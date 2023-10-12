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Выставка повышает осведомленность общественности о защите товарных знаков

Главное управление по надзору за рынком Вьетнама (VDMS) открыло 11 октября в Ханое выставку подлинных товаров престижных марок и их подделок с целью помочь населению понять разницу между подлинными и поддельными товарами. Мероприятие, на котором представлено более 500 товаров престижных марок, таких как Honda, Yamaha, Piaggio, Huyndai, Abbott, Unilever, Johnson's Baby и Pantene, зарегистрированных для защиты во Вьетнаме, является частью мероприятий, приуроченных к 5-й годовщине основания VDMS (12 октября).

Ожидается, что выставка также поспособствует налаживанию связей между предприятиями, потребителями и государственными органами в области предупреждения, выявления и урегулирования проблемы поддельных товаров.

По словам заместителя директора операционного департамента при VDMS Нгуен Дык Ле, широкий ассортимент продукции известных торговых марок подделывается путем копирования дизайна подлинных изделий, что вводит в заблуждение потребителей и сказывается на престиже предприятий, имеющих зарегистрированные и защищенные торговые марки.

Нгуен Дык Ле назвал товарный знак эффективным инструментом защиты интеллектуальной собственности (ИС) для владельцев брендов и создания равных условий для производителей, добавив, что защита бренда также способствует предотвращению подделок и некачественных товаров, а также помогает потребителям чувствовать себя уверенно при совершении покупок.

По его словам, компетентные органы, включая службу надзора за рынком, уделяют должное внимание защите ИС предприятий, подчеркивая, что в ближайшее время будут усилены проверки для своевременного выявления и предотвращения нарушений ИС.

По статистике VDMS, за первые восемь месяцев этого года служба надзора за рынком выявила и обработала 37.960 нарушений, что на 36% больше, чем в прошлом году. В государственный бюджет было перечислено более 344 млрд. донгов (14 млн. долл. США) административных штрафов.

Представитель компании THBLAW Consulting Co.,Ltd отметил, что выставка не только помогает защитить потребителей и предприятия, но и подтверждает усилия правительства и компетентных органов в области защиты прав ИС./.

ВИА/ИЖВ

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