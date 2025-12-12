Выставка Vietnam International Bakery Show 2025 открылась в городе Хошимин

Выставка Vietnam International Bakery Show 2025 открылась в городе ХошиминПомимо демонстрации продукции, VIBS 2025 является ключевой платформой по содействию торговле для пекарной отрасли Вьетнама и всего Юго-Восточного региона.

Международный павильон представляет ведущие хлебобулочные и кондитерские изделия из восьми экономик, входящих в Международную федерацию китайских ассоциаций хлебопечения и кондитерского производства, а также информацию о 12 крупнейших мировых специализированных выставках.

Вьетнамские компании рассматривают VIBS 2025 как хорошую возможность получить доступ к передовым технологиям и расширить ассортимент импортируемых ингредиентов, тогда как иностранные предприятия могут расширить деловые связи, укрепить партнёрство и развить долгосрочные стратегии в региональной хлебопекарной отрасли.

По словам Као Сьёу Лука, председателя Национальной ассоциации хлебопечения Вьетнама (VNBA) и генерального директора ABC Bakery, выставка предоставляет всесторонний обзор отрасли, от автоматизированного производственного оборудования и высококачественного сырья до упаковочных технологий, готовой продукции и решений в области управления цепочками поставок. Это позволяет производителям, поставщикам, производителям оборудования, шеф-поварам и энтузиастам хлебопечения исследовать будущие деловые возможности.

И-Вэн Чэнь, председатель Ассоциации хлебопечения Тайваня (Китай), отметила уверенный рост хлебопекарной отрасли Вьетнама за последние годы, обусловленный постоянным технологическим обновлением, инновациями в продукции и растущим рыночным спросом. По её словам, предприятия Тайваня и Вьетнама могут использовать VIBS 2025 для обмена профессиональным опытом, стимулирования творческих идей, повышения квалификации, разработки новых продуктов и расширения рыночного охвата, тем самым способствуя продвижению динамичной азиатской культуры хлебопечения на мировой арене.

Проходящая до 13 декабря, VIBS 2025 также включает профессиональные конкурсы пекарского мастерства, специализированные семинары и другие мероприятия, направленные на стимулирование креативности и повышение качества рабочих кадров в отрасли. Благодаря этим событиям предприятия и посетители могут обновлять знания о рыночных тенденциях, новых производственных технологиях и эффективных бизнес-стратегиях, способствуя развитию вьетнамской хлебобулочной и кондитерской продукции с яркой культурной самобытностью и потенциалом стать узнаваемыми международными подарками.