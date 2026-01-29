Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Выдающиеся результаты в сфере науки, технологий и инноваций

В сфере телекоммуникаций скорость интернета во Вьетнаме значительно улучшила позиции, войдя в группу лидеров региона и в топ-10 - 15 по международным оценкам; охват 4G превысил 99,8%, а 5G - более 91% населения…
ИЖВ/ВИА

