Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Выставку национальных достижений посетило 6,5 миллионов человек

По данным организационного комитета мероприятия, выставку национальных достижений, проходившую во Вьетнамском выставочном центре в общине Донган в Ханое, посетило около 6,5 миллионов человек с момента ее открытия 28 августа.
  Выставочное пространство "95 лет партийному флагу, освещающему путь" привлекает большое количество посетителей. Фото: ВИA  
Пик посещаемости выставки пришелся на 1 сентября, когда ее посетили около 1,05 млн человек, затем 2 сентября - 900 000, а 7 сентября - 1 млн человек. Эти впечатляющие цифры отражают высокий интерес общественности к этому знаменательному событию.

Чтобы улучшить впечатления посетителей, организационный комитет совместно с соответствующими подразделениями организовал проведение культурных и художественных мероприятий и предложил бесплатные показы фильмов в специально отведенных местах в павильоне А выставочного комплекса.

Для обеспечения бесперебойной работы и безопасности посетителей были приняты дополнительные меры поддержки, включая размещение персонала на месте для управления движением транспорта, направления гостей к выставочным зонам, местам проведения мероприятий и ресторанам. Как в помещении, так и на открытом воздухе были установлены двенадцать информационных стендов, а также распространены бесплатные путеводители для посетителей, облегчающие навигацию и предотвращающие путаницу.

Выставка продлится до 15 сентября.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Исполняющий обязанности МИД Ле Хоай Чунг провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Лаоса

Исполняющий обязанности МИД Ле Хоай Чунг провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Лаоса

9 сентября секретарь ЦК партии, исполняющий обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг провёл онлайн-телефонный разговор с членом ЦК Народно-революционной партии Лаоса, министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом.
ПОДРОБНЕЕ

Top