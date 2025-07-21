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НОВОСТИ

Высокотехнологичные предприятия получают льготный импортно-экспортный режим

Некоторые предприятия в сфере информационных технологий, цифровой и полупроводниковой промышленности получат преференции при импорте и экспорте, согласно недавно опубликованному закону о таможне.  Чтобы облегчить ведение бизнеса в этих отраслях, таможенный закон облегчит требования к применению преференциального режима для следующих конкретных предприятий: предприятий высокотехнологичного сектора или реализующих стратегические технологические проекты, производящих ключевые продукты цифровых технологий, занимающихся исследованиями, разработкой, проектированием, производством, упаковкой или тестированием полупроводниковых микросхем, создающих центры обработки данных искусственного интеллекта или производящих прямые вспомогательные продукты в полупроводниковой промышленности.

По сравнению с требованиями по применению преференциального режима для обычных предприятий, вышеуказанным фирмам не нужно выполнять требования по обороту и соблюдению таможенного и налогового законодательства в течение двух лет подряд.

Квалифицированные предприятия будут включены в список Министерства науки и технологий.

Для полной прозрачности преференциального режима в закон о таможне добавлено положение о том, что льготы для вышеуказанных компаний применяются к экспортируемым и импортируемым товарам, относящимся к полупроводниковой промышленности, высоким технологиям, стратегическим технологиям и ключевым цифровым технологиям, согласно списку, объявленному Министерством науки и технологий. Этот список имеет товарные коды, соответствующие списку экспортных и импортных товаров Вьетнама.

По словам Таможенного департамента, стимул направлен на создание прорывной политики для быстрого устранения узких мест в законодательстве и содействия предприятиям, работающим в сфере научно-технологического развития, инноваций и преобразований.

Изменения также призваны привести Таможенный закон в соответствие с Законом об индустрии цифровых технологий и Законом о науке, технологиях и инновациях.

ИЖВ/ВИА

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