Выступление Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента СРВ То Лама на 33-й Дипломатической конференции

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент СРВ То Лам принимает участие в 33-й Дипломатической конференции. Фото: ВИА

Утром 1 августа в Ханое официально открылась 33-я Дипломатическая конференция на тему: «Раскрытие авангардной роли и выполнение ключевой, постоянной миссии внешней политики Вьетнама в новую эпоху». Конференция проходит в очном формате с одновременным подключением в режиме видеоконференции представителей местных органов власти и зарубежных представительств Вьетнама.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент СРВ То Лам принял участие в конференции и выступил с руководящим докладом.

Вьетнамское информационное агентство (ВИА) с уважением представляет полный текст выступления Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента СРВ То Лама.

Уважаемые руководители и бывшие руководители Партии, Государства и Отечественного фронта Вьетнама!

Уважаемые руководители и бывшие руководители Министерства иностранных дел, руководители внешнеполитической отрасли разных поколений!

Уважаемые делегаты конференции!

Сегодня я очень рад принять участие в работе 33-й Дипломатической конференции. От имени руководства Партии и Государства, а также от себя лично сердечно приветствую всех делегатов, государственных служащих, работников дипломатической службы и всех, кто занимается внешнеполитической деятельностью как в стране, так и за рубежом. Передаю вам самые искренние пожелания здоровья и самые теплые поздравления. Желаю нашей конференции успешной работы.

Нынешняя Дипломатическая конференция проводится в исключительно важный момент, когда наша страна вступает в новый этап развития после более чем 80 лет со дня основания государства и 40 лет проведения политики обновления («Доймой»).

Впервые Резолюция XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама определила дипломатию и внешнюю политику как «ключевую, постоянную задачу». Тем самым внешняя политика перестала быть лишь сферой отношений с внешним миром и стала составной частью совокупной национальной мощи.

Внешняя политика — это не только задача внешнеполитических органов, а дело всей Партии, всего народа, всей армии и всей политической системы. Поэтому нынешняя Дипломатическая конференция имеет особое значение, выходя далеко за рамки отраслевого форума дипломатической службы. Она является важной возможностью обсудить внешнеполитическую деятельность всей политической системы.

Цели, поставленные на 2030 и 2045 годы, предъявляют исключительно высокие требования. Внешняя политика должна непосредственно содействовать обновлению модели экономического роста, повышению производительности труда, конкурентоспособности и самостоятельности национальной экономики.

XIV Всевьетнамский съезд Коммунистической партии Вьетнама определил курс развития страны на новом этапе. Резолюция № 59 Политбюро ЦК КПВ XIII созыва о международной интеграции и Резолюция № 06 Политбюро о реализации внешнеполитического курса XIV съезда Партии четко определили основные стратегические направления.

Создан Центральный руководящий комитет по внешней политике и международной интеграции. Политический курс уже определен, а механизм руководства продолжает совершенствоваться. Сейчас первоочередной задачей является правильная, оперативная и результативная реализация намеченных решений.

Поэтому 33-я Дипломатическая конференция должна помочь всей системе внешнеполитической деятельности ясно определить, что уже сделано, какие вопросы остаются нерешенными; согласовать приоритетные задачи, механизмы взаимодействия и конкретные результаты, которые должны быть достигнуты по итогам конференции.

Уважаемые товарищи!

Со времени проведения 32-й Дипломатической конференции международная обстановка менялась стремительно и становилась все более сложной, причем ряд событий вышел за рамки обычных прогнозов. В этих условиях внешнеполитическая деятельность и международная интеграция осуществлялись активно и согласованно, обеспечив достижение многих важных результатов.

Прежде всего, внешняя политика во взаимодействии с обороной и безопасностью внесла вклад в сохранение мирной и стабильной обстановки, защиту независимости, суверенитета, единства, территориальной целостности и национальных интересов; не допустила возникновения для страны неожиданной и неблагоприятной стратегической ситуации. Внешнеполитические позиции Вьетнама продолжили расширяться и укрепляться.

Со времени проведения 32-й Дипломатической конференции Вьетнам установил или повысил уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства с девятью партнерами, до стратегического партнёрства — с одиннадцатью государствами и до всестороннего партнёрства — с пятью странами. Новые форматы отношений свидетельствуют о постоянно растущем уровне политического доверия и международного авторитета Вьетнама, открывая дополнительные возможности для сотрудничества в области экономики, науки, технологий, образования, обороны, безопасности и гуманитарных обменов.

Отношения с соседними странами, крупными державами, государствами АСЕАН, важными партнерами и традиционными друзьями продолжали укрепляться. Различные каналы внешнеполитической деятельности стали взаимодействовать еще более тесно. Многосторонняя дипломатия также ознаменовалась новыми значительными достижениями.

Вьетнам успешно провел Форум будущего АСЕАН, Саммит P4G и церемонию открытия подписания Конвенции Организации Объединённых Наций против киберпреступности; был переизбран в Совет ООН по правам человека на срок 2026–2028 годов, получив наибольшее число голосов среди государств Азиатско-Тихоокеанской группы; занял ряд важных позиций в системе ООН и ЮНЕСКО; внес активный вклад в деятельность по поддержанию мира и решению глобальных проблем, стоящих перед международным сообществом.

Экономическая дипломатия стала в большей степени отвечать задачам национального развития. На сегодняшний день нами заключено 17 соглашений о свободной торговле с более чем 60 государствами и территориями. По итогам 2025 года объем внешней торговли достиг около 930 млрд долларов США, что вывело нашу страну в число двадцати крупнейших торговых экономик мира. Объем зарегистрированных прямых иностранных инвестиций превысил 38 млрд долларов США, а объем фактически освоенных инвестиций составил более 27 млрд долларов США, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

Внешнеполитическая деятельность способствовала расширению рынков, диверсификации цепочек поставок, привлечению капитала, технологий и знаний. Повышенное внимание уделялось научно-технологической дипломатии. Зарубежные представительства активно налаживали связи между исследовательскими центрами, технологическими корпорациями, зарубежными вьетнамскими экспертами и учеными и внутренними потребностями страны.

Культурная дипломатия и внешнее информационное сопровождение способствовали продвижению образа Вьетнама как мирной, стабильной, обновляющейся и ответственной страны. Работа с вьетнамцами, проживающими за рубежом, продолжала укреплять общенациональное единство. В сложных регионах своевременно осуществлялись меры по защите законных прав и интересов граждан Вьетнама.

Эти результаты подтверждают правильность внешнеполитического курса, основанного на независимости, самостоятельности, опоре на собственные силы, мире, дружбе, сотрудничестве и развитии, а также на многосторонности, диверсификации внешних связей и активной, всесторонней, глубокой и эффективной международной интеграции.

Мы неизменно придерживаемся поставленных целей и принципов, проявляя гибкость в методах и практических шагах; твёрдо отстаиваем национальные интересы, уважая международное право; пользуемся поддержкой народа и международного сообщества.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря централизованному и единому руководству Центрального комитета Партии, прежде всего Политбюро и Секретариата ЦК КПВ; государственному управлению; постоянному вниманию со стороны руководителей Партии и Государства, а также участию всей политической системы. Взаимодействие между основными направлениями внешнеполитической деятельности, между центральными и местными органами власти, а также между внешней политикой, обороной, безопасностью и развитием стало ещё более тесным.

Особо следует отметить весомый вклад работников внешнеполитической и дипломатической службы. В любых условиях и в любом месте службы вы неизменно проявляли политическую стойкость, ответственность, верность Родине, Партии, Государству и народу, неизменно ставя национальные интересы превыше всего.

От имени руководства Партии и Государства горячо поздравляю вас и выражаю высокую признательность за этот большой и практический вклад.

Уважаемые товарищи!

Мы вправе гордиться достигнутыми результатами, однако не имеем права останавливаться на достигнутом. Наиболее серьёзным недостатком сегодня является не отсутствие политических установок, а прежде всего недостаточная конкретизация принятых решений и их практическая реализация.

Исследовательская и прогностическая работа порой не успевает за развитием событий. Некоторые аналитические материалы по-прежнему носят преимущественно описательный характер, не раскрывая в достаточной степени последствия для Вьетнама и возможные варианты реагирования. Качество аналитического сопровождения остаётся неоднородным, а потенциал исследований по новым направлениям — технологиям, цифровой экономике, энергетике, цепочкам поставок и международному праву — пока ограничен.

Цифровая трансформация дипломатической сферы осуществляется медленно; уровень взаимосвязанности и обмена данными остаётся недостаточным.

Реализация ряда резолюций, заключений, международных соглашений и обязательств также затягивается. Некоторые вопросы не доводятся до окончательного исполнения; распределение ответственности между ведомствами остаётся недостаточно чётким; возникающие проблемы устраняются несвоевременно.

Хорошие политические отношения с рядом государств пока не удалось в полной мере преобразовать в конкретные рынки, инвестиционные проекты, технологии и реальные выгоды для граждан и бизнеса. В отдельных случаях по-прежнему больше внимания уделяется количеству встреч и подписанных документов, чем конечному результату.

Межведомственное взаимодействие иногда остаётся недостаточно скоординированным. По отдельным вопросам участвуют сразу несколько ведомств, однако отсутствует орган, несущий окончательную ответственность за результат. Некоторые узкие места давно выявлены, однако их устранение затягивается из-за дублирования нормативных актов, длительных процедур либо нежелания принимать решения.

Взаимодействие между центральными и местными органами власти, между зарубежными представительствами, министерствами, ведомствами и предприятиями ещё недостаточно тесное. В отдельных случаях местные структуры оказываются не готовы воспользоваться возможностями, создаваемыми внешнеполитической деятельностью.

Уважаемые товарищи!

Мир развивается стремительно и становится всё более сложным. Стратегическое соперничество между крупнейшими державами усиливается. Экономика, торговля, технологии, данные, энергетика и цепочки поставок всё теснее переплетаются с вопросами политики и безопасности. Вооружённые конфликты продолжаются, а международное право и многосторонние институты испытывают всё более серьёзное давление.

Изменение климата, энергетическая, продовольственная и водная безопасность, а также транснациональная преступность оказывают непосредственное влияние на все государства. Наука и технологии кардинально меняют способы производства, государственного управления и соотношение сил в мире. Искусственный интеллект, полупроводниковые технологии, биотехнологии, цифровая инфраструктура и новые источники энергии одновременно открывают огромные возможности и создают новые риски. Государства, способные овладеть передовыми технологиями, данными и высококвалифицированными кадрами, получат стратегические преимущества, тогда как страны, отстающие в процессе преобразований, рискуют ещё больше увеличить своё отставание.

Тем не менее мир, сотрудничество и развитие по-прежнему остаются общим стремлением международного сообщества. Азиатско-Тихоокеанский регион сохраняет роль наиболее динамичного центра мирового развития, а АСЕАН продолжает играть важную роль. Всё больше государств заинтересованы в расширении сотрудничества с Вьетнамом.

Сорокалетние достижения политики обновления, политическая стабильность, ёмкий внутренний рынок, человеческий потенциал и высокий международный авторитет создают для нашей страны новые благоприятные возможности. Вьетнамская община за рубежом становится всё более многочисленной и сильной, а её потенциал участия в строительстве и развитии Родины постоянно возрастает.

Ключевая задача заключается в том, чтобы своевременно распознавать возникающие возможности и превращать их в конкретные результаты. Мы не можем ждать, пока благоприятные условия возникнут сами собой, равно как не можем ограничиваться реагированием лишь после возникновения кризисных ситуаций. Чем сложнее международная обстановка, тем спокойнее и инициативнее мы должны действовать; ни при каких обстоятельствах нельзя замыкаться в себе. Необходимо сохранять уверенность без самоуверенности, действовать смело, но не авантюрно, проявлять гибкость, неизменно придерживаясь своих принципов. Расширяя международное сотрудничество, мы одновременно должны укреплять стратегическую самостоятельность, внутренний потенциал и устойчивость страны.

Именно сейчас внешняя политика должна в полной мере проявить свою авангардную роль: своевременно выявлять тенденции, готовить правильные предложения, действовать без промедления; содействовать защите Родины заблаговременно и на дальних рубежах; прокладывать путь, укреплять связи и привлекать ресурсы для развития страны. Авангардная роль означает также последовательное сопровождение каждого дела до конечного результата, инициативное устранение возникающих трудностей и личную ответственность за достигнутые результаты.

Чтобы претворить в жизнь внешнеполитический курс XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама и резолюции Партии, предлагаю всей дипломатической службе и всем органам, осуществляющим внешнеполитическую деятельность, сосредоточить усилия на шести ключевых задачах.

Во-первых, продолжить обновление мышления, повысить качество исследований, прогнозирования и стратегического консультирования.

Мир меняется стремительно; если мышление обновляется медленно, то и действия неизбежно будут запаздывать. Исследовательская работа должна идти на шаг впереди, помогая руководству Партии и Государства своевременно выявлять тенденции, возможности и угрозы, прогнозировать развитие ситуации и не допускать стратегических неожиданностей. Необходимо правильно понимать происходящие в мире процессы, глубоко знать положение собственной страны, точно определять национальные интересы и реальные возможности.

Исследования должны быть сосредоточены на вопросах, оказывающих непосредственное и долгосрочное влияние на безопасность и развитие Вьетнама: корректировке стратегий крупных держав; смещении мировых экономических, технологических и политических центров; изменениях в мировой торговле, финансах, энергетике и водных ресурсах. Особое внимание следует заранее и всесторонне уделять исследованиям в области искусственного интеллекта, полупроводниковых технологий, цифровой экономики, «зелёной» трансформации, кибербезопасности и безопасности данных.

Исследовательская работа должна уделять особое внимание выявлению новых возможностей и выработке конкретных предложений по действиям. Каждый аналитический доклад должен давать чёткие ответы на четыре вопроса: что происходит; каким образом это повлияет на Вьетнам; какие меры необходимо принять; какие задачи следует выполнять в первую очередь и кто будет отвечать за их реализацию. Доклады должны быть краткими, содержать новую информацию, чёткие оценки и практические рекомендации.

Необходимо расширять взаимодействие между исследовательскими учреждениями и практическими подразделениями, между внутренними структурами и зарубежными представительствами; эффективно использовать потенциал сети экспертов, предпринимателей и вьетнамцев, проживающих за рубежом.

Обновление мышления требует также смелости при выдвижении предложений. Сотрудники, занимающиеся аналитической работой, должны не бояться поднимать новые вопросы, отстаивать правильные рекомендации и нести ответственность за высказанные предложения. Возросшие возможности и потенциал страны требуют уверенности, инициативности и высокой ответственности при неизменном сохранении искренности, скромности и уважения к партнёрам.

Во-вторых, углублять и повышать эффективность внешнеполитических отношений.

Установленные и повышенные до нового уровня форматы отношений должны наполняться конкретным содержанием посредством программ действий и проектов с измеримыми результатами. Повышение уровня отношений означает не завершение работы, а начало нового этапа сотрудничества. После каждого визита на высшем уровне необходимо разрабатывать план реализации достигнутых договорённостей; по каждому соглашению должны быть чётко определены головное ведомство, ответственность, сроки исполнения, механизмы контроля и конкретные ожидаемые результаты.

Приоритеты внешней политики уже определены достаточно ясно. Во всех отношениях необходимо дорожить доверием, искренностью и долгосрочными интересами; возникающие разногласия следует урегулировать таким образом, чтобы отдельные проблемы не наносили ущерба всему комплексу двусторонних отношений.

Эффективность отношений определяется не частотой контактов и не названием формата партнёрства. Главным критерием являются укрепление мирной среды, защита национальных интересов, расширение рынков, реализация проектов, повышение технологического уровня и качества человеческих ресурсов, а также реальные выгоды для народа.

В-третьих, обеспечить углублённое развитие дипломатии в интересах развития страны, сделав главным критерием её эффективности практические результаты.

Цели, поставленные на 2030 и 2045 годы, предъявляют чрезвычайно высокие требования. Внешняя политика должна непосредственно содействовать обновлению модели экономического роста, повышению производительности труда, конкурентоспособности и самостоятельности национальной экономики.

Экономическая дипломатия должна сопровождать каждый проект до получения конкретного результата. Приоритет следует отдавать привлечению ресурсов для развития науки, технологий, инноваций, цифровой трансформации, частного сектора экономики и повышению качества иностранных инвестиций.

Необходимо избирательно привлекать проекты в сфере высоких технологий, полупроводниковой промышленности, искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, чистой энергетики, биотехнологий и современного сельского хозяйства, увязывая инвестиции с передачей технологий, подготовкой кадров и участием вьетнамских предприятий в глобальных цепочках создания стоимости.

Каждое зарубежное представительство должно хорошо понимать потребности страны, преимущества государства пребывания, находить подходящих партнёров и сопровождать проекты до их успешной реализации. Министерства, ведомства и местные органы власти должны заранее подготовить проекты, соответствующие механизмы, земельные участки, кадровые ресурсы и необходимые условия для их реализации. Возможности, возникающие за рубежом, становятся ресурсами развития лишь тогда, когда страна готова ими воспользоваться.

Это общая задача зарубежных представительств, государственных органов внутри страны, предприятий и каждого гражданина. Научно-технологическая дипломатия должна стать постоянным направлением работы.

Необходимо формировать сеть технологических партнёров, укреплять взаимодействие между научно-исследовательскими институтами, университетами, предприятиями и специалистами; отслеживать новые тенденции, стандарты и политические решения; обеспечивать привлечение в страну передовых знаний и технологий. Задача дипломатии заключается не только в поиске капитала, но и в привлечении знаний, талантов и передового опыта.

Одновременно необходимо повышать качество работы с вьетнамцами, проживающими за рубежом, культурной дипломатии, внешнего информационного сопровождения, консульской деятельности и защиты граждан.

Следует создавать благоприятные условия для укрепления связей зарубежных соотечественников с Родиной и их вклада в её развитие, эффективно использовать потенциал представителей интеллектуальных кругов, предпринимателей и экспертных сетей.

Консульские услуги должны быть удобными, прозрачными и доступными; защита граждан должна осуществляться оперативно, профессионально и ответственно. Вся внешнеполитическая деятельность должна служить интересам страны и народа.

В-четвёртых, вывести многостороннюю дипломатию на новый уровень и обеспечить всестороннее, согласованное и эффективное осуществление международной интеграции.

Необходимо и далее активно выполнять свою роль в рамках Организации Объединённых Наций, АСЕАН, АТЭС, механизмов сотрудничества в субрегионе Меконга, вносить вклад в поддержание мира, обеспечение продовольственной безопасности, безопасности водных ресурсов, противодействие изменению климата, энергетический переход и достижение целей устойчивого развития.

Подготовку к проведению Года АТЭС 2027 необходимо начать заблаговременно, уделив внимание содержательной повестке, инициативам, инфраструктуре, кадровому обеспечению и работе по привлечению международной поддержки.

Реализация Резолюции № 59 должна быть тесно увязана с международной интеграцией, совершенствованием институтов и укреплением внутреннего потенциала страны. Международные обязательства необходимо своевременно пересматривать, имплементировать в национальное законодательство и добросовестно выполнять, тем самым содействуя проведению реформ и повышению конкурентоспособности экономики.

Следует углублять международную интеграцию, не допуская зависимости; расширять открытость, сохраняя стратегическую самостоятельность; воспринимать лучшие мировые достижения, обогащая ими самобытность и национальную мощь Вьетнама.

В-пятых, решительно обновить механизмы координации, контроля и организации исполнения, сосредоточив усилия на устранении узких мест, замедляющих работу.

Центральный руководящий комитет по внешней политике и международной интеграции должен в полной мере выполнять функции стратегического руководства, координации и единого управления, обеспечивая решение крупных, новых, сложных и межведомственных вопросов, выходящих за рамки компетенции отдельных органов.

Министерство иностранных дел, являясь постоянным органом Центрального руководящего комитета, должно качественно выполнять функции стратегического консультирования, обобщения информации, координации и контроля исполнения; своевременно выявлять случаи затягивания работы и предлагать меры по устранению возникающих проблем.

Каждый орган обязан самостоятельно решать вопросы, входящие в его компетенцию. По межведомственным вопросам должен быть определён единый координирующий орган. Вопросы, выходящие за пределы полномочий, должны своевременно докладываться компетентным инстанциям.

Недопустимо, чтобы в решении одной задачи участвовало множество ведомств, но при этом никто не нёс окончательной ответственности за результат. Руководители должны лично контролировать ход выполнения работы и отвечать за её конечные итоги.

Необходимо создать единую базу данных по международным договорам, соглашениям и обязательствам с указанием сроков исполнения, ожидаемых результатов, ответственных органов и участников координации.

Информационные системы министерств, ведомств, местных органов власти и зарубежных представительств должны быть взаимосвязаны, регулярно обновляться и обеспечивать высокий уровень информационной безопасности, создавая эффективную основу для мониторинга выполнения задач и принятия управленческих решений.

В-шестых, уделять особое внимание формированию корпуса внешнеполитических кадров, обладающих необходимыми моральными качествами, профессиональными компетенциями и высоким авторитетом, отвечающих требованиям нового этапа развития.

Президент Хо Ши Мин учил: «Кадры — основа всех дел». Даже самые правильные резолюции и самые совершенные механизмы не дадут результата, если кадры недостаточно владеют своим делом, проявляют безответственность или не готовы к взаимодействию. Необходимо совершенствовать все этапы кадровой работы — от отбора, подготовки и оценки до назначения и использования кадров, руководствуясь прежде всего их моральными качествами, профессиональной компетентностью и конкретными результатами деятельности.

Следует как можно скорее сформировать корпус высококвалифицированных специалистов по ключевым странам и новым направлениям деятельности, создать эффективные механизмы привлечения и использования талантливых кадров как внутри дипломатической службы, так и за её пределами.

Предыдущие поколения оставили нам яркие примеры патриотизма, политической стойкости, стремления к самообразованию, высокого дипломатического мастерства и профессионального стиля. Современные дипломаты обязаны бережно сохранять и продолжать эти традиции, одновременно овладевая новыми знаниями, современными технологиями, иностранными языками, международным правом, экономикой и культурой стран-партнёров.

Настоящий дипломат прежде всего должен обладать твёрдой политической убеждённостью и неизменно руководствоваться национальными интересами как главным ориентиром своей деятельности.

Каждый сотрудник внешнеполитической службы должен всегда помнить, что за ним стоят Партия, государство и народ.

Уважаемые товарищи!

Что касается содержания обсуждений, то конференция должна дать чёткие ответы на три ключевых вопроса.

Во-первых, каким образом крупнейшие изменения в мире до 2030 года повлияют на цели развития страны и защиты Родины, а также к каким сценариям необходимо готовиться уже сегодня.

Во-вторых, какие задачи, предусмотренные Резолюцией № 06 и Резолюцией № 59, должны стать первоочередными; какие направления реализуются медленно и каковы причины этого.

После подведения итогов двадцати лет реализации Резолюции № 36 Политбюро в ближайшее время примет новую Резолюцию по вопросам работы с вьетнамцами, проживающими за рубежом. Необходимо включить её основные положения в программу конференции, чтобы делегаты могли изучить, обсудить и глубоко усвоить её содержание.

В-третьих, каким образом превратить существующие форматы отношений, международные обязательства и соглашения в реальные рынки, инвестиционные проекты, технологии, человеческие ресурсы и новые возможности для развития страны.

Все доклады должны быть краткими, содержать новую информацию и непосредственно касаться рассматриваемых вопросов. Если обозначаются проблемы, то одновременно должны предлагаться пути их решения. При выдвижении новых задач необходимо чётко указывать их обоснование, требуемые ресурсы и органы, ответственные за реализацию. По вопросам, вызывающим различные точки зрения, следует вести откровенное, всестороннее обсуждение, руководствуясь исключительно общими национальными интересами.

Что касается ожидаемых результатов, то конференция должна дать конкретные практические результаты.

Прежде всего, необходимо обеспечить реализацию двух резолюций по вопросам внешней политики и международной интеграции, чётко определить приоритетные задачи, сроки их выполнения и распределение ответственности.

Кроме того, следует сформировать перечень международных договоров, соглашений, обязательств и важных проектов, реализация которых затягивается, разделив их на три категории: вопросы, которые могут быть решены самостоятельно; вопросы, требующие межведомственной координации; и вопросы, по которым необходимо получить руководящие указания компетентных органов.

Конференция также должна определить рынки, проекты, технологии, партнёров и кадровые ресурсы, на которых необходимо сосредоточить основные усилия; внести вклад в подведение промежуточных итогов первого года реализации Резолюции № 59 и в подготовку Комплексной стратегии внешней политики на новом, более высоком уровне.

Каждое министерство, ведомство, местный орган власти и зарубежное представительство должны провести всесторонний анализ своей работы и определить собственные задачи.

Сразу после завершения конференции её выводы должны быть преобразованы в конкретные планы действий с назначением ответственных исполнителей, установлением сроков и организацией постоянного контроля.

То, что можно сделать незамедлительно, необходимо начинать выполнять сразу. Вопросы, по которым сохраняются трудности, должны своевременно докладываться, а проблемы, выходящие за рамки компетенции соответствующих органов, — представляться вышестоящим инстанциям вместе с конкретными вариантами их решения.

Результаты внешнеполитической деятельности нельзя оценивать лишь количеством визитов, заседаний или подписанных документов. Главными критериями должны быть ответы на следующие вопросы: укреплена ли мирная международная обстановка; надёжно ли защищены национальные интересы; стали ли отношения с партнёрами более глубокими и устойчивыми; какие международные обязательства уже выполнены; какие узкие места устранены; какие ресурсы удалось привлечь в страну; улучшилось ли качество обслуживания граждан и предприятий.

Не следует абсолютизировать количественные показатели, однако нельзя ограничиваться и расплывчатыми, неконкретными оценками.

Предлагаю Министерству иностранных дел, выполняющему функции постоянного органа Центрального руководящего комитета по внешней политике и международной интеграции, организовать обобщение итогов конференции, осуществлять контроль за реализацией её решений и регулярно представлять соответствующие доклады компетентным органам.

Все взаимодействующие органы должны своевременно и в полном объёме предоставлять необходимую информацию и нести ответственность за соблюдение установленных сроков. Только при таком подходе конференция сможет обеспечить реальные изменения, резолюции действительно войдут в жизнь, а достижения внешней политики превратятся в реальную силу и источник ресурсов для развития страны.

Уважаемые товарищи!

Предстоящие задачи чрезвычайно ответственны и сложны, но вместе с тем исключительно почётны.

Я убеждён, что, опираясь на славные традиции революционной дипломатии Вьетнама, обладая высоким интеллектуальным потенциалом, твёрдой политической волей и чувством ответственности, весь дипломатический корпус и все силы, работающие на внешнеполитическом направлении, будут сохранять единство, проявлять инициативу и творческий подход, успешно выполнять поставленные задачи, внося достойный вклад в сохранение мира, защиту Родины, расширение пространства для развития страны и дальнейшее укрепление международного авторитета Вьетнама.

Желаю конференции успешной работы!

Желаю всем товарищам крепкого здоровья и больших успехов!



