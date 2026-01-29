Выдающиеся результаты в сфере науки, технологий и инноваций
В сфере телекоммуникаций скорость интернета во Вьетнаме значительно улучшила позиции, войдя в группу лидеров региона и в топ-10 - 15 по международным оценкам; охват 4G превысил 99,8%, а 5G - более 91% населения…
28 января на официальном сайте Организации Объединённых Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) было опубликовано послание ЮНЕСКО с поздравлением по случаю принятия резолюции 80-NQ/TW Политбюро Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) о развитии вьетнамской культуры.