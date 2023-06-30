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Выставка картин «Краски Вьетнама» в Париже: рассказы о стране и народе Вьетнама сквозь периоды
выставки картин «Краски Вьетнама». На мероприятии, состоявшемся в штаб-квартире 5-го округа в Париже, присутствовали представители Ассоциации дружбы Франция-Вьетнам, Ассоциации вьетнамцев во Франции, большое количество зарубежных вьетнамцев, а также французские друзья, которые любят живопись и вьетнамскую культуру.
На выставке представлено около 50 работ, представляющих две школы искусства, вдохновленные индокитайской традицией и европейским вдохновением, демонстрирующих творчество и разнообразие живописи во Вьетнаме с 1930 года по настоящее время.
На церемонии посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг подчеркнул, что с помощью произведений искусства и скульптуры, которые ранее не выставлялись во Франции, выставка «Краски Вьетнама» хочет познакомить с уникальными историями о вьетнамской жизни и людях, представленными современными вьетнамскими художниками.
Современное художественное искусство Вьетнама относится к созданию Индокитайской школы изящных искусств в начале 20 века, что проложило путь к самобытному художественному стилю страны. На этой основе художники творчески объединили западные художественные принципы и восточную эстетику для создания новых и уникальных техник на новых материалах.
Посол Динь Тоан Тханг подчеркнул, что, наряду с развитием и международной интеграцией Вьетнама, творчество и производственная деятельность становятся все более известными и подтверждают важность вьетнамского современного искусства в мире. Мероприятия по продвижению вьетнамской культуры и искусства будут и впредь тиражироваться по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, привлекая экспатриантов во Франции и французских друзей.
Филипп Шарлье, директор по исследованиям и преподаванию в музее Набережной Бранли – Жака Ширака, глава оргкомитета выставки, сказал, что «Краски Вьетнама» демонстрируют все качество, креативность и разнообразие работ, сочиненных во Вьетнаме с 1930-х годов по настоящее время. Публика может восхищаться работами, в которых западный художественный стиль сочетается с элементами восточной эстетики, выраженными в лаке, масляной краске, холсте, шелке и бумаге. Картины выполнены на самых разных материалах, таких как шелк, лак, бумага для самокруток, масляная краска...
Выставка «Краски Вьетнама» будет открыта до 15 июля, предоставляя публике возможность полюбоваться качественными произведениями искусства, которые никогда не появлялись во Франции, а также получить более полное представление о разнообразном и уникальном искусстве Вьетнама сквозь периоды.