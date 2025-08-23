НОВОСТИ
Высокопоставленная делегация НС Вьетнама посетила провинцию Сычуань (Китай)
Сотрудничество между местностями Вьетнама и провинцией Сычуань также достигло заметных успехов: двусторонний товарооборот в 2024 году превысил 14 млрд долларов (рост на 30,1%); за первые пять месяцев текущего года составил более 6,6 млрд долларов (рост на 18,7%), что принесло практическую пользу обеим сторонам.
Заместитель председателя Национального собрания Чан Куанг Фыонг подчеркнул, что Вьетнам всегда придаёт большое значение развитию отношений добрососедства, всестороннего стратегического партнёрства и сообщества общей судьбы Вьетнам – Китай.
За последнее время Вьетнам осуществил реорганизацию административных единиц, государственных органов и внедрил двухуровневую систему местных властей, активно проводя децентрализацию и делегирование полномочий; принял четыре стратегических резолюций, направленных на развитие частной экономики, науки и технологий, инноваций, международной интеграции, а также совершенствование институтов и законодательства, включая механизмы поощрения и создания условий для сотрудничества между местностями.
Генерал-полковник Чан Куанг Фыонг выразил надежду, что провинция Сычуань продолжит реализовывать важные договорённости на высшем уровне, особенно результаты недавних визитов и контактов руководителей двух партий и двух государств; будет укреплять обмены и сотрудничество с министерствами, ведомствами и местностями Вьетнама; приветствовал визиты руководства провинции Сычуань во Вьетнам и установление дружественных связей с вьетнамскими провинциями; а также укрепление обмены и сотрудничества законодательных органов провинции Сычуань с Национальным собранием и Народными советами провинций Вьетнама.
Он предложил активизировать практическое сотрудничество в сферах «зелёной экономики», циркулярной экономики, цифровой экономики, экономики малых высот, образования и подготовки кадров, торговли и инвестиций, машиностроения и высоких технологий, транспортной и логистической инфраструктуры, особенно в области железных дорог, морских портов и высокотехнологичного сельского хозяйства.
Секретарь парткома провинции Сычуань Ван Сяохуэй тепло приветствовал заместителя председателя Национального собрания Чан Куанг Фыонга и делегацию высокого уровня Национального собрания Вьетнама с визитом и работой в Китае и в провинции Сычуань, подчеркнув важность этого визита для дальнейшего продвижения сотрудничества провинции с местностями Вьетнама.
Ван Сяохуэй представил ряд достижений в области экономического развития и преимуществ провинции Сычуань в сферах науки и техники, промышленного потенциала и экономики малых высот.
Он отметил, что ВРП провинции Сычуань за первые шесть месяцев года вырос на 5,6%, что на 0,3% выше среднего по стране, и занял 8-е место среди регионов Китая. Кроме того, в Сычуани действуют 141 университет и колледж, 41 ключевая отрасль промышленности, включая сильные направления – оптоэлектронику и производство аккумуляторов.
Секретарь парткома Ван Сяохуэй подтвердил, что провинция Сычуань придаёт большое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с министерствами, ведомствами и местностями Вьетнама; готова вместе с ними эффективно реализовывать договорённости на высшем уровне двух партий и двух государств, особенно важные результаты взаимных визитов Генерального секретаря, председателя КНР Си Цзиньпина и Генерального секретаря То Лама.
В рамках визита и работы в провинции Сычуань заместитель председателя Национального собрания Чан Куанг Фыонг и делегация посетили и ознакомились с моделью «Дом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)» провинции Сычуань – площадкой для встреч избирателей с депутатами ВСНП; а также осмотрели ряд культурных, исторических и экономических объектов региона.