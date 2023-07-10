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Выделение государственных инвестиций помогает стимулировать рост секторов экономики
В интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИA) о роли государственных инвестиций в экономическом росте Вьетнама Хыонг отметила, что во втором квартале этого года темпы экономического роста во Вьетнаме составили 4,14%, что выше 3,28%, зафиксированных в первом квартале этого года, что свидетельствует об эффективности политик и мер, проводимых правительством и премьер-министром.
Во втором квартале было освоено более 140,4 трлн. донгов (5,93 млрд. долл. США) государственных инвестиций, что составило 19,93% от плана на весь год, что на 52,8% больше, чем в первом квартале, и на 21,8% больше, чем в прошлом году.
Общий объем выплат в первой половине этого года, по оценкам, составил более 232,2 трлн. донгов, выполнив 33% годового плана и увеличившись на 20,5% в годовом исчислении, что является положительным результатом, сказала она, объяснив это усилиями и решимостью правительства, премьер-министра и министерств, секторов и населенных пунктов в ускорении реализации проектов, финансируемых государством, с самого начала года.
Она подчеркнула, что для многих проектов в рамках программы социально-экономического восстановления и развития была завершена процедура инвестирования, позволяющая их реализовать, так же, как и для многих других в среднесрочном плане государственных инвестиций на период 2021-2025 годов, что позволит обеспечить выделение государственного инвестиционного капитала в этом году быстрее, чем в предыдущие годы.
По ее словам, наряду с усилиями министерств, секторов и населенных пунктов в этой работе инвесторы и бюро по управлению проектами также продемонстрировали высокие результаты в реализации проектов.
В частности, премьер-министр принял решительные меры по устранению трудностей и препятствий, мешающих освоению государственных инвестиций, чтобы ускорить работу, издав различные решения и директивы, включая решение о создании пяти рабочих групп, специализирующихся на этой работе в министерствах, секторах и на местах, и директиву, определяющую основные решения по ускорению освоения государственного инвестиционного капитала, а также по трем национальным целевым программам до 2023 года и программе социально-экономического восстановления и развития, отметила Хыонг.
Говоря о мерах по усилению освоения государственных инвестиций до конца года, руководитель ГУС сказала, что предстоит пройти долгий путь, чтобы выполнить задачу по освоению 95-100% от общего объема государственных инвестиций в этом году.
Она отметила, что необходимо сосредоточиться на завершении правовой системы для реализации проектов с государственными инвестициями от подготовки проекта до его эксплуатации.
По ее словам, министерства, секторы и населенные пункты должны решительно выполнять указания правительства и премьер-министра по выделению и распределению государственного инвестиционного капитала и капитала для трех национальных целевых программ и программы социально-экономического восстановления и развития.
Хыонг подчеркнула необходимость того, чтобы руководители министерств, секторов и населенных пунктов непосредственно следили за конкретными проектными группами, чтобы своевременно принимать меры по разрешению трудностей.
Наряду с подготовкой земли под проект, необходимо обеспечить качество проектов и эффективность капитала путем анализа и оценки освоения средств по каждому проекту для внесения корректировок, сказала она.
Хыонг также подчеркнула необходимость укрепления административной дисциплины, децентрализации и делегирования полномочий, повышения чувства ответственности руководящих работников, строгого рассмотрения нарушений, а также усиления координации между министерствами, секторами, центральными ведомствами и местными органами власти в этой работе.
Народные комитеты провинций и городов центрального подчинения должны принять меры по контролю за ценами и качеством строительных материалов для проектов с использованием государственного инвестиционного капитала, заложив основу для корректировки пакетов торгов и общего объема инвестиций в проекты, добавила Хыонг.