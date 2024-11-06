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Выставка, посвященная культурному и природному наследию Вьетнама
По словам руководства организационного комитета, выставка призвана продемонстрировать ценности материального и нематериального культурного наследия, реликвий и ландшафтов Вьетнама, а также подтвердить потенциал для развития культурного туризма, создать мощный импульс для развития туризма, повысить имидж и престиж страны и ее народа.
Кроме того, она представит традиционные ремесленные изделия из промышленных и ремесленных деревень в регионах и поощрит творчество ремесленников, тем самым повышая потенциал туризма в ремесленных деревнях, расширяя отношения между ремесленными деревнями и способствуя их международной экономической интеграции.
На мероприятии будет организована экспозиция, демонстрирующая внимание президента Хо Ши Мина и других партийных и государственных лидеров к национальному культурному наследию с помощью фотографий о посещении объектов культурного и природного наследия, а также их указаний по сохранению и продвижению культурного наследия.
На выставке будут представлены фотографии исторических и культурных реликвий, живописных мест Вьетнама, в частности, отмеченных ЮНЕСКО, и мировых биосферных заповедников.
В рамках мероприятия также пройдёт выставка культурных особенностей этнических групп Вьетнама и показ традиционных длинных платьев аoзай.
Посетители выставки смогут увидеть каллиграфические работы с изображением лотоса и стихами президента Хо Ши Мина, а также представление световой скульптуры.
Помимо этого будут представлены туристический потенциал и специальные продукты 20-и населенных пунктов по всей стране, а также пройдет конкурс вьетнамских ремесленных изделий.