Выставка «Vietnam Elevator Expo 2026» пройдет в Ханое

Посетители знакомятся с экспозицией Vietnam Elevator Expo 2025 в городе Хошимине. Фото: VietnamPlus.



Выставка Vietnam Elevator Expo 2026 впервые пройдет в столице Вьетнама Ханое с 8 по 11 апреля. Она направлена на продвижение стандартизации и расширение экосистемы лифтовой отрасли и строительства.

Ежегодная международная выставка, посвященная лифтам и эскалаторам, будет совместно организована Вьетнамской ассоциацией лифтов и Вьетнамской национальной компанией выставок и рекламы (VINEXAD) при Министерстве промышленности и торговли.

Как сообщили в VINEXAD, проведение выставки в Ханое знаменует новый шаг в расширении ее масштаба и укреплении связей в северной части Вьетнама. Мероприятие пройдет одновременно с Vietnam Expo in Hanoi 2026 и Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2026, образуя крупную выставочную экосистему, объединяющую строительство, машиностроение, вспомогательные отрасли промышленности и техническое оборудование.

Ожидается, что такое сочетание расширит деловые возможности лифтовых предприятий и одновременно будет способствовать укреплению связей в цепочке создания стоимости со смежными отраслями, такими как производство промышленного оборудования, строительных материалов и решений для умного дома.

Одним из ключевых событий станет семинар на тему «Привнесение искусства в лифты», в рамках которого будет представлен новый подход к дизайну кабин, сочетающий художественные элементы, в частности традиционное лаковое искусство, с функциональностью и удобством для пользователей.

Организаторы отметили, что наряду со стремительным ростом числа высотных зданий требования к лифтам уже выходят за рамки сугубо технических характеристик и все больше охватывают эстетику, эмоциональное восприятие и персонализацию. Одновременно набирают популярность такие тенденции, как «умные» лифты, интегрированные с искусственным интеллектом (ИИ) и Интернетом вещей (IoT), что требует более тесного сочетания эксплуатационных технологий и дизайна интерьера.

В этом контексте лак - характерный материал вьетнамского изобразительного искусства - предлагается в качестве нового языка дизайна для кабин лифтов. Многослойное покрытие и техники ручной полировки создают визуальную глубину, придавая зданиям уникальный облик, особенно в сегментах среднего и высокого ценового диапазона.По словам организаторов, внедрение искусства в дизайн лифтов является не просто экспериментом, а долгосрочным направлением повышения ценности отрасли, превращающим лифты в эстетический элемент, отражающий архитектурную индивидуальность и пользовательский опыт.

В рамках программы также будет объявлено о сотрудничестве между Вьетнамским институтом прикладных лифтовых технологий (VILEA) и немецкой компанией INTEC GmbH. Одновременно пройдут демонстрации технологических решений. Партнерство направлено на разработку систем управления лифтами, соответствующих европейским стандартам, обеспечивающих безопасность и надежность, а также адаптированных к условиям эксплуатации во Вьетнаме.

На выставке также будут представлены ведущие немецкие бренды, такие как INTEC GmbH, Ziehl-Abegg и Wittur. В свою очередь, VILEA представит систему моделирования лифтовых технологий, разработанную в рамках международного сотрудничества, которая будет экспонироваться на стенде Вьетнамской ассоциации лифтов.

Между тем представители бренда Monarch компании Inovance Technology представят передовые решения в области управления, включая инверторы, шкафы управления и интеллектуальные платформы, широко применяемые на мировых рынках. Ожидается, что участие международных компаний откроет дополнительные возможности для технического обмена и сотрудничества между отечественными и зарубежными предприятиями.

Ожидается, что выставка станет важной площадкой для налаживания связей, внедрения инноваций и передачи технологий, способствуя повышению отраслевых стандартов и формированию современного архитектурного пространства, в котором сочетаются технологии и эстетика./.Ханой 2 апреля (ВИА)— Выставка Vietnam Elevator Expo 2026 впервые пройдет в столице Вьетнама Ханое с 8 по 11 апреля. Она направлена на продвижение стандартизации и расширение экосистемы лифтовой отрасли и строительства.

