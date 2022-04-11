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Выставка «Керамическая обувь Батчанг и прогулка с итальянской культурой»: Культурный мост между двумя континентами

Выставка, вдохновленная итальянской модой в сочетании с современным вьетнамским керамическим искусством, предлагает новый взгляд на культурную интеграцию между двумя континентами Азии и Европы.
  Фото: tuoitre  

С 10 апреля по 3 мая в Ханое проходит выставка «Керамическая обувь Батчанг и прогулка с итальянской культурой», организатором которой выступило посольство Италии в Ханое совместно с Музеем искусств Батчанг.

Выставка, вдохновленная итальянской модой в сочетании с современным вьетнамским керамическим искусством, предлагает новый взгляд на культурную интеграцию между двумя континентами Азии и Европы, а также же является связующим мостом между искусством и культурой Вьетнама и Италии.

На выставке представлена коллекция из 12 керамических туфель, сделанных покойным народным мастером Ву Дык Тхангом. Тонкое мастерство покойного мастера Ву Дук Тханга в сочетании с уникальным искусством и модным стилем Италии создало уникальные черты для каждой его работы, представленной на выставке. Кроме того, выставочное пространство возведено по образу гончарной печи Батчанг и Пизанской башни. Это чрезвычайно гармоничное сочетание, которое производит особое впечатление на любителей искусства.


VOV/VNA

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