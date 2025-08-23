Выставка достижений страны: благодарность международным друзьям, внесшим вклад в дело строительства и защиты Отечества

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг сообщает о программах и мероприятиях с участием международных друзей на пресс-конференции. Фото: ВИА

Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг отметила: основные мероприятия, посвящённые 80-летию Августовской революции и Дню независимости 2 сентября, включают 17 событий, среди которых научные конференции и семинары, встречи с ветеранами революции, матерями-героинями Вьетнама, людьми, заслуженными перед Родиной, и семьями льготных категорий. Помимо этого, будут организованы мероприятия, выражающие признательность и благодарность международным друзьям.Для подготовки к юбилейным торжествам МИД Вьетнама доложил руководству страны о приглашении иностранных гостей. Шесть высокопоставленных делегаций из Лаоса, Кубы, Китая, России, Камбоджи и Беларуси прибудут для участия в церемонии, некоторые из них проведут двусторонние мероприятия. К настоящему времени Вьетнам получил подтверждение участия более чем 20 делегаций политических партий и 8 военных делегаций зарубежных стран.«МИД Вьетнама в координации с рядом профильных ведомств и местных органов организует мероприятия с участием международных друзей. Августовская революция и День независимости 2 сентября имеют не только огромное значение для вьетнамского народа, но и большое значение для прогрессивного человечества во всем мире. Это повод выразить благодарность международным друзьям, внесшим вклад в дело защиты и строительства страны», – подчеркнула заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг.МИД также пригласил группу иностранных журналистов, проявляющих интерес и симпатию к Вьетнаму, освещать данные события. Это станет возможностью для зарубежных репортёров своими глазами увидеть достижения нашей страны.Особое внимание уделено организации участия представителей вьетнамской диаспоры. На торжества прибыла делегация из 50 соотечественников из 18 стран и территорий, которые готовятся принять участие в параде 2 сентября. За 80 лет это первый раз, когда вьетнамцы, проживающие за рубежом, будут иметь собственную колонну на параде в честь Дня независимости. На протяжении восьми десятилетий соотечественники вносили вклад в материальном и духовном плане, а порой и собственной кровью в дело национального освобождения и защиты Родины.Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг выразила уверенность, что с профессионализмом и сердечным отношением журналисты внесут свой вклад в успех юбилейных мероприятий A80, широко распространяя патриотический дух и национальную гордость среди международных друзей.