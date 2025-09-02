Выступление Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама на 80-й годовщине Национального дня Вьетнама

Генеральный секретарь партии То Лам и делегаты присутствуют на церемонии. Фото: ВИA

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам присутствовал на церемонии и выступил с речью. Вьетнамское информационное агентство (ВИА) с уважением представляет перевод этого обращения.НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЁННОМ80-ЛЕТИЮ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ(Ханой, 2 сентября 2025 года)Уважаемые товарищи действующие и бывшие руководители Партии, Государства, Отечественного фронта Вьетнама; уважаемые ветераны революции; Матери-героини Вьетнама, Герои народных вооружённых сил, Герои труда; генералы, офицеры, солдаты народных вооружённых сил,Дорогие соотечественники, товарищи; вьетнамцы, проживающие за рубежом; друзья и прогрессивное человечество всего мира,Уважаемые делегаты!Сегодня, в священной, героической атмосфере дней Августовской революции, мы торжественно отмечаем 80-летие Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам (02 сентября 1945 г. – 02 сентября 2025 г.).Восемьдесят лет назад, на исторической площади Бадинь, наш любимый Президент Хо Ши Мин торжественно провозгласил Декларацию независимости, знаменовавшую рождение Демократической Республике Вьетнам - ныне Социалистической Республике Вьетнам, первого народно-демократического государства в Юго-Восточной Азии, открывшего эпоху независимости и свободы для страны. С того исторического момента вьетнамский народ вступил на новый путь: строительство Народной власти, защита Отечества, уверенное продвижение страны по пути к социализму во имя цели «Богатый народ, сильная страна, демократическое, справедливое и цивилизационное общество».В этот священный момент мы с глубочайшим почтением вспоминаем предков, выражаем безграничную благодарность великому Президенту Хо Ши Мину; отдаём дань уважения революционным предшественникам, миллионам соотечественников и солдатов, которые пожертвовали собой и внесли свой вклад во имя независимости, свободы, воссоединения Отечества и счастья народа.Мы навеки будем помнить заслуги матерей-героинь Вьетнама, ветеранов, инвалидов войны, семей павших героев, людей, имеющих заслуги перед революцией; глубоко ценим труды рабочих, крестьян, предпринимателей, интеллигенции, деятелей культуры и искусства, пожилых людей, молодежи, женщин, детей, верующих, представителей всех народностей, соотечественников всех религий, этнических групп, и прогрессивное человечество, которые на протяжении восьмидесяти лет плечом к плечу поддерживали и помогали справедливому революционному делу вьетнамского народа на протяжении последних восьмидесяти лет.Вьетнамское Отечество является квинтэссенцией тысячелетней культурной традиции строительства и защиты страны; храбрости, разума, гуманности и устремления вперёд. Этот дух выковал великую силу Августовской революции; двух длительных войн сопротивления против колониалистов и империалистов; дела строительства и защиты Родины в мирное время; дела обновления, международной интеграции и развития страны. Это сила, которая берёт начало в Народе, принадлежит Народу и служит Народу; сила великого общенационального единства под славным знаменем Коммунистической партии Вьетнама, основанной, возглавляемой и воспитанной Президентом Хо Ши Мином.Мы с гордостью утверждаем: все победы вьетнамской революции неразрывно связаны с правильным и мудрым руководством Партии, а также с идеологией, моралью и стилем Хо Ши Мина. Наша Партия, авангард рабочего класса, одновременно авангард трудящихся и всего вьетнамского народа, всегда неизменно отстаивает цель национальной независимости, связанной с социализмом; творчески применяет и развивает марксизм-ленинизм и идеи Хо Ши Мина в соответствии с реалиями страны в каждый период; ставя интересы Отечества и народа превыше всего. Благодаря этому наш народ преодолел бесчисленные трудности и испытания; наша страна превратилась из колонии в независимую, единую нацию, уверенно движущимся к современности и глубокой интеграции в мир; её положение и авторитет всё более укрепляются на международной арене.Дорогие соотечественники, товарищи!Задача защиты независимости, суверенитета, территориальной целостности Отечества; обеспечения безопасности, общественного порядка и социальной стабильности ради быстрого и устойчивого развития страны; постоянного повышения уровня жизни и счастья народа, является нашим непреложным приказом к действию. Успешное выполнение этих трёх целей означает осуществление заветного пожелания дяди Хо перед его уходом: «Мое последнее желание таково: вся наша партия и народ объединятся, чтобы стремиться построить мирный, единый, независимый, демократический и процветающий Вьетнам и внести достойный вклад в мировое революционное дело».Пройдя 80-летний путь, полного трудностей, но и героического, мы утвердили истину: под славным знаменем Партии, при свете, освещающем путь Хо Ши Мина, опираясь на силу народа и великое общенародное единство, нет таких трудностей и испытаний, которые наш народ не смог бы преодолеть; нет такой высокой цели, которой наш народ не смог бы достичь. Поэтому нет никаких препятствий, никаких причин, которые могли бы помешать нам достичь мира, процветания, вечного существования и развития нации.Заглядывая в будущее, наша Партия ставит цель к 2045 году,к 100-летию основания страны, Вьетнам странет сильной, процветающей и счастливой страной. Это устремление всей Нации, клятва чести перед историей, перед Народом.Я призываю всю Партию, весь народ, всю армию, наших соотечественников в стране и за рубежом конкретными, практическими делами объединяться, единодушно действовать, превращать устремления в реальность; прилагать ещё больше усилий, проявлять ещё большую решимость; в полной мере раскрывать разум, творческий потенциал и храбрость Вьетнама; успешно выполнять задачи и цели, поставленные Партией и Государством, которых ожидает наш Народ.Мы решительно и последовательно защищаем независимость, свободу, суверенитет, территориальную целостность, каждый священный дюйм земли Отечества, опираясь на совокупную силу всей нации: политическую, экономическую, культурную, научно-технологическую, военную, дипломатическую и силу чаяния народа. Мы хотим быть друзьями и надежными партнерами со всеми странами мира. Мы уважаем международное право, Устав Организации Объединённых Наций; урегулируем разногласия и споры мирными средствами. Мы ни при каких обстоятельствах не пойдём на уступки перед любыми замыслами и действиями, нарушающими независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность; твёрдо и непоколебимо будем отстаивать национальные интересы и интересы народа.Дорогие соотечественники и товарищи!В этот священный момент каждый из нас словно слышит эхо Декларации независимости дяди Хо 1945 года, видя, как миллионы сердец вьетнамцев бьются от гордости, звучит клятва «умереть ради того, чтобы Отечество жило». Чем больше мы понимаем ценность “независимости”, “свободы”, “счастья”; тем больше мы ценим мир и полны решимости культивировать его; тем больше мы понимаем священное значение слов “Мой народ”, “Мое Отечество”.Ещё раз позвольте с благоговением склонить голову перед светлой душой великого Президента Хо Ши Мина и павших героев, воплотивших в себе страну и священную душу нации.Позвольте направить самые тёплые поздравления соотечественникам, товарищам, солдатам по всей стране, вьетнамцам, проживающим за рубежом, а также международным друзьям по случаю 80-летия Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам.Да здравствует вьетнамская страна; мирное вьетнамское Отечество; процветающий и развитый вьетнамский народ.Да здравствует славная Социалистическая Республика Вьетнам.Да здравствует славная Коммунистическая партия Вьетнама.Великий Президент Хо Ши Мин вечно живёт в нашем деле.Слава навеки принадлежит народу.Искренне благодарю за внимание.