НОВОСТИ
Выставка повышает осведомленность общественности о защите товарных знаков
Ожидается, что выставка также поспособствует налаживанию связей между предприятиями, потребителями и государственными органами в области предупреждения, выявления и урегулирования проблемы поддельных товаров.
По словам заместителя директора операционного департамента при VDMS Нгуен Дык Ле, широкий ассортимент продукции известных торговых марок подделывается путем копирования дизайна подлинных изделий, что вводит в заблуждение потребителей и сказывается на престиже предприятий, имеющих зарегистрированные и защищенные торговые марки.
Нгуен Дык Ле назвал товарный знак эффективным инструментом защиты интеллектуальной собственности (ИС) для владельцев брендов и создания равных условий для производителей, добавив, что защита бренда также способствует предотвращению подделок и некачественных товаров, а также помогает потребителям чувствовать себя уверенно при совершении покупок.
По его словам, компетентные органы, включая службу надзора за рынком, уделяют должное внимание защите ИС предприятий, подчеркивая, что в ближайшее время будут усилены проверки для своевременного выявления и предотвращения нарушений ИС.
По статистике VDMS, за первые восемь месяцев этого года служба надзора за рынком выявила и обработала 37.960 нарушений, что на 36% больше, чем в прошлом году. В государственный бюджет было перечислено более 344 млрд. донгов (14 млн. долл. США) административных штрафов.
Представитель компании THBLAW Consulting Co.,Ltd отметил, что выставка не только помогает защитить потребителей и предприятия, но и подтверждает усилия правительства и компетентных органов в области защиты прав ИС./.