Выпущен клип, рекламирующий Национальный год туризма 2022

Фото: ВИА

Кроме знаменитого древнего города Хойан, клип также представляет красивые, но менее известные места, такие как этническая деревня Бхохоонг, полуостров Чам и чайная горка Донгжанг.

Клип был выполнен с участием тиктокера Нгуен Хо Ча Ми, кто родился в Куангнаме, и был размещен на сайте www.visitquangnam.com, в социальных сетях https://www.facebook.com/visitquangnam и в Instagram.

Национальный год туризма 2022 проходит под девизом «Куангнам — направление зеленого туризма». Все мероприятия в рамках года туризма 2022 года будут организованы в провинции Куангнам на критериях зеленого туризма, защиты окружающей среды, приоритетного использования переработанных продуктов, минимизации отходов. В течение первых 6 месяцев 2022 года туризм в Куангнаме, похоже, набрал доэпидемический темп роста, встретив почти 2,5 миллиона посетителей.

Куангнам — это земля с богатым потенциалом, колоритной культурой для развития туризма, в провинции находятся два объекта мирового культурного наследия: древний городок Хойан и комплекс башен Мишон. Кроме того, в Куангнаме также находится Всемирный биосферный заповедник Кулаочам — Хойан, представитель нематериального культурного наследия человечества — искусство пения Байчой… Были поставлены цели, чтобы к 2025 году такие объекты как Хойан, всемирный биосферный заповедник Кулаочам-Хойан, овощная деревня Чвкуэ, гончарная деревня Тханьха, деревня плотников Кимбонг, кокосовый лес Камтхань были признаны «зелеными направлениями назначения»...



