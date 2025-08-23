Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Высокопоставленная делегация НС Вьетнама посетила провинцию Сычуань (Китай)

В рамках визита и работы в Китае 22 августа в провинции Сычуань генерал-полковник Чан Куанг Фыонг – член Центрального комитета (ЦК) КПВ, заместитель председателя Национального собрания (НС) – провёл встречу с г-н Ван Сяохуем – членом ЦК КПК, секретарём парткома провинции Сычуан
  Заместитель Председателя Национального собрания Вьетнама Чан Куанг Фыонг (слева) встретился с г-н Ван Сяохуем, членом ЦК КПК, секретарём парткома провинции Сычуань (Китай). Фото: ВИА  
На встрече стороны выразили радость по поводу позитивного развития отношений между Вьетнамом и Китаем. Двусторонний товарооборот в прошлом году составил 205,2 млрд долларов США, увеличившись на 19,3%; за первые шесть месяцев текущего года достиг 113,8 млрд долларов, увеличившись на 19,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сотрудничество между местностями Вьетнама и провинцией Сычуань также достигло заметных успехов: двусторонний товарооборот в 2024 году превысил 14 млрд долларов (рост на 30,1%); за первые пять месяцев текущего года составил более 6,6 млрд долларов (рост на 18,7%), что принесло практическую пользу обеим сторонам.

Заместитель председателя Национального собрания Чан Куанг Фыонг подчеркнул, что Вьетнам всегда придаёт большое значение развитию отношений добрососедства, всестороннего стратегического партнёрства и сообщества общей судьбы Вьетнам – Китай.

За последнее время Вьетнам осуществил реорганизацию административных единиц, государственных органов и внедрил двухуровневую систему местных властей, активно проводя децентрализацию и делегирование полномочий; принял четыре стратегических резолюций, направленных на развитие частной экономики, науки и технологий, инноваций, международной интеграции, а также совершенствование институтов и законодательства, включая механизмы поощрения и создания условий для сотрудничества между местностями.

Генерал-полковник Чан Куанг Фыонг выразил надежду, что провинция Сычуань продолжит реализовывать важные договорённости на высшем уровне, особенно результаты недавних визитов и контактов руководителей двух партий и двух государств; будет укреплять обмены и сотрудничество с министерствами, ведомствами и местностями Вьетнама; приветствовал визиты руководства провинции Сычуань во Вьетнам и установление дружественных связей с вьетнамскими провинциями; а также укрепление обмены и сотрудничества законодательных органов провинции Сычуань с Национальным собранием и Народными советами провинций Вьетнама.

Он предложил активизировать практическое сотрудничество в сферах «зелёной экономики», циркулярной экономики, цифровой экономики, экономики малых высот, образования и подготовки кадров, торговли и инвестиций, машиностроения и высоких технологий, транспортной и логистической инфраструктуры, особенно в области железных дорог, морских портов и высокотехнологичного сельского хозяйства.

Секретарь парткома провинции Сычуань Ван Сяохуэй тепло приветствовал заместителя председателя Национального собрания Чан Куанг Фыонга и делегацию высокого уровня Национального собрания Вьетнама с визитом и работой в Китае и в провинции Сычуань, подчеркнув важность этого визита для дальнейшего продвижения сотрудничества провинции с местностями Вьетнама.

Ван Сяохуэй представил ряд достижений в области экономического развития и преимуществ провинции Сычуань в сферах науки и техники, промышленного потенциала и экономики малых высот.

Он отметил, что ВРП провинции Сычуань за первые шесть месяцев года вырос на 5,6%, что на 0,3% выше среднего по стране, и занял 8-е место среди регионов Китая. Кроме того, в Сычуани действуют 141 университет и колледж, 41 ключевая отрасль промышленности, включая сильные направления – оптоэлектронику и производство аккумуляторов.

Секретарь парткома Ван Сяохуэй подтвердил, что провинция Сычуань придаёт большое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с министерствами, ведомствами и местностями Вьетнама; готова вместе с ними эффективно реализовывать договорённости на высшем уровне двух партий и двух государств, особенно важные результаты взаимных визитов Генерального секретаря, председателя КНР Си Цзиньпина и Генерального секретаря То Лама.

В рамках визита и работы в провинции Сычуань заместитель председателя Национального собрания Чан Куанг Фыонг и делегация посетили и ознакомились с моделью «Дом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)» провинции Сычуань – площадкой для встреч избирателей с депутатами ВСНП; а также осмотрели ряд культурных, исторических и экономических объектов региона.

ВИА/ИЖВ

