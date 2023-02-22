Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Выставка живописи, приуроченная к 80-летию «Очерка вьетнамской культуры»

80 картин, созданных между 1945 и 1954 годами 30 вьетнамскими художниками, будут выставлены во Вьетнамском национальном музее изобразительных искусств в Ханое с 24 февраля по 3 марта в ознаменование 80-летия со дня выпуска в свет «Очерка вьетнамской культуры». 80 картин, созданных между 1945 и 1954 годами 30 вьетнамскими художниками, будут выставлены во Вьетнамском национальном музее изобразительных искусств в Ханое с 24 февраля по 3 марта в ознаменование 80-летия со дня выпуска в свет «Очерка вьетнамской культуры».

Художники запечатлели производственную деятельность и войну сопротивления во Вьетнаме, а также восхваляли патриотизм и солидарность вьетнамского народа.

Выставка призвана почтить память художников, которые с энтузиазмом и самопожертвованием внесли свой вклад в развитие нации.

Еще одна фотовыставка будет организована Департаментом изобразительных искусств, фотографии и выставок Министерства культуры, спорта и туризма с 27 по 28 февраля.

На мероприятии, состоящем из двух частей, будут представлены документальные фотографии «Очерка вьетнамской культуры», выдающиеся достижения в сохранении и продвижении вьетнамской культурной самобытности и деятельности за последние годы.

«Очерк вьетнамской культуры», также известный как «Очерк культуры 1943 года», свидетельствует о признании партией значения культуры для общего развития нации.

Три принципа «национализация», «популяризация» и «научность», изложенные в документе, сохранили свое значение с течением времени, направляя развитие национальной культуры.

ВИА/ИЖВ

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