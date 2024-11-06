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Выставка, посвященная культурному и природному наследию Вьетнама

Выставка культурного и природного наследия, а также традиционных ремесленных изделий пройдет с 22 по 26 ноября в городе Винь, центральная провинция Нгеан, сообщает Вьетнамский выставочный центр культуры и искусства. Мероприятие, организованное совместно Министерством культуры, спорта и туризма, Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов и Народным комитетом провинции, является частью мероприятий по празднованию Дня культурного наследия Вьетнама (23 ноября) и 10-й годовщины признания ЮНЕСКО народного пения Ви-зам в качестве нематериального культурного наследия человечества.

По словам руководства организационного комитета, выставка призвана продемонстрировать ценности материального и нематериального культурного наследия, реликвий и ландшафтов Вьетнама, а также подтвердить потенциал для развития культурного туризма, создать мощный импульс для развития туризма, повысить имидж и престиж страны и ее народа.

Кроме того, она представит традиционные ремесленные изделия из промышленных и ремесленных деревень в регионах и поощрит творчество ремесленников, тем самым повышая потенциал туризма в ремесленных деревнях, расширяя отношения между ремесленными деревнями и способствуя их международной экономической интеграции.

На мероприятии будет организована экспозиция, демонстрирующая внимание президента Хо Ши Мина и других партийных и государственных лидеров к национальному культурному наследию с помощью фотографий о посещении объектов культурного и природного наследия, а также их указаний по сохранению и продвижению культурного наследия.

На выставке будут представлены фотографии исторических и культурных реликвий, живописных мест Вьетнама, в частности, отмеченных ЮНЕСКО, и мировых биосферных заповедников.

В рамках мероприятия также пройдёт выставка культурных особенностей этнических групп Вьетнама и показ традиционных длинных платьев аoзай.

Посетители выставки смогут увидеть каллиграфические работы с изображением лотоса и стихами президента Хо Ши Мина, а также представление световой скульптуры.

Помимо этого будут представлены туристический потенциал и специальные продукты 20-и населенных пунктов по всей стране, а также пройдет конкурс вьетнамских ремесленных изделий.

ВИА/ИЖВ

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