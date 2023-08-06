Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Высокопоставленный законодатель встретился с главой аудиторского совета Индонезии

5 августа председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ имел встречу с председателем Счетной палаты Индонезии (BPK) Исмой Ятуном в рамках своего официального визита в Индонезию. Приветствуя роль и вклад BPK в деятельность государственного аудита в регионе и мире, председатель НС Выонг Динь Хюэ выразил надежду, что BPK продолжит укреплять сотрудничество и делиться опытом с Государственной аудиторской службой Вьетнама (ГАС).

Председатель BPK Исма Ятун сказала, что BPK и ГАС практиковали много эффективных и практических мероприятий по сотрудничеству.

Она сказала, что планирует посетить ГАС и соответствующие агентства Вьетнама, чтобы добиться более тесного двустороннего сотрудничества в области аудита, выразив при этом надежду, что НС Вьетнама будет продолжать поддерживать партнерство между двумя высшими аудиторскими органами двух стран.

Она высоко оценила вклад председателя НС Выонг Динь Хюэ в деятельность регионального государственного аудита во время занятия должности Генерального аудитора Вьетнама, особенно в формирование Высших органов аудита АСЕАН (АСЕАНСАИ) в 2011 году.

Лидер BPK сказала, что она надеется, что благодаря богатому опыту и глубокому пониманию в области аудита и сотрудничества между высшими аудиторскими органами в регионе и мире высший законодатель Вьетнама будет и впредь поддерживать сотрудничество между BPK и ГАС и поддерживать Индонезию в выполнении роль принимающей стороны Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в 2028 году.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ сказал, что ГАС, как агентство, созданное вьетнамским НС, действует независимо и в соответствии с законом. Результаты деятельности ГАС внесли свой вклад в правотворчество НС, поддерживая деятельность и решая важные вопросы страны.

Он подтвердил, что Национальное собрание Вьетнама всегда поддерживает деятельность по сотрудничеству между ГАС и другими высшими контрольными органами в регионе и мире, включая BPK.

Он предложил двум агентствам укрепить сотрудничество в области финансового аудита, аудита соответствия и аудита эффективности, уделяя при этом внимание аудиту в области окружающей среды, цифровой трансформации и контролю качества аудиторской деятельности, а также в сильных областях обеих сторон. По его словам, им следует продолжить программу по отправке аудиторов ГАС для работы в Индонезии.

BPK был инициатором создания Высшего органа аудита G20 (SAI20) и успешно организовал саммит SAI20 в 2022 году. Он также является членом многих рабочих групп ИНТОСАИ, в том числе по аудиту информационных технологий, аудиту больших данных, экологическому аудиту и аудит по борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Состоялся телефонный разговор Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга с Председателем Народной партии Камбоджи, Премьер-министром Камбоджи

Состоялся телефонный разговор Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга с Председателем Народной партии Камбоджи, Премьер-министром Камбоджи

5 августа в здании ЦК Партии Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел телефонный разговор с Председателем Народной партии Камбоджи (НПК), Премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Сеном.
ПОДРОБНЕЕ

Top