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Высокий уровень политического доверия между Вьетнамом и Республикой Казахстан
- Какова программа официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам?
- Программа очень насыщенная. Казахстанский лидер проведет встречи со всеми главными руководителями Вьетнама – Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, Президентом Во Ван Тхыонгом, главой правительства Фам Минь Тьинем и председателем парламента Выонг Динь Хюэ. Это показывает, какую значимость обе стороны придают этому визиту.
Уверен, что переговоры будет очень содержательными, смогут подтвердить высокий уровень политического доверия между нашими государствами и дать мощный импульс развитию двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. И Вьетнам, и Казахстан проходят этап качественной трансформации, стремительно растут в экономике. Нашим странам есть, что обсудить, и есть, что предложить друг другу.
Президент Казахстана К.Токаев также посетит близлежащие к Ханою провинции, посетит индустриальные объекты.
- Какие документы планируется подписать во время визита? В целом какие результаты Вы ожидаете от этого визита?
- Будет подписано свыше десяти соглашений. Среди них отмечу важность подписания межправительственного Плана совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества. Он сформировать новые институциональные основы экономического сотрудничества. Причем речь идет не просто об эпизодических торговых миссиях, а о постоянно действующих механизмах и сознательных усилиях двух правительств, которые будут помогать бизнесу в обеих странах.
Важным является соглашение о безвизовом режиме для граждан двух стран, которое даст мощный толчок туристическому обмену, облегчит общение бизнеса, культурные, образовательные, в целом гуманитарные контакты.
Ожиданий у меня много. Например, в области взаимной торговли. С начала этого года она быстро растет. Статистика за первые пять месяцев 2023 года показывает, что двусторонний товарооборот уже превысил показатели прошлого года. Уверен, что результатом визита будет дальнейшее усиление данной позитивной тенденции.
- По Вашему мнению, что нужно сделать, чтобы усилить сотрудничество между нашими странами?
- Что могут сделать государства, правительства? Они могут создать институты сотрудничества, то есть подписать для этого договора и соглашения, создать комиссии, выдавать лицензии и сертификаты. Это создает базу, инфраструктуру, основу. Но чтобы сотрудничество развивалось, нужно кое-что еще.
Прежде всего – это эмоциональный настрой, сознательные усилия на сотрудничество, на то, чтобы эти институты заработали. Для этого нужно понимание глубоко дружественного характера двусторонних отношений. Поколение тех, кто помнит советско-вьетнамскую дружбу, постепенно уходит. Поэтому важно формировать новые связи – научные, гуманитарные, деловые, образовательные, информационные и культурные. Формировать то, что лучше всего раскрывает человеческую энергию.
Настоящее сотрудничество заключается не в том, что открыть новые авиарейсы, а в том, чтобы люди хотели летать этими авиарейсами. Чтобы у них было много причин летать. И чтобы их там ждали.