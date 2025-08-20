Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Выставка достижений страны открыта для бесплатного посещения

Выставка достижений страны, приуроченная к 80-й годовщине Дня Независимости (02 сентября 1945г. – 02 сентября 2025г.) под темой «80-летний путь к Независимости - Свободе - Счастью», пройдет во Выставочном центре Вьетнама (Донгань, Ханой) и будет открыта для бесплатного посещения для населения и туристов.
  Выставочный центр Вьетнама, где проходят мероприятия выставки достижений страны. Фото: ВИА  
С 28 августа по 5 сентября в здании «Ким Куи», здании «Вуонг» блока А, а также на западной, южной и восточной площадках выставки будут представлены достижения страны в различных сферах. В мероприятии примут участие центральные ведомства, 34 провинции и города, а также ведущие государственные и частные компании. Параллельно с экспозицией будут проводиться художественные программы, форумы, семинары, обмен опытом и разнообразные интерактивные мероприятия.

Заместитель министра культуры, спорта и туризма Та Куанг Донг отметил, что выставка является не только важным политико-культурным событием, но и способствует распространению национального духа, пробуждает стремление к построению сильной и процветающей страны. Это одно из ключевых мероприятий в серии празднований Дня Независимости 2 сентября, создающее атмосферу радости и единства всего народа.

С многообразным выставочным пространством и насыщенной культурно-художественной программой выставка достижений страны становится возможностью для народа всей страны и международных друзей оглянуться на славный 80-летний путь нации, а также подтвердить сильное устремление Вьетнама подняться в новую эпоху развития.

Некоторые из наиболее заметных мероприятий выставки, открытые для бесплатного посещения населения:

Торжественная церемония открытия состоится в 9 часов утра 28 августа (в четверг) на Северной площади Выставочного центра Вьетнама. Программа будет транслироваться в прямом эфире по каналам Вьетнамского телевидения и Радио «Голос Вьетнама».

29 августа: Форум «Применение искусственного интеллекта в цифровую эпоху», семинар «Роль данных в цифровую эпоху» (Министерство науки и технологий), художественная программа Хошимина (Северная площадь).

30 августа: 20:00 – художественная программа Министерства общественной безопасности (Северная площадь).

31 августа: 20:00 – художественная программа «Ханой – вечно сияющее стремление Вьетнама» (Народный комитет Ханоя, Северная площадь).

1 сентября: Выступления, показы, художественные обмены провинций и городов.

2 сентября: 20:00 – художественная программа Народного комитета города Хюэ.

3 сентября: Выступления, показы, художественные обмены провинций и городов.

4 сентября: 9:00 – форум бизнеса Ханоя и Хошимина (Народный комитет Хошимина).

Церемония закрытия состоится в 20:00 5 сентября (в пятницу) на Северной площади с художественной программой «80 лет - Путь славы».

Выставка будет открыта для посетителей ежедневно с 9:00 до 22:00 с 28 августа по 5 сентября.

ВИА/ИЖВ

