезду КПВ, а также способствующим дальнейшему обновлению и устойчивому развитию страны в новой эпохе.
От имени Политбюро и Секретариата ЦК КПВ выражаю искреннюю благодарность товарищам — членам ЦК и делегатам, принимавшим участие в Пленуме, за проявление высокой ответственности, искренние, прямые и глубокие мнения по рассматриваемым вопросам. Благодарю Канцелярию ЦК и все соответствующие подразделения за отличное организационное обеспечение этого Пленума.
Далее позвольте мне подвести итоги важных результатов Пленума и определить основные задачи и ключевые меры, которые необходимо реализовать сразу после Пленума.
I. О направлении подготовки документов к 14-у съезду КПВ
С духом наступательной революции и духом продолжения обновления ЦК принял решение интегрировать содержание трёх документов — Политического доклада, Доклада об экономическом и социальном развитии, Доклада об итогах партийного строительства — в единый Политический доклад, оформленный как сквозной, согласованный и целостный документ для представления на 14-м съезде КПВ.
ЦК потребовал, чтобы новый Политический доклад был доработан в следующих направлениях:
1/ Обеспечение преемственности и обновления, адекватное отражение реальной картины развития страны, особенно выдающихся достижений в политике, экономике, культуре, обществе, обороне, безопасности и внешней политике, исходя из позиции, что достигнутое сегодня положение страны, её потенциал, международный авторитет и престиж являются результатом тысячелетнего культурного наследия нации, в особенности — итогом 95 лет руководства КПВ, 80 лет существования государства Социалистическая Республика Вьетнам, 40 лет обновления (Дой мой), а также значительных усилий и жертв многих поколений партийцев и широких народных масс.
2/ Чёткое определение целей на период 14-го съезда и перспектив до 2045, 2050 годов и далее, с привязкой к двум вековым рубежам: 100 лет под руководством КПВ и 100 лет государства СРВ.
3/ Акцент на новые движущие силы развития, включая науку и технологии, инновации, цифровую трансформацию, развитие человеческого капитала высокого качества и эффективное использование преимуществ глубокой международной интеграции.
4/ Подтверждение ключевой роли партийного строительства и перестройки, борьбы с коррупцией, расточительством, негативными проявлениями, с индивидуализмом, групповыми интересами, идеологическим и моральным разложением; усиление контроля над властью; повышение руководящей способности, управленческой эффективности и боевой силы Партии; совершенствование государственного управления и деятельности организационного аппарата всей политической системы.
5/ Поручение Политбюро и Секретариату продолжить руководство работой Подготовительных подкомитетов 14-го съезда по доработке документов, с широким привлечением мнений внутри Партии и всего общества, обеспечивая их качество, консенсус и стратегический масштаб.
6/ Доклады об итогах выполнения Устава Партии и 40-летия обновления также должны быть продолжены в том же духе, чтобы действительно стать основой для сохранения единства и сплочённости всей Партии, а также служить платформой для выработки стратегий развития страны в будущем.
II. О содержании внесения изменений и дополнений в некоторые резолюции и заключения ЦК с целью создания политической основы для продолжения реформ и обновления страны
ЦК рассмотрел и дал указания по итогам анализа практики, выявления затруднений и ограничений в действующих законах и институтах, на основании чего выработаны ориентиры по внесению изменений с целью устранения юридических узких мест и стимулирования развития на новом этапе. Разработка законодательства осуществляется на основе следующего подхода: правовые нормы должны быть в целом стабильными и иметь долгосрочную ценность; законы, регулирующие вопросы, связанные с созданием условий для развития, должны содержать лишь рамочные и принципиальные положения, отнесённые к компетенции Национального собрания, тогда как конкретные, часто изменяющиеся в практике вопросы должны регулироваться Правительством, министерствами, ведомствами и местными органами — для обеспечения гибкости и соответствия реалиям. Продолжается обновление и совершенствование структуры национальной правовой системы в соответствии с новой моделью развития. Политбюро поручено на основе мнений ЦК издать заключение о внесении изменений, дополнений и совершенствовании содержания Резолюций, вынесенных на рассмотрение на данном заседании.
В области земельных отношений акцент делается на совершенствовании правовой базы, касающейся собственности, планирования и использования земель, обеспечении прозрачности, справедливости, эффективности и баланса интересов государства, населения и бизнеса. Подчёркивается, что земля — это особый ресурс страны, важный фактор для развития, ключевой ресурс для инвестиций в социально-экономическое развитие; управление и использование земель должно соответствовать общим интересам народа. Необходимо стремиться к завершению создания централизованной, унифицированной, многоцелевой и интегрированной национальной базы данных и информационной системы по земле; земельное планирование должно осуществляться на национальном и местном уровнях; приоритет следует отдавать выделению земельных ресурсов для развития синхронизированной инфраструктуры, промышленности, услуг, урбанизации; максимально эффективно использовать земельные ресурсы.
В области планирования необходимо устранить дублирование и несогласованность между отраслевыми, региональными и местными планами; предложить соответствующие решения для обеспечения гармоничного, взаимодополняющего пространственного развития на национальном, региональном и местном уровнях. Корректировка общенационального плана развития на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года признана необходимой и неотложной. Эта корректировка должна соответствовать стратегии социально-экономического развития страны, основным политическим направлениям Партии и Государства, а также ориентирам пространственной организации экономики и общества после административно-территориального переустройства.
В сфере образования и подготовки кадров ЦК требует усиления всестороннего руководства со стороны партийных органов, повышения ответственности руководителей образовательных учреждений. Государство должно играть ведущую роль в обеспечении ресурсов для инвестиций и развития образования и подготовки кадров, одновременно поощряя социализацию и максимально привлекая ресурсы общества на эти цели. Финансовая автономия не должна быть единственным критерием для определения уровня самостоятельности государственных учебных заведений.
ЦК подчёркивает: институциональная реформа — это прорывной элемент, ключевой стимул для быстрого и устойчивого развития. В связи с этим, органы всех уровней и отраслей должны: (i) Инициативно пересматривать, предлагать изменения и дополнения к правовым актам, содержащим недостатки или противоречия; (ii) Формировать согласованную, прозрачную, выполнимую систему законодательства, способствующую созданию благоприятной инвестиционно-деловой среды и защите законных прав граждан; (iii) Активно внедрять технологии в государственное управление, переходить от модели административного управления к сервисной административной модели.
III. О направлении кадровой работы к 14-у съезду КПВ
За прошедшее время, несмотря на необходимость сосредоточиться на масштабной работе по реорганизации, сокращению организационного аппарата и оперативному назначению кадровых должностей в центральных и местных органах, Политбюро направляло Кадровую подкомиссию на изучение и полное учётов мнений, высказанных ЦК на 11-м пленуме, для завершения проекта Направлений кадровой работы ЦК КПВ 14-го созыва. Одновременно была подготовлена ориентировочная структура и количество официальных членов ЦК КПВ по регионам, органам и подразделениям для представления на рассмотрение 12-го пленума ЦК, согласно установленному порядку. Эти материалы в ходе обсуждения получили в целом единодушную поддержку и высокую степень согласия со стороны членов ЦК.
ЦК пришёл к следующим единым выводам: 1/ Направление кадровой работы к 14-у съезду КПВ является особенно важным документом, определяющим всю подготовку и выборы кадрового состава ЦК, Политбюро, Секретариата, Генерального секретаря и ключевых руководящих должностей государства. Это будет способствовать успеху 14-го съезда КПВ, дальнейшему укреплению позиции и более чёткому подтверждению абсолютного, всеобъемлющего и прямого руководства Партии над страной, особенно в условиях решительного, комплексного и всестороннего реформирования организационного аппарата от центра до базы, чтобы вступить в эпоху процветающего развития нации; 2/ Кадровая работа — это «ключевое из ключевого звена», поэтому подготовку кадров к 14-у съезду КПВ необходимо проводить синхронно, научно, планомерно, строго, демократично, объективно и прозрачно; строго соблюдать партийные нормы, принципы демократического централизма и положения законодательства; 3/ Подготовка кадров для ЦК, Политбюро и Секретариата должна соответствовать основополагающим партийным принципам и взглядам, ставя национально-государственные интересы выше всего; обеспечивать баланс между требованиями и структурой; между преемственностью, стабильностью и обновлением, развитием; между общими требованиями и особенностями; между профильным образованием и реальными способностями; между авторитетом, опытом и потенциалом роста. Особое внимание следует уделять качеству, эффективности, результатам работы и вкладу кандидатов как критериям оценки, назначения и использования; учитывать структуру по возрасту, полу, национальности и региональному представительству; 4/ Представление и отбор кадров должны основываться на установленных требованиях и условиях. Хотя преимущество отдается кандидатам из резервного состава, при этом нужно гибко подходить к реальным обстоятельствам, не упуская из виду выдающихся лидеров вне плана, обладающих качествами и способностями, наилучшим образом отвечающими требованиям революции в новом этапе. Всё это должно быть тесно увязано с планами назначения кадров на ключевые руководящие должности в партийных, государственных, центральных и местных органах на 2026–2031 годы, а также в Отечественном фронте Вьетнама и общественно-политических организациях на следующий срок; 5/ Решительно не допускать в состав ЦК 14-го созыва лиц, не соответствующих установленным требованиям, не заслуживающих доверия. Одновременно необходимо внедрять эффективные меры по предотвращению и скорейшему устранению ситуации, при которой кадры, только что избранные в ЦК или назначенные, вскоре подвергаются критике, дисциплинарным взысканиям или уголовному преследованию; 6/ Относительно направления распределения структуры и численности официальных членов ЦК 14-го созыва по местам, учреждениям и подразделениям ЦК пришел к единому мнению и достиг высокого уровня консенсуса, считая, что направление распределения было подготовлено достаточно тщательно, с учетом преемственности, приближено к практической ситуации и убедительно; в то же время тесно связано с требованиями руководства по выполнению политических задач и формированию команды высокопоставленных партийных руководителей как в ближайшей перспективе, так и на новом этапе развития страны.
О проведении партийных съездов на всех уровнях: По мнению ЦК, партийные съезды всех уровней на срок 2025–2030 годов имеют особо важное значение. Это не только масштабное и всестороннее политическое мероприятие для всей Партии и всего народа, но и важная предпосылка для успешной организации 14-го Всевьетнамского съезда КПВ.
В настоящее время органы и организации политической системы в рамках новой модели двухуровневого административного деления на местах уже начали функционировать. Поэтому партийные комитеты и организации должны сосредоточить руководство и направить усилия на успешное проведение съездов партийных организаций по следующему графику: Низовые съезды должны быть проведены до 31 июля 2025 года; съезды непосредственно низового уровня и партийных комитетов коммун, общин и особых зон должны быть проведены до 31 августа 2025 года; провинциальные съезды и партийные комитеты непосредственного подчинения ЦК должны быть проведены до 31 октября 2025 года. В то же время партийные организации обязаны сосредоточиться на тщательном обсуждении задач и решений в процессе подготовки и организации съездов, чтобы продолжать вносить вклад в разработку документов 14-го Всевьетнамского съезда КПВ и документов съездов своего уровня, демонстрируя новаторство и революционность в руководстве и реализации.
ЦК потребовал от Организационного отдела ЦК, провинциальных, городских партийных комитетов и подчинённых партийных организаций оперативно приступить к реализации плана проведения партийных съездов всех уровней, своевременно решать возникающие проблемы, не допуская пассивности, задержек или возникновения внутреннего разногласия.
Что касается кадровой работы, ЦК поддержал следующие ключевые требования: 1/ Твёрдо придерживаться принципа единого руководства Партии в кадровой работе, строго соблюдать процедуры, действовать объективно, прозрачно и демократично, но при этом дисциплинированно, избегая нездоровой лоббистской активности; 2/ Необходимо строить кадровый корпус всех уровней, при этом, наряду с курсом на подготовку кадров стратегического уровня, особое внимание следует уделить формированию прочного кадрового состава на базовом уровне, способного хорошо справляться с поставленными задачами; отбирать тех, кто соответствует требованиям к политическим качествам, морали, практическим навыкам, обладает новаторским мышлением, готовностью к действиям, принятию ответственности, преданностью народу, стратегическим видением, чтобы назначить на ключевые посты.
ЦК принял решение применить дисциплинарные меры в виде снятия всех партийных должностей в отношении следующих товарищей: Нгуен Суан Фук, Во Ван Тхыонг, Выонг Динь Хюэ и Ле Минь Кхай; исключить из Партии товарища Нгуен Тхи Ким Тьен; согласиться с тем, что товарищ До Дык Зуй освобождается от должности члена ЦК 13-го созыва, а товарищ Во Чи Конг — от должности кандидата в члены ЦК 13-го созыва.
IV. О функционировании модели двухуровневой системы местной власти
Пленум заслушал первоначальный отчёт о внедрении модели двухуровневой системы местной власти в 34 провинциях и городах, охватывающей 3 321 коммуны, общины и специальные административные единицы, где административное пространство было реорганизовано с целью дополнения, поддержки и создания внутренних движущих сил для каждого региона и всей страны в целом.
Предварительные результаты за 19 дней реализации показывают: (1) Аппарат в целом работает стабильно, без серьёзных сбоев, государственные служащие начали адаптироваться; (2) Процедуры обработки дел стали более прозрачными, государственные услуги предоставляются быстрее; (3) Население выразило одобрение и надежду на то, что новая модель будет более эффективной.
Тем не менее, ЦК отметил: (i) Необходимо продолжить совершенствование нормативных документов и построение сквозных административных процедур; (ii) Своевременно корректировать недостатки в распределении и делегировании полномочий; (iii) Повышать качество переподготовки и повышения квалификации кадров, особенно на уровне коммун; (iv) Усилить контроль, проверку и периодическую оценку эффективности функционирования модели.
ЦК поручил Парткомам Правительства, Парткомам органов при ЦК, Отечественного фронта и общественных организаций, а также партийным комитетам провинций и городов внимательно отслеживать ситуацию и провести промежуточное обобщение через 6 месяцев с целью внесения предложений по корректировке в соответствии с реальной обстановкой.
V. Некоторые приоритетные задачи после Пленума
Для эффективной реализации выводов 12-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва я предлагаю всем партийным организациям, органам власти и всей политической системе сосредоточиться на выполнении следующих ключевых задач:
1/ Широко распространить и глубоко разъяснить выводы 12-го пленума, чтобы каждый кадр, каждый партийный член правильно понял, правильно применил на практике и проявил высокую степень согласия.
2/ Ускорить подготовку проектов документов, широко собрать мнения общественности, использовать коллективный интеллект, доработать проекты в направлении краткости, доступности, стратегического и дальновидного мышления.
3/ Срочно провести пересмотр законодательства и предложить изменения в сторону стимулирования обновления и развития, устранения барьеров, обеспечения интересов населения и бизнеса.
4/ Основательно, демократично и строго по процедуре подготовить партийные съезды всех уровней, особенно в части подготовки документов и кадров.
5/ Продолжить совершенствование модели двухуровневой власти, одновременно повысить качество кадрового состава, дух служения и эффективность государственного управления.
6/ Хорошо организовать мероприятия в честь 80-летия Национального праздника (2 сентября 1945 г. – 2 сентября 2025 г.) и других крупных государственных праздников, создавая атмосферу активного соревнования, радости, уверенности и гордости во всей Партии, среди всего народа и армии. Завершить реализацию целей по защите Отечества, развитию страны и улучшению всех аспектов жизни народа.
Товарищи,
12-й Пленум ЦК КПВ 13-го созыва стал важным этапом в подготовке к 14-у Всевьетнамскому съезду партии. Его итоги ярко отражают дух обновления мышления, решительных действий, единства – демократии – дисциплины – креативности – развития.
Перед нами открываются новые возможности, но также и серьезные вызовы. Ситуация в мире и регионе продолжает меняться сложно и непредсказуемо, сочетая в себе как возможности, так и угрозы. Это требует от всей Партии, народа и армии твёрдой веры, стремления к развитию и решимости продолжать всесторонние преобразования ради построения мирного, развитого, могучего, процветающего и счастливого Вьетнама.
С этим духом я объявляю о закрытии 12-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва.
Желаю всем товарищам крепкого здоровья и успешного выполнения возложенных задач.
Искренне благодарю!