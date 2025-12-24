Выставка «Культурное наследие Вьетнама — жизненная сила от традиций к современности» открылась в Ханое

Мероприятие организовано Министерством культуры, спорта и туризма, которое поручило Департаменту культурного наследия выступить координатором, в сотрудничестве с Центром сохранения наследия Тханглонг — Ханой и другими профильными ведомствами. Выставка является продолжением мероприятий, приуроченных ко Дню культурного наследия Вьетнама, и практическим вкладом в празднование XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама.

Выступая на церемонии открытия, заместитель министра культуры, спорта и туризма Хоанг Дао Кыонг подчеркнул, что выставка «Культурное наследие Вьетнама — жизненная сила от традиций к современности» имеет важное практическое значение, поскольку способствует системному, наглядному и живому представлению целостной картины культурного наследия Вьетнама. Тем самым выставка не только чествует ценности наследия, но и способствует распространению осознания ответственности и чувства гордости всего общества за дело сохранения культурного наследия страны.

Директор Департамента культурного наследия Ле Тхи Тху Хьен отметила, что выставка направлена на наглядное и доступное представление отечественной и международной аудитории наиболее характерных ценностей культурного наследия Вьетнама, а также на отражение достигнутых за последние годы результатов в сфере охраны и популяризации материального и нематериального культурного наследия, документального наследия и музейной системы. Посредством выставочных, демонстрационных и интерактивных форматов мероприятие способствует повышению общественного сознания и пробуждению национальной гордости, особенно среди молодого поколения, за богатые исторические и культурные традиции страны.

По словам Ле Тхи Тху Хьен, Вьетнам в настоящее время располагает обширным, богатым и разнообразным фондом культурного наследия: около 40 тысяч объектов включены в инвентаризационные списки, 3 677 объектов имеют статус национальных памятников, 147 — статус особо ценных национальных памятников, около 11 тысяч памятников находятся под охраной на уровне провинций; 9 объектов культурного и природного наследия внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; 17 элементов нематериального культурного наследия включены ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества; 11 документальных наследий признаны ЮНЕСКО наследием «Памяти мира». Во Вьетнаме действует 183 государственных и негосударственных музея, в которых хранится более 4 миллионов ценных экспонатов; 327 национальных реликвий находятся в музеях и на объектах наследия практически во всех 34 провинциях и городах страны.

В рамках нынешней выставки организаторы отобрали ряд ключевых тематических блоков, сосредоточенных на следующих направлениях: характерные ценности культурного наследия Вьетнама; политика и усилия страны в сфере охраны культурного наследия; роль культурного наследия в обеспечении устойчивого развития и другие. Организаторы выражают надежду, что выставка предоставит отечественным и зарубежным посетителям более целостное представление о культурном наследии Вьетнама — сокровищнице, которая, сохраняя богатую традиционную самобытность, одновременно постоянно развивается и интегрируется в современную жизнь.

Выставка открыта для посетителей до 15 января 2026 года.