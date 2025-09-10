НОВОСТИ
Выставку национальных достижений посетило 6,5 миллионов человек
Чтобы улучшить впечатления посетителей, организационный комитет совместно с соответствующими подразделениями организовал проведение культурных и художественных мероприятий и предложил бесплатные показы фильмов в специально отведенных местах в павильоне А выставочного комплекса.
Для обеспечения бесперебойной работы и безопасности посетителей были приняты дополнительные меры поддержки, включая размещение персонала на месте для управления движением транспорта, направления гостей к выставочным зонам, местам проведения мероприятий и ресторанам. Как в помещении, так и на открытом воздухе были установлены двенадцать информационных стендов, а также распространены бесплатные путеводители для посетителей, облегчающие навигацию и предотвращающие путаницу.
Выставка продлится до 15 сентября.