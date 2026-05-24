Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Высокопоставленный парламентарий Лаоса посетил крупный проект с вьетнамскими инвестициями

Делегация Национального собрания Лаоса во главе с его заместителем председателя Сунтхон Саячак 23 мая посетила и проверила ход реализации комплекса по добыче бокситов и производству глинозема в Дакчунге. Это крупный промышленный проект, инвестором которого является вьетнамская группа Viet Phuong, в уезде Дакчеунг провинции Секонг в Лаосе.
  Заместитель председателя Национального собрания Лаоса Сунтхон Саячак и возглавляемая ею делегация на площадке комплекса по добыче бокситов и производству глинозема Dakcheung в уезде Дакчеунг провинции Секонг, Лаос, 23 мая. Фото: ВИА  
Проект реализуется в рамках соглашения об экономическом, культурном, научно-техническом сотрудничестве между правительствами двух стран.

Докладывая делегации, представитель группы Viet Phuong, руководитель группы по реализации проекта Динь Суан Хоанг сообщил, что проект направлен на эффективное использование минеральных ресурсов Лаоса и формирование производственно-сбытовой цепочки - от добычи и обогащения руды до глубокой переработки. Тем самым он будет способствовать развитию местной экономики, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни жителей в районе реализации проекта.

Согласно докладу, проект включает два основных компонента: завод по обогащению бокситовой руды мощностью 2,5 млн тонн в год и завод по производству глинозема проектной мощностью 1 млн тонн в год. На следующем этапе этот показатель планируется увеличить до 2 млн тонн в год.

К настоящему времени в рамках проекта завершены основные юридические процедуры, предусмотренные правительством Лаоса. В их числе утверждение технико-экономического обоснования, получение разрешений на строительство, лицензий на добычу полезных ископаемых, а также оформление процедур, связанных с управлением и мониторингом в сфере охраны окружающей среды.

Представители инвестора подтвердили, что ресурсы будут и далее мобилизовываться для обеспечения реализации проекта по графику. При этом проект будет строго соблюдать законодательство Лаоса в области инвестиций, добычи полезных ископаемых и охраны окружающей среды, а также выполнять корпоративную социальную ответственность на местах.

Выступая на рабочем заседании, высокопоставленная представительница Лаоса признала и высоко оценила усилия группы Viet Phuong по реализации проекта. Она назвала его важной инициативой для социально-экономического развития провинции Секонг. Ожидается, что проект создаст рабочие места, повысит доходы местного населения и увеличит поступления в бюджет.

Заместитель председателя Национального собрания подчеркнула, что вьетнамские инвестиционные проекты в Лаосе должны максимально повышать экономическую эффективность, одновременно обеспечивая устойчивое развитие, охрану окружающей среды и внося реальный вклад в укрепление великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической сплоченности между двумя партиями, государствами и народами обеих стран

ИЖВ/ВИА

Акционирование государственных предприятий: повышение качества для привлечения иностранного капитала

Активизация акционирования и сокращения государственной доли участия, увязанная с листингом и регистрацией торгов на фондовом рынке, становится не только требованием соблюдения законодательства, но и решением, направленным на повышение качества корпоративного управления, расширение доступа к общественным источникам капитала и увеличение стоимости предприятий.
