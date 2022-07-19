Высокопоставленные руководители Вьетнама награждены орденами Лаоса

Президент государства Нгуен Суан Фук присутствовал на церемонии вручения Национальной золотой медали Лаоса премьер-министру Фам Минь Тьиню, председателю Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Фото: Тхонг Нят/ВИА

На церемонии награждения присутствовали президент Нгуен Суан Фук - почетный гость церемонии, премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и партийные и государственные деятели.

В мероприятии принял участие член Политбюро, постоянный член Секретариата Народно-революционной партии Лаоса (ЛНРП), вице-президент Лаоса Боунтонг Читмани.

От имени партии и государства Лаос Баунтонг Читмани вручил Национальный золотой орден — высшую награду Лаоса — премьер-министру Фам Минь Тьиню и председателю НС Выонг Динь Хюэ.

Он также наградил Иссару первой степени 11 вьетнамских руководителей, включая членов Политбюро и секретарей ЦК КПВ 13-го созыва.

Он отметил, что это достойная награда за их большой вклад в сотрудничество и укрепление большой дружбы, особой солидарности и всеобъемлющего сотрудничества между Лаосом и Вьетнамом.

Выражая свою искреннюю благодарность лаосской партии и государству, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что награждение благородными наградами по этим особым случаям чрезвычайно важно и вдохновляет на сохранение и развитие уникальных и особых отношений между двумя Партиями, государствами и народами.

Он подтвердил, что Партия, государство и народ Вьетнама всегда желают и преисполнены решимости постоянно развивать верные и искренние отношения между двумя странами.

Он сказал, что две Партии, которые извлекут уроки из предыдущей борьбы за национальную независимость и свободу, два государства и народы будут продолжать объединяться и работать вместе, чтобы преодолеть все трудности и вызовы и поддерживать друг друга, чтобы строить независимую экономику, тем самым принося народам мирную, процветающую и счастливую жизнь, способствуя миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире.



