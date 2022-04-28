Выручка рынка умных домов к 2026 году достигнет 453 млн. долл. США

Ожидается, что выручка вьетнамского рынка умных домов достигнет почти 240 млн. долл. США в этом году и 453 млн. долл. США к 2026 году.

Информация была раскрыта во Вьетнамском отчете об умных домах за 2022 год, который был представлен на семинаре по Интернету вещей (IoT) / умным домам во Вьетнаме, который прошел в Ханое 27 апреля.

Согласно опросу, проведенному акционерным обществом Lumi Vietnam в Ханое, Дананге и Хошимине, 80,5% респондентов понимают понятие «умный дом» и только 10,9% используют его.

Нгуен Туан Ань, председатель компании, рынок умных домов во Вьетнаме процветает, и ожидается, что он вырастет на 30%.

Он отметил, что конкуренция в предоставлении решений и оборудования для умного дома будет усиливаться среди вьетнамских ИТ-компаний, а также между вьетнамскими предприятиями и предприятиями из Европы, США и Китая.

По словам Аня, благодаря таким преимуществам, как удобство, безопасность и экономия времени, «умный дом» выбрали 77,2% мужчин и 22,8% женщин, принявших участие в опросе.

Около 38% людей с доходом от 30 до 50 млн. донгов (1.300-2.170 долл. США) и около 12,5% людей с доходом ниже 20 млн. донгов (870 долл. США) выбирают решения для умного дома.

Он также указал на некоторые барьеры в этом секторе, включая несовместимость интеллектуальных устройств, трудности в использовании и отсутствие инструкций на вьетнамском языке.

Вьетнамский отчет об умных домах за 2022 год — это первый подробный отчет о рынке умных домов в стране, основанный на опросе 1.000 человек по всей стране.