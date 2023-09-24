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Выставлены на аукцион 19 пейзажных картин короля Вьетнама Хам Нги во Франции

«Река летним днем», «Гладь озера в сумерках», «Пшеничное поле» или «Кусты под закатом»… — это работы из коллекции из 19 картин, написанных королем Вьетнама Хам Нги и теперь выставлены на аукцион. Около 250 произведений изобразительного искусства Индокитая были проданы на аукционе Линды Труве 22 сентября в отеле Drouot в Париже. Примечательно, что среди них 19 картин короля Хам Нги были проданы на аукционе на общую сумму 330.000 евро.

«Река летним днем», «Гладь озера в сумерках», «Пшеничное поле» или «Кусты под закатом»… — работы из коллекции из 19 пейзажных картин короля Хам Нги, которые выставлены на аукцион.

Среди них картина «Куст под закатом» продана за самую высокую цену — 38.000 евро.

Анонимный немец вьетнамского происхождения, купивший две картины за 64.000 евро, сказал, что он был очень тронут новым приобретением. По его словам, помимо художественной ценности, картины имеют еще и историческую ценность.

Он сказал: «Король Хам Нги, поскольку заботился о своем народе и стране, был сослан французскими колонизаторами. Это человек, которого я очень уважаю. Поэтому я хочу сохранить его картины как память о короле-патриоте."

Выражая честь представить коллекцию короля Хам Нги на 13-м аукционе произведений искусства Индокитая, аукционист Линда Труве сказала, что это единственная коллекция короля Хам Нги, найденная во Франции, а также впервые центр Друо провел аукцион коллекции с таким большим количеством работ короля Хам Нги, известного как видный деятель в области литературы и искусства.

Также, по словам г-жи Линды Труве, картины, выставленные на аукцион, изображают пейзаж города Виши. Эта коллекция принадлежал г-ну Анри Обе, французскому ветерану войны, который служил в Ханое с 1907 по 1909 год. Не исключено, что Анри Обе во время лечения в Военно-тропическом госпитале Виши после службы во Вьетнаме познакомился и подружился с королем Хам Нги, который часто посещал это учреждение для лечения болезни в период с 1909-1913 гг.

Эта драгоценная коллекция, вероятно, была написана королем Хамом Нги во время его пребывания в Виши и подарены Анри Обе. Картины когда-то лежали в пыльном портфеле на чердаке и их вовремя обнаружили, прежде чем выбросить в мусор, поскольку никто не знал значения иероглифических подписей на картинах.

Благодаря сопроводительной открытке с посвящением «Подполковнику колониальной пехоты Анри Обе, директору Географического департамента Индокитая в Ханое» и подписью короля Хам Нги, было сделано предположение о происхождении картин.

Картины, унаследованные семьей Анри Обе, находятся в их частной коллекции и выставлены на продажу его потомками.

Работы короля Хам Нги крайне редко появились на рынке и никогда не выставлялись на продажу. Столь большая коллекция выставляется на аукцион впервые. При жизни работы короля Хам Нги были выставлены в музее Гиме в 1926 году.

Также на аукционе во второй половине дня 22 сентября помимо коллекции короля Хам Нги было выставлено на продажу около 250 произведений и артефактов, несущих следы искусства Индокитая.

ИЖВ/ВИА

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