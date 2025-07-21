НОВОСТИ
Высокотехнологичные предприятия получают льготный импортно-экспортный режим
По сравнению с требованиями по применению преференциального режима для обычных предприятий, вышеуказанным фирмам не нужно выполнять требования по обороту и соблюдению таможенного и налогового законодательства в течение двух лет подряд.
Квалифицированные предприятия будут включены в список Министерства науки и технологий.
Для полной прозрачности преференциального режима в закон о таможне добавлено положение о том, что льготы для вышеуказанных компаний применяются к экспортируемым и импортируемым товарам, относящимся к полупроводниковой промышленности, высоким технологиям, стратегическим технологиям и ключевым цифровым технологиям, согласно списку, объявленному Министерством науки и технологий. Этот список имеет товарные коды, соответствующие списку экспортных и импортных товаров Вьетнама.
По словам Таможенного департамента, стимул направлен на создание прорывной политики для быстрого устранения узких мест в законодательстве и содействия предприятиям, работающим в сфере научно-технологического развития, инноваций и преобразований.
Изменения также призваны привести Таможенный закон в соответствие с Законом об индустрии цифровых технологий и Законом о науке, технологиях и инновациях.