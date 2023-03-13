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Выпущена на вьетнамском языке книга о резне в Милай
Озаглавленная «Милай: Вьетнам, 1968 - Оглядываясь назад на резню» на вьетнамском языке, книга объемом более 700 страниц, переведенная Мань Чыонг, содержит полное, всестороннее и правдивое описание одного из «самых мрачных» событий военной интервенции США во Вьетнаме.
Это стало результатом почти десятилетнего исследования Говарда Джонса, почетного профессора истории Университета Алабамы.
Из трех частей первая затрагивает причины страданий жителей Милай, вторая анализирует последствия резни и сокрытие действий администрации США, а последняя посвящена тому, сколько администрации США пришлось заплатить за преступление.
«Лучшая книга на сегодняшний день о резне в Милай и ее последствиях - исчерпывающе исследована, убедительно аргументирована и в придачу меняет представления о прошлом. Обязательна к прочтению для всех, кто интересуется не только эпохой Вьетнама, но и тем, как все может пойти наперекосяк в разгар вооруженного конфликта, невзирая на законы войны. Очень необычно!», отметил Ральф Б. Леверинг, автор книги «Холодная война: история после холодной войны».
Утром 16 марта 1968 года американские войска вошли в четыре деревни, а именно Милай 4, Микхе 4, Биньтай и Биньдонг района Шонтинь центральной провинции Куангнгай, расположенные недалеко от демилитаризованной зоны, называемой США «Пинквилл». Через 3 часа более 500 безоружных жителей деревни, в основном женщин и детей, были убиты американскими солдатами.
«Резня в Милай», получило свое название от одной из деревень.