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Вынесено заключение расследования дела компании Viet A, предложено привлечь к уголовной ответственности 38 фигурантов
Предложено привлечь к уголовной ответственности за статью «Получение взятки» 6 фигурантов, включая бывшего министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонг, его бывшего секретаря Нгуен Хюинь, бывшего директора CDC Хайзыонг Фам Зюи Туен, бывшего заместителя директора Департамента науки и технологий Министерства науки и технологий Чин Тхань Хунг, бывшего директора Департамента медицинского оборудования и строительства Министерства здравоохранения Нгуен Минь Туан, бывшего директора планирования и финансов Министерства здравоохранения Нгуен Нам Лиен.
Фан Куок Вьет, и Ву Динь Хиеп, генеральный директор и заместитель директора Viet A предложено привлечь к уголовной ответственности за преступления «Нарушение правил проведения торгов, повлекшее тяжкие последствия» и «Дача взятки».
Бывшего министра науки и технологий Тью Нгок Ань предложили привлечь к уголовной ответственности за преступление «нарушение правил управления и использования государственного имущества, причинение убытков и растраты».
Согласно заключению расследования, Нгуен Тхань Лонг (тогдашний министр здравоохранения) вмешался, оказал влияние и распорядился, чтобы компании Viet A выдан Министерстом здравоохранения регистрационный номер для обращения тестовых наборов COVID-19 в нарушение правил. Таким образом, Viet A реализовала большое количество продуктов и получила незаконную прибыль. В общей сложности обвиняемый Фан Куок Вьет 4 раза давали Нгуен Тхань Лонгу взятки на общую сумму 2,25 млн долларов США (эквивалентно 51,1 млрд донгов).