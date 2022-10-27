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Выставка экологических и энергетических технологий открылась в Ханое
Ожидается, что трехдневное мероприятие, совместно проводимое муниципальным департаментом промышленности и торговли и городом Пусан Республики Корея (РК), создаст возможности для сотрудничества в области энергетики и окружающей среды. Об этом заявил заместитель председателя Народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куен в своем вступительном слове.
Он также выразил надежду, что это поможет предприятиям в Ханое и Вьетнаме в целом получить доступ к передовым мировым технологиям для их передачи, добавил он.
Примечательно, что более 65% компаний-участников в этом году приехали из зарубежных стран, что помогло выставке выйти на международный уровень.
В рамках темы «Энергетический переход, устойчивое развитие» Ханой стремится побудить предприятия, потребляющие много энергии, обновлять технологии и использовать новые источники энергии для повышения качества своих продуктов и услуг.
За 13 раз проведения выставка привлекла около 2.900 компаний, в том числе из РК, Японии и ЕС, и представила около 15.000 продуктов и услуг. Они подписали контракты на сумму более 155 млн. долл. США.
В этом году на мероприятии представлено более 310 стендов, как физических, так и виртуальных, от 145 предприятий из многих стран и территорий мира, которые представляют новые, передовые, энергосберегающие продукты и технологии, а также технологии очистки окружающей среды.