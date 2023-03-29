НОВОСТИ
Выполнен первый чартерный рейс из Кореи в прибрежный город Кханьхоа Вьетнама
Генеральный директор Vietravel Airlines Ву Дык Биен поделился, что в предстоящий период, когда туризм ускоряет восстановление и начался бум путешествий после длительного периода заморозки из-за пандемии, Vietravel Airlines решила запустить чартерные рейсы, соединяющие Тэгу, Южная Корея, и город Камрань, Вьетнам, чтобы встретить растущий спрос пассажиров в обеих странах. Это также является конкурентным преимуществом Vietravel Airlines на ранних этапах выхода на корейский рынок, предоставляя больше возможностей для путешествий по разумным ценам и короткое время в пути на прямых рейсах».
Директор Департамента туризма Кханьхоа Нгуен Тхи Ле Тхань прокомментировала, что благодаря разнообразной туристической экосистеме с многолетним опытом работы от материнской компании Vietravel Holiday и молодой и современной авиакомпании Vietravel Airlines создала более благоприятные условия для пассажиров двух стран и активно способствовала стратегическому партнерству Вьетнама и Южной Кореи во многих аспектах, таких как дипломатия, культура и туризм.
В ближайшем будущем Vietravel Airlines увеличит количество регулярных рейсов, совместно со своим партнером в Корее официально запуская серию из 11 чартерных рейсов по маршруту Тэгу (TAE)-Камрань (CXR) в период с 28 марта по 7 мая с частотой один рейс в 5 дней и будет увеличивать в зависимости от потребностей рынка. Ожидается, что на этот раз авиакомпания перевезет более 2.200 граждан Кореи.
В настоящее время Vietravel Airlines выполняет 5 внутренних маршрутов, соединяющих столицу Ханой и Хошимин с крупными туристическими городами, такими как Дананг, Фукуок и Куинён. Для международного рынка авиакомпания в настоящее время выполняет прямые рейсы Ханой-Бангкок (Таиланд) и Хошимин-Бангкок (Таиланд) с частотой 14 рейсов в неделю.
Согласно статистике Управления гражданской авиации Вьетнама, Vietravel Airlines входит в тройку лучших авиакомпаний с самым высоким показателем своевременности взлета во всей отрасли, достигая 93%. Кроме того, средний показатель отмены рейсов авиакомпании был на самом низком уровне — всего 0,2% в течение 12 месяцев 2022 года.