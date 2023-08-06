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Высокопоставленный законодатель встретился с главой аудиторского совета Индонезии
Председатель BPK Исма Ятун сказала, что BPK и ГАС практиковали много эффективных и практических мероприятий по сотрудничеству.
Она сказала, что планирует посетить ГАС и соответствующие агентства Вьетнама, чтобы добиться более тесного двустороннего сотрудничества в области аудита, выразив при этом надежду, что НС Вьетнама будет продолжать поддерживать партнерство между двумя высшими аудиторскими органами двух стран.
Она высоко оценила вклад председателя НС Выонг Динь Хюэ в деятельность регионального государственного аудита во время занятия должности Генерального аудитора Вьетнама, особенно в формирование Высших органов аудита АСЕАН (АСЕАНСАИ) в 2011 году.
Лидер BPK сказала, что она надеется, что благодаря богатому опыту и глубокому пониманию в области аудита и сотрудничества между высшими аудиторскими органами в регионе и мире высший законодатель Вьетнама будет и впредь поддерживать сотрудничество между BPK и ГАС и поддерживать Индонезию в выполнении роль принимающей стороны Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в 2028 году.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ сказал, что ГАС, как агентство, созданное вьетнамским НС, действует независимо и в соответствии с законом. Результаты деятельности ГАС внесли свой вклад в правотворчество НС, поддерживая деятельность и решая важные вопросы страны.
Он подтвердил, что Национальное собрание Вьетнама всегда поддерживает деятельность по сотрудничеству между ГАС и другими высшими контрольными органами в регионе и мире, включая BPK.
Он предложил двум агентствам укрепить сотрудничество в области финансового аудита, аудита соответствия и аудита эффективности, уделяя при этом внимание аудиту в области окружающей среды, цифровой трансформации и контролю качества аудиторской деятельности, а также в сильных областях обеих сторон. По его словам, им следует продолжить программу по отправке аудиторов ГАС для работы в Индонезии.
BPK был инициатором создания Высшего органа аудита G20 (SAI20) и успешно организовал саммит SAI20 в 2022 году. Он также является членом многих рабочих групп ИНТОСАИ, в том числе по аудиту информационных технологий, аудиту больших данных, экологическому аудиту и аудит по борьбе с коррупцией и отмыванием денег.