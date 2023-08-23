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Вывод вьетнамских брендов в мир
Вечером 15 августа (по вьетнамскому времени) на фондовой бирже Nasdaq – Нью-Йорк (США) были зарегистрированы акции вьетнамского автопроизводителя VinFast. Это событие ознаменовало официальное превращение VinFast в глобальную публичную компанию, вьетнамский бренд с крупнейшей рыночной капитализацией, котирующейся на фондовой бирже США, с более чем 23 миллиардами долларов США. Ранее, 28 июля 2023 года, VinFast заложил фундамент завода по производству электромобилей в США.
С 17 по 20 августа Министерство промышленности и торговли Таиланда в сотрудничестве с Central Retail Group организовало шестую Неделю продукции Вьетнама. 100 вьетнамских предприятий приняли участие в демонстрации таких продуктов, как: рыбный соус, рис, переработанные фрукты, орехи кешью, орех макадамия, ласточкинские гнезда, изделия ручной работы и т. д. На самом деле, многие бренды вьетнамских товаров стабильно реализуются через тайскую сеть супермаркетов Central Group, такие как King Coffee, Mr. Viet, Trung Nguyen, Real Bean Coffee (кофе), Acecook (лапша быстрого приготовления), Vifon (суп с лапшой быстрого приготовления), Chinsufoods (соевый соус), Daiviet (каша быстрого приготовления), Viet Pepper (перец)...
Ранее, в конце мая, вьетнамский кофейный бренд King Coffee успешно проник в систему Costco Wholesale, крупнейшую оптовую цепочку поставок в США, и продолжает внедряться в большинство штатов Америки. King Coffee был запущен в США в 2016 году, на сегодняшний день он вырос до более чем 60 стран и территорий, включая Китай, Японию, Россию, Сингапур, Корею...
Необходимо иметь методичный способ
Благодаря впечатляющим темпам роста экспорта Вьетнам вошел в число 20 ведущих торговых стран мира. Однако на самом деле многие группы вьетнамских товаров экспортируются под названием другой страны или торговой марки, отличной от Вьетнама. Это верно для группы сельскохозяйственных продуктов, так как 80% продуктов не имеют торговой марки. Как и в случае с рисом, Вьетнам занимает лидирующие позиции в мире, но, по словам советника по торговле Вьетнама Нгуена Кань Кыонга, вьетнамский рис продается в Великобритании под торговой маркой дистрибьютора, такой как Longdan, Golden Lotus, Buffalo, Green Dragon, Красный муравей…
Или, как и в случае с кофе, Вьетнам также является топовой страной, но немногие иностранные покупатели знают об этом. Дао Тху Чанг, руководитель отдела стратегического консультирования по развитию рынка (Немецкая торгово-промышленная палата во Вьетнаме), сказала, что многие немцы до сих пор не знают, что Вьетнам является крупнейшей страной-экспортером кофе в мире. Точно так же 90% производства чая и 95% производства перца экспортируются в сыром виде или только в полуфабрикатах, поэтому, они продаются в мире под торговыми марками иностранных брендов...
По мнению экспертов, создание национального бренда как никогда актуально, когда многие двери на мировой рынок открыты благодаря соглашениям о свободной торговле. Создание бренда — это долгосрочное решение для вьетнамских товаров, позволяющее сохранить долю рынка на экспортном рынке.
Рассказывая об успехе бренда Vinfast, вице-президент Vingroup и генеральный директор VinFast Global Ле Тхи Тху Тху сказала, что есть 3 ключевых момента, к которым постоянно стремятся компании Vingroup, включая VinFast: отличные продукты, конкурентоспособные цены, отличный сервис. Между тем, как отметил вице-президент Central Retail Group во Вьетнаме Пол Ле, бренд должен легко читаться и запоминаться.
Министерство промышленности и торговли реализовало Национальную программу брендов до 2030 года для создания и продвижения вьетнамских товарных знаков, торговых наименований, географических указаний и наименований мест происхождения на внутреннем и внешнем рынках.