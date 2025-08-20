НОВОСТИ
Выставка достижений страны открыта для бесплатного посещения
Заместитель министра культуры, спорта и туризма Та Куанг Донг отметил, что выставка является не только важным политико-культурным событием, но и способствует распространению национального духа, пробуждает стремление к построению сильной и процветающей страны. Это одно из ключевых мероприятий в серии празднований Дня Независимости 2 сентября, создающее атмосферу радости и единства всего народа.
С многообразным выставочным пространством и насыщенной культурно-художественной программой выставка достижений страны становится возможностью для народа всей страны и международных друзей оглянуться на славный 80-летний путь нации, а также подтвердить сильное устремление Вьетнама подняться в новую эпоху развития.
Некоторые из наиболее заметных мероприятий выставки, открытые для бесплатного посещения населения:
Торжественная церемония открытия состоится в 9 часов утра 28 августа (в четверг) на Северной площади Выставочного центра Вьетнама. Программа будет транслироваться в прямом эфире по каналам Вьетнамского телевидения и Радио «Голос Вьетнама».
29 августа: Форум «Применение искусственного интеллекта в цифровую эпоху», семинар «Роль данных в цифровую эпоху» (Министерство науки и технологий), художественная программа Хошимина (Северная площадь).
30 августа: 20:00 – художественная программа Министерства общественной безопасности (Северная площадь).
31 августа: 20:00 – художественная программа «Ханой – вечно сияющее стремление Вьетнама» (Народный комитет Ханоя, Северная площадь).
1 сентября: Выступления, показы, художественные обмены провинций и городов.
2 сентября: 20:00 – художественная программа Народного комитета города Хюэ.
3 сентября: Выступления, показы, художественные обмены провинций и городов.
4 сентября: 9:00 – форум бизнеса Ханоя и Хошимина (Народный комитет Хошимина).
Церемония закрытия состоится в 20:00 5 сентября (в пятницу) на Северной площади с художественной программой «80 лет - Путь славы».
Выставка будет открыта для посетителей ежедневно с 9:00 до 22:00 с 28 августа по 5 сентября.