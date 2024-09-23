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Выпущена стратегия развития полупроводниковой промышленности Вьетнама
В стратегии изложена дорожная карта развития отрасли в соответствии с формулой C = SET + 1 (C означает чип, S - специализированный, E - электроника, T - талант, и + 1 - Вьетнам, который будет стремиться стать новым и безопасным местом в глобальной цепочке поставок полупроводников).
Страна планирует развивать отрасль в три этапа.
На первом, с 2024 по 2030 год, она будет использовать геополитические и кадровые преимущества, выборочно привлекать прямые иностранные инвестиции (ПИИ), утверждаться в качестве одного из мировых центров трудовых ресурсов для полупроводников и наращивать фундаментальный потенциал на всех этапах, от исследований, проектирования и производства до упаковки и тестирования.
Во второй период с 2030 по 2040 год Вьетнам будет стремиться стать мировым центром полупроводников и электроники, развивая полупроводниковую и электронную промышленность, сочетающую в себе как самостоятельность, так и ПИИ.
На третьем этапе с 2040 по 2050 год Вьетнам будет стремиться стать одним из мировых лидеров в полупроводниковой и электронной промышленности, а также освоить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в этих областях.
Определяя конкретные цели для каждого периода, на первом этапе страна будет выборочно привлекать ПИИ; сформирует не менее 100 проектных компаний, одну небольшую производственную фабрику и 10 заводов по упаковке и тестированию; а также разработает несколько специализированных полупроводниковых продуктов для нескольких секторов.
Ожидается, что годовой доход полупроводниковой промышленности составит более 25 миллиардов долларов США, а темпы роста добавленной стоимости - 10 - 15%. В то же время, ожидается, что электронная промышленность будет приносить годовой доход - более 225 миллиардов долларов США и рост добавленной стоимости на 10 - 15%.
В 2024 - 2030 годах в полупроводниковой отрасли будет работать более 50 000 инженеров и выпускников с соответствующей структурой и численностью, чтобы удовлетворить спрос на разработки.
На втором этапе Вьетнам будет развивать полупроводниковую промышленность, сочетающую в себе как самостоятельность, так и ПИИ, с не менее чем 200 проектными компаниями, двумя производственными предприятиями и 15 заводами по упаковке и тестированию, а также постепенно обеспечивать самодостаточность технологий проектирования и производства специализированных полупроводниковых продуктов.
Годовой доход полупроводниковой и электронной промышленности составит более 50 и 485 миллиардов долларов США, а темпы роста добавленной стоимости - от 15 до 20%.
При этом в 2030-2040 годах будет востребовано более 100 000 инженеров и выпускников полупроводниковых вузов.
На третьем этапе в стране будет не менее 300 проектных компаний, три завода по производству и 20 заводов по упаковке и тестированию. Страна также намерена освоить исследования и разработки в области полупроводников.
Ожидается, что ежегодный доход полупроводниковой и электронной промышленности составит более 100 миллиардов долларов США и 1,045 триллиона долларов США соответственно, а добавленная стоимость вырастет на 20-25%.
К тому времени структура и численность персонала, занятого в производстве полупроводников, будут соответствовать требованиям развития.
Кроме того, согласно стратегии, в 2040-2050 годах Вьетнам завершит формирование самодостаточной экосистемы полупроводниковой промышленности, занимающей лидирующие позиции в некоторых этапах и сегментах производственной цепочки.
С этой целью в стратегии также определены пять основных задач с подробными мерами по их реализации.