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Выставки Даклака продвигают вьетнамский кофе

9 марта в городе Буонматхуот, центральной высокогорной провинции Даклак, известной как кофейная столица Вьетнама, открылись две выставки, продвигающие кофе. 9 марта в городе Буонматхуот, центральной высокогорной провинции Даклак, известной как кофейная столица Вьетнама, открылись две выставки, продвигающие кофе.

Тематическая выставка «История мирового кофе» и фотовыставка «Вьетнамский кофе - путешествие к созданию мирового культурного наследия» входят в число 18 основных мероприятий 8-го кофейного фестиваля Буонматхуот 2023.

На первом мероприятии были представлены три кофейные цивилизации за более чем 12-вековую историю мировой кофейной индустрии, а именно османская, римская и дзэнская. Между тем, на втором были представлены выдающиеся фотографии, отобранные по результатам конкурса, который проводился с 23 ноября 2022 года по 21 февраля 2023 года в честь кофейной индустрии и культуры наслаждения кофе вьетнамского народа.

Выступая на церемонии открытия, заместитель председателя провинциального народного комитета Хьим Кджох сказал, что выставки, как ожидается, повысят понимание общественностью кофейной культуры и истории.

Он сказал, что надеется, что посетители Даклака, помимо наслаждения вкусным кофе, смогут также познакомиться с кофейной культурой, а также с местной природой и людьми.

Во время фестиваля кофе также проходит множество других мероприятий, в том числе лаосский фестиваль разбрызгивания воды, свадебный ритуал этнической группы эде, фестиваль-маскарад этнических людей к'хо, бег с местными жителями и приготовление кофе в дзенском, римском или османском стилях.

Две выставки продлятся до 9 мая.

ВИА/ИЖВ

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