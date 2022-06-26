Выставка посвящена традиоционной эмалированной бронзе Хюэ

Мероприятие, проведенное в ответ на местный фирменный фестиваль Хюэ в этом году, представляет посетителям картины, созданные До Хыу Чиетом и его коллегами на основе иллюстраций к печатной версии «Truyen Kieu» («Повесть о Киеу») 1925 года — шедевра повести в стихах вьетнамского поэта Нгуен Зу (1765-1820гг.). Иллюстрация была сделана художником Мань Хунгом.

Эмалированное бронзовое искусство, или Фап лам по-вьетнамски, — это художественные изделия из эмалированной бронзы. Снаружи его покрывают множеством слоев эмали с декоративными изображениями и цветами, а затем обжигают при высокой температуре. Такие работы отличаются не только красивыми цветами, но и высокой прочностью.

Искусство процветало во времена правления королей Минь Манга, Тхиеу Чи и Ты Дука, но во время правления короля Донг Кханя оно потерпело спад. В начале 2000-х началось восстановление и возрождение этого художественного жанра, причем в последние годы наблюдается значительный прогресс.

Выставка продлится до 30 июня.