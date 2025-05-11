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Высококвалифицированные кадры – ключ к устойчивому развитию
Многие университеты рассматривают интернационализацию образования как стратегическую задачу, в частности придавая большое значение аккредитации образовательных программ по международным стандартам.
Будучи ведущим техническим университетом южного региона, Политехнический университет при Национальном университете Хошимина достиг значительных результатов в развитии и стандартизации программ обучения в соответствии с международными стандартами.
По словам профессора, доктора наук Май Тхань Фонга, ректора университета, в рамках курса на интернационализацию вуз предлагает 22 направления обучения полностью на английском языке, в которых задействовано около 23% студентов. Обучение также ведётся по модели совместного преподавания с иностранными специалистами: ежегодно более 100 учебных дисциплин преподаются иностранными преподавателями. По состоянию на 2024 год, в вузе аккредитованы 66 образовательных программ по международным стандартам (ABET, ASIN, AQAS, FIBAA, CTI, AUN-QA), что является высшим показателем по стране.
На ближайший период вуз наметил стратегические приоритеты – создание современных программ обучения, расширение студенческого опыта, повышение уровня готовности студентов и вуза к интернационализации. Среди поставленных целей: 30% студентов должны обучаться по международным программам, не менее 72% студентов обладать высоким уровнем владения иностранными языками.
В Хошиминском индустриальном университете учебные программы также формируются на основе международных стандартов. По словам доктора наук Нгуен Чунг Няна, начальника учебного управления, программы вуза имеют междисциплинарный характер. Наряду с базовыми дисциплинами предлагается широкий выбор элективных предметов, позволяющих выпускникам адаптироваться к различным направлениям профессиональной деятельности в условиях быстрого технологического прогресса. Вуз активно проводит международную аккредитацию учебных программ.
В настоящее время университет располагает 23 программами, аккредитованными по стандарту AUN, и 6 - по стандарту ABET; в будущем планируется международная аккредитация всех учебных программ. Ведётся активное международное сотрудничество в области стажировок, международных академических программ для студентов и преподавателей.
Осознавая растущий спрос на кадры высокого уровня в условиях устойчивого развития, университеты начали внедрять программы подготовки по ключевым и высокотехнологичным направлениям, таким как искусственный интеллект (ИИ), полупроводниковая микроэлектроника, робототехника… с акцентом на междисциплинарность.
Доктор Хюинь Фу Минь Кыонг, Политехнический университет при Национальном университете Хошимина, отметил, что проектирование микросхем и полупроводников является приоритетной областью вуза как в обучении, так и в научных исследованиях. Это также стратегическое направление для страны в настоящее время.
Многие другие университеты также развивают подготовку в сфере высоких технологий как на уровне специализированных направлений, так и в интегрированном формате.
Хошиминский педагогический и технический университет начал обучение по направлению робототехники с 2019 года. В 2024 году университет принял первый набор студентов на программу по проектированию микросхем.
Хошиминский индустриальный университет активно развивает образовательные программы в области высоких технологий, такие как науки о данных и искусственный интеллект, интернет вещей (IoT) и прикладной искусственный интеллект.
По словам профессора, доктора наук Шы Динь Тханя, директора Университета экономики Хошимина, учреждение активно инвестирует в повышение квалификации преподавательского состава, особенно в сотрудничество с иностранными преподавателями из ведущих мировых университетов. Особое внимание уделяется тесному взаимодействию между учебным заведением и предприятиями — это ключевой элемент в реализации образовательной программы.
Предприятия активно участвуют в учебном процессе, предоставляя студентам возможности для экскурсий, стажировок, практики и последующего трудоустройства. Такой подход не только помогает студентам укрепить практические знания и навыки, повысить уверенность при выходе на рынок труда после окончания учёбы, но и даёт предприятиям возможность подбирать квалифицированные кадры.