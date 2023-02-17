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Выдача обычных паспортов с электронными чипами с 1 марта 2023 г.
Паспорт с электронным чипом - паспорт с электронным устройством, в котором хранится зашифрованная информация о владельце паспорта и подпись его эмитента. Это новый улучшенный шаг с целью создания благоприятных условий для вьетнамских граждан, повышения эффективности государственного управления иммиграцией и удовлетворения требований международной интеграции страны.
Электронные паспорта не только хранят записанную на бумаге информацию, такую как полное имя, дата рождения, национальность... но также имеют возможность хранить биометрическую информацию о людях, такую как отпечатки пальцев, лицо, группа крови..., что помогает ускорить таможенные процедуры.
Кроме того, обладатель паспорта с электронным чипом будет иметь приоритет при рассмотрении и выдаче въездной визы иностранными агентствами.
Более 100 стран и территорий по всему миру используют электронные паспорта. Примечательно, что программа безвизового въезда в США, которая применяется в 39 странах и территориях, требует электронных паспортов.
Граждане Вьетнама, которым выдан обычные паспорта без электронного чипа, будут продолжать пользоваться им до истечения срока действия паспорта и не обязаны менять на паспорта с электронным чипом.