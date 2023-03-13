НОВОСТИ
Вынесена дисциплинарная мера в виде предупреждения бывшему министру, председателю Канцелярии правительства Май Тиен Зунг
Ранее, 13 января 2023 года, Секретариат ЦК КПВ принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения Май Тиен Зунга за нарушения, связанные со вывозными рейсами, доставлявшими граждан домой из-за границы в период эпидемии COVID-19.
Нарушения Май Тиен Зунга повлекли за собой тяжелые последствия, вызывали негативное общественное мнение, ущемили престиж партийных организаций и органов государственного управления.