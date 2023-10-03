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Высокая привлекательность Вьетнама для корейских туристов
По данным Национальной администрации туризма Вьетнама, за этот период Республика Корея стала крупнейшим источником туристов для Вьетнама - более 1,9 млн корейцев уже посетили эту страну.
Первоначально ожидалось, что после лета число корейских туристов во Вьетнаме уменьшится, поскольку август традиционно считается низким сезоном для иностранных туристов. Однако только в августе во Вьетнам прибыло 385.904 корейца, что почти на 100.000 больше, чем в предыдущем месяце, что свидетельствует о растущей привлекательности Вьетнама для путешественников из страны кимчи.
По данным опроса, проведенного цифровой туристической платформой Agoda, корейские туристы проявляют особую любовь к Вьетнаму, ставя его на первое место в списке международных туристических направлений. Среди них особое предпочтение отдается Данангу, Хошимину и прибрежным городам.
По словам Йонг Сунг Ока, руководителя региона Юго-Восточной Азии одной из ведущих туристических компаний РК Hanatour, Вьетнам в последнее время является самым востребованным и популярным направлением среди корейских туристов. Этому способствуют географическая близость, наличие большого количества рейсов и относительно доступные цены на авиабилеты. Кроме того, по его словам, магнитом для них являются различные привлекательные направления с широким спектром впечатлений.
Дананг - магнит для корейских туристов
В глазах корейцев Дананг, город, известный как «самый достойный для жизни» во Вьетнаме, является идеальным местом для отдыха. Сюда легко добраться по разумным ценам, здесь великолепные пляжи, разнообразные кулинарные блюда и множество вариантов роскошных пляжных отелей.
По словам Йонга, корейцы больше всего любят Дананг, так как в нем идеально сочетаются туристические достопримечательности и развлечения. «Дананг известен среди корейцев и обладает множеством привлекательных достопримечательностей, первоклассной туристической инфраструктурой, удобно расположенным аэропортом с разнообразным выбором отелей. Кроме того, здесь отличная инфраструктура, транспорт и безопасность. Сильной стороной является и кухня, где готовят блюда, которые нравятся корейцам», - похвалил Йонг город у реки Хань.
Немногие места так «радуют» туристов, как Дананг, где они могут насладиться как морским побережьем, так и увлекательными развлечениями в горах. Одним из мест, привлекающих значительное число корейских туристов, превосходящее число туристов с других международных рынков, является Sun World Ba Na Hills.
Благодаря круглогодичному прохладному климату, напоминающему европейские регионы с умеренным климатом, захватывающим природным ландшафтам, таким интересными местами для фотосъемок, как Золотой мост, Французская деревня, площадь Затмения, Солнечный водопад, а также множеству оживленных мероприятий в течение всех четырех сезонов, Sun World Ba Na Hills всегда остается одной из главных достопримечательностей, которую корейские туристы рекомендуют посетить, во время знакомства с Данангом. Ba Na Hills подходит для путешественников всех возрастов: как для пар, семей, так и для групповых путешествий.
По статистике, в первые месяцы этого года корейские туристы составили около 33% от общего числа прибывших в Ba Na Hills. Даже в летние месяцы этот показатель оставался выше 15%, в то время как посетители с других рынков составляли лишь около 1-5%.
«Очень важно посетить Sun World Ba Na Hills. Это все равно что получить дополнительную визу в Европу, находясь во Вьетнаме», - сказал Чой Хён, приезжий из провинции Канвондо. Между тем, Чо Иль Санг из Сеула прокомментировал: «помимо Золотого моста, Sun World Ba Na Hills также знаменит своим парком развлечений «все в одном», предлагающий множество захватывающих и интересных впечатлений за одно посещение».
Недавно в финансовых новостях Республики Корея также было отмечено, что на каждых трех туристов в Sun World Ba Na Hills приходится один из Республики Корея. По словам представителя туристического объекта, одной из причин, привлекающих корейских туристов, является то, что этот объект соответствует их предпочтениям. Корейцам нравится атмосфера старого европейского города, их интересуют места, которые высоко котируются в Instagram. В частности, они считают Золотой мост одним из символов вьетнамского туризма.
Фукуок - «восходящая звезда» для корейцев
Южнокорейское агентство Yonhap News недавно прокомментировало, что остров Фукуок все еще остается малоизвестным райским уголком по сравнению с Данангом и Халонгом. Согласно опросу, число корейцев, посещающих Фукуок, постепенно увеличивается благодаря эффекту сарафанного радио, поэтому «разумно посетить остров в это время года, пока он не стал слишком известным».
Приток корейских туристов на остров растет, и в центре города часто можно увидеть вывески ресторанов и массажных салонов на корейском языке. Корейские туристы также с удовольствием пробуют свежие морепродукты и местный деликатес в виде рыбного соуса.
По словам представителя компании Sun World Hon Thom, корейцы составляют почти половину от общего числа посетителей канатной дороги, за ними следуют китайцы. Корейцы с удовольствием катаются на самой длинной в мире трехканатной дороге, чтобы полюбоваться сверху на девственные изумрудно-зеленые пляжи Фукуока. Кроме того, наличие курортов с великолепным видом на океан и разнообразные впечатления, такие как знакомство с культурой и историей острова, посещение Закатного города, делают Фукуок все более популярным местом для отдыха корейских туристов во Вьетнаме.
Фансипан - «Корейцы любят горы»
Помимо прибрежных городов, привлекающих корейцев, таких как Дананг, Нячанг и Фукуок, корейские туристы стали выбирать и высокогорные районы Вьетнама, особенно район Сапа, где есть канатная дорога, ведущая на вершину Фансипана, похожая на Ba Na Hills.
По словам Йонга, корейцы очень любят горы. «Лично мне нравится пользоваться канатными дорогами. Я думаю, что наиболее привлекательным аспектом является возможность любоваться пейзажами с высоты», - отметил он.
В первом полугодии этого года в Sun World Fansipan Legend было зарегистрировано 14.300 корейских посетителей, что составило 11% от общего числа прибывших на Фансипан. Этот показатель увеличился по сравнению с предыдущими годами. В некоторые дни корейские туристы даже лидировали по числу прибывших в этот район иностранцев.
Одной из причин этого является большое количество отметок в Instagram в этом месте. Корейские туристы «очарованы» маршрутом канатной дороги, проходящей над потрясающими террасами, характерными для северо-западного региона Вьетнама, или поездкой по красной горной железной дороге через живописную долину Мыонгхоа, напоминающую Швейцарию.
Кроме того, покорение высоты Фансипана также является одной из тех причин, которые привлекают корейцев. «Вершина горы Фансипан составляет 3143 м, что почти вдвое больше высоты Халлы, самой высокой горы в РК. Это приводит нас в восторг», - сказал Юнг Юри, турист с острова Чеджудо, откуда родом гора Халла. Многие корейские туристы, посещающие Фансипан, сравнивают его прекрасный ландшафт с тем, каким они представляют себе рай.
Благодаря этим привлекательным направлениям, предлагающим разнообразные впечатления, туризм во Вьетнаме будет привлекать все больше и больше корейских туристов. Помимо Дананга, в этой S-образной стране есть множество других мест, которые корейские туристы добавят в свой список «обязательных для посещения», чтобы познакомиться с невероятно увлекательным Вьетнамом и его уникальными ландшафтами в каждом регионе.