Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вынесено заключение расследования дела компании Viet A, предложено привлечь к уголовной ответственности 38 фигурантов

Первоначальные результаты расследования показали, что при выручке в размере около 4.000 миллиардов донгов компания Viet A потратила почти 800 миллиардов донгов на «откат». Следственный орган Министерства общественной безопасности только что опубликовал заключение по расследованию, и предложил Верховной народной прокуратуре привлечь к уголовной ответственности 38 фигурантов по делу компании Виет-А (Viet A Company) за «Нарушение правил проведения торгов, повлекшим тяжкие последствия», «Хищение имущества», «Получение взятки» и «Злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей».

Предложено привлечь к уголовной ответственности за статью «Получение взятки» 6 фигурантов, включая бывшего министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонг, его бывшего секретаря Нгуен Хюинь, бывшего директора CDC Хайзыонг Фам Зюи Туен, бывшего заместителя директора Департамента науки и технологий Министерства науки и технологий Чин Тхань Хунг, бывшего директора Департамента медицинского оборудования и строительства Министерства здравоохранения Нгуен Минь Туан, бывшего директора планирования и финансов Министерства здравоохранения Нгуен Нам Лиен.

Фан Куок Вьет, и Ву Динь Хиеп, генеральный директор и заместитель директора Viet A предложено привлечь к уголовной ответственности за преступления «Нарушение правил проведения торгов, повлекшее тяжкие последствия» и «Дача взятки».

Бывшего министра науки и технологий Тью Нгок Ань предложили привлечь к уголовной ответственности за преступление «нарушение правил управления и использования государственного имущества, причинение убытков и растраты».

Согласно заключению расследования, Нгуен Тхань Лонг (тогдашний министр здравоохранения) вмешался, оказал влияние и распорядился, чтобы компании Viet A выдан Министерстом здравоохранения регистрационный номер для обращения тестовых наборов COVID-19 в нарушение правил. Таким образом, Viet A реализовала большое количество продуктов и получила незаконную прибыль. В общей сложности обвиняемый Фан Куок Вьет 4 раза давали Нгуен Тхань Лонгу взятки на общую сумму 2,25 млн долларов США (эквивалентно 51,1 млрд донгов).

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Возможности и вызовы на пути к нулевому выбросу

Возможности и вызовы на пути к нулевому выбросу

Чтобы сократить чистые выбросы до нуля (Net Zero) к 2050 году в соответствии с обязательствами Вьетнама, компаниям, которые хотят участвовать в мировом рынке, нужна конкретная дорожная карта по сокращению выбросов углерода.
ПОДРОБНЕЕ

Top