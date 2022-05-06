Выпуск коллекции марок SEA Games 31

Выпушена коллекция марок SEA Games 31. Фото: vnpost.vn

Коллекция состоит из 4 марок и 1 блока, представляющих некоторые из сильных видов спорта Вьетнама, в том числе: легкую атлетику, стрельба, плавание, гимнастика, футбол. Марки выполнены размером 43х32 (мм), блок размером 80х100 (мм).

Коллекция марок был создана графическим методом двумя художниками, Чан Тхе Винем и Нгуен Зу (Почта Вьетнама). Цветовой эффект на марках помогает чувствовать скорость спортсменов, а также соревновательный дух в спортивных соревнованиях.

Фон марки стилизован под символ АСЕАН, олицетворяющий сплоченность стран в общем доме, на пути к процветанию и развитию.

Спортивные Игры Юго-Восточной Азии SEA Games проводятся раз в два года, в которых принимают участие спортсмены из 11 стран Юго-Восточной Азии.

В 2022 году SEA Games 31 пройдут в Ханое и 11 соседних населенных пунктах с 6 по 23 мая 2022 года. Это второй раз, когда Вьетнам принимает SEA Games.

Ранее, в 2003 году, когда Вьетнам впервые принимал у себя SEA Games 22, Министерство информации и коммуникаций выпустило коллекцию марок «Добро пожаловать в SEA Games 22 - Вьетнам 2003» с 4 марками и 1 блоком.

Коллекция марок «SEA Games 31» будет выпушена в почтовой сети с 12 мая 2022 года по 31 декабря 2023 года.



