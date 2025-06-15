Báo Ảnh Việt Nam

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Выставка «тишина - цвет»: Когда глухие рассказывают истории с помощью изображений

В Ханое проходит особенная художественная выставка под названием «тишина - цвет», которая привлекла большое внимание широкой публики, особенно молодежи. Выставка организована группой студентов факультета коммуникаций и внешней культуры Дипломатической академии и представляет собой экспозицию картин, фотографий и трогательных историй о сообществе глухих.

Особенность мероприятия заключается в том, что многие произведения были созданы самими глухими и слабослышащими авторами.

Название «тишина - цвет» - это сочетание слов «тишина» и «цвет», что отражает смысловое послание: даже живя в мире без звуков, глухие люди могут в полной мере ощущать красоту жизни через язык образов, эмоций и жестов.

Выставка проходит 14 и 15 июня в Clover Coffee & Tea по адресу: улица Дангтьендонг, 259. Она не только служит местом общения и объединения сообщества, но и открывает культурное пространство, где каждый может попробовать изучить язык жестов, принять участие в интерактивных играх и глубже понять многогранный и красочный «мир тишины».

ИЖВ/ВИА

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