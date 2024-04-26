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Выручка Petrovietnam в первом квартале составила 9 миллиардов долларов США
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство нефти, электроэнергии, карбамида и NPK-удобрений также увеличилось на 9,8%, 17,5%, 3,2% и 41%, соответственно.
Группа внесла в государственный бюджет более 31,3 трлн донгов, превысив квартальный план на 40% и увеличив его на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Общий объем инвестиций достиг 4,93 трлн донгов, увеличившись на 44,6% по сравнению с прошлым годом.
Производственная и деловая деятельность подразделений, входящих в Petrovietnam, оставалась стабильной, многие подразделения выполнили свои задачи. К ним относятся акционерная компания Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (BSR), нефтяная корпорация Petrovietnam Oil Corporation (PVOIL), газовая акционерная корпорация Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation (PV GAS), корпорация по производству удобрений и химикатов Petrovietnam Fertiliser and Chemicals Corporation (PVFCCo), страховая корпорация Petrovietnam Insurance Corporation (PVI) и корпорация по бурению и обслуживанию скважин Petrovietnam Drilling & Well Service Corporation (PV Drilling).
Председатель Совета членов Вьетнамской национальной нефтегазовой группы Ле Мань Хунг подчеркнул необходимость решений для поддержания добычи нефти и газа, обеспечения поставок топлива для работы электростанций в пиковые периоды жаркой погоды. Группа также будет применять меры по управлению рисками цепочки поставок для нефтеперерабатывающих заводов в условиях эскалации политической напряженности во многих регионах, а также способствовать инвестиционной деятельности.
Внимание будет уделено инвестициям в регионы, где ожидается развитие энергетических промышленных центров, такие как Камау, Бариа - Вунгтау, Куангнгай, Тхантхоа, Хатинь и Хайфон. Группа также будет работать над решением существующих проблем в неэффективных проектах, содействовать международному сотрудничеству и разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами, подчеркнул он.
Генеральный директор Petrovietnam Ле Нгок Шон поручил всем подразделениям продолжать тесное сотрудничество с министерствами и соответствующими ведомствами для завершения подготовки юридических документов. В первую очередь необходимо проработать механизмы и политику, связанные с СПГ и электроэнергией, поскольку это важнейшие задачи для непрерывного развития группы на всех этапах, от разведки и эксплуатации до производства и продажи.
Он подчеркнул, что необходимо срочно устранить трудности в реализации таких проектов, как Лонгфу 1, Ньончать 3 и 4, ускорить строительство таких электростанций, как Oмон 3 и 4, и организовать конференции по финансовым инвестициям, чтобы рассмотреть трудности и препятствия в инвестиционном процессе.
В марте Вьетнамская нефтегазовая группа подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии с датской компанией Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).
Согласно документу, две компании будут обмениваться знаниями и передовым опытом по вопросам перехода к энергетике, включая технологии, цепочки поставок, логистику, инфраструктуру и развитие навыков.