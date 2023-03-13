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Вынесена дисциплинарная мера в виде предупреждения бывшему министру, председателю Канцелярии правительства Май Тиен Зунг

Г-н Май Тиен Зунг, бывший член ЦК Партии, бывший секретарь ЦК Партии, бывший министр, председатель Канцелярии Правительства, за нарушения и недостатки в своей работе был подвергнут дисциплинарному взысканию в виде предупреждения.
  Май Тиен Зунг. Фото: ВИА 
Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг только что подписал Решение № 204/QD-TTg о наложении дисциплинарного взыскания в виде предупреждения в отношении г-на Май Тьен Зунга, бывшего члена ЦК Партии, бывшего секретаря парткома, бывшего министра, председателя Канцелярии Правительства, в связи с нарушениями и недостатками в работе, за что он также подвергнут дисциплинарной мере Секретариата ЦК КПВ.

Ранее, 13 января 2023 года, Секретариат ЦК КПВ принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения Май Тиен Зунга за нарушения, связанные со вывозными рейсами, доставлявшими граждан домой из-за границы в период эпидемии COVID-19.

Нарушения Май Тиен Зунга повлекли за собой тяжелые последствия, вызывали негативное общественное мнение, ущемили престиж партийных организаций и органов государственного управления.

ВИА/ИЖВ

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