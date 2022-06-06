Вынесены меры предупреждения руководителям и органам министерств науки, техники и здравоохранения 2016-2021 гг.

В отношении Нгуен Тхань Лонга (слева) и Тью Нгок Аня предложили вынести меры дисциплинарного взыскания из-за их серьезные нарушения законов и устава Партии. (Фото: ВИА)

Решение было принято на заседании 4 июня Политбюро и Секретариата ЦК партии под председательством генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.

Секретариат также принял решение об исключении из Партии Фам Конг Така, члена партийного комитета и заместителя министра Министерства науки и технологий.

Политбюро обратилось к ЦК партии с просьбой рассмотреть и принять решение о дисциплинарных мерах в отношении Тью Нгок Аня, члена ЦК партии, бывшего секретаря парткома, бывшего министра Министерства науки и технологий, и Нгуен Тхань Лонга, члена ЦК партии, секретарь парткома и министр МЗ. В настоящее время Тью Нгок Ань является заместителем секретаря парткома Ханоя и председателем Народного комитета Ханоя.

Решение было принято после рассмотрения предложений Ревизионной комиссии ЦК партии.

Политбюро и Секретариат пришли к выводу, что нарушения устава Партии и ошибки, допущенные парткомами МСТ и МЗ, повлекли за собой серьезные последствия. Трое должностных лиц деградировали в политической идеологии, морали и образе жизни, нарушили устав Партии и законы, что привело к очень серьезным последствиям и большим убыткам для государственного бюджета, что повлияло на работу по борьбе с пандемией и вызвало большое общественное беспокойство наряду с плохим воздействием на авторитет партийной организации и двух министерств.

Политбюро и Секретариат также просили соответствующие органы применить административные дисциплинарные взыскания к коллективам и лицам, наказанным Партией.