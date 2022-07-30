Вывод Вьетнама в десятку крупнейших в мире центров переработки сельскохозяйственной продукции

Заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань подписал Постановление № 858/QD-TTg об утверждении Стратегии развития механизации сельского и рыболовного хозяйства, а также переработки до 2030 года с целью развития современной переработки сельскохозяйственной продукции, отвечающей потребностям и нормам потребительского рынка; чтобы стремиться превратить Вьетнам в центр переработки сельскохозяйственной продукции, который к 2030 году войдет в десятку лучших стран мира.

Стратегия устанавливает конкретные цели по механизации сельского хозяйства для каждой отрасли: в производстве основных сельскохозяйственных культур к 2025 году - более 90%, синхронной механизации - более 70% к 2030 году, производстве скота и птицы к 2025 г. - 80%, а к 2030 г.: в синхронной механизации- более 60%, а к 2025 г. механизации производства аквакультуры - более 70% – более 90%, вылове - более 95%.

Стратегия устанавливает цель, согласно которой темпы роста добавленной стоимости в отрасли переработки сельскохозяйственной продукции превысят 8% в год к 2025 году и 10% в год к 2030 году.

Кроме того, целью Стратегии является формирование ряда современных корпораций и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции с экономическим потенциалом и уровнем управления на уровне мировых стандартов.

Поощрять и способствовать накоплению земли

Решение для реализации Стратегии состоит в совершенствовании институтов и политики, в которых совершенствуется политика и законы о земле в направлении поощрения и облегчения накопления земли, а также механизма координации между отраслями и местностями в организации крупнотоварного сельскохозяйственного производства.

Другое упомянутое решение заключается в исследовании и разработке политики, направленной на поощрение социализации, применение научно-технических достижений в области механизации сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции; поддержке политики по повышению качества человеческих ресурсов для труда и управления в сфере механизации сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, в Стратегии также предлагаются решения по ускорению реализации кредитной политики для развития сельского хозяйства и сельских районов.

Необходимо разработать 3 группы продуктов, которые механизируются синхронно, с учетом преимуществ каждого региона

Еще одним решением Стратегии является развитие сельскохозяйственной и сельской инфраструктуры; организация сельскохозяйственного производства.

В частности, реорганизация районов концентрированного сельскохозяйственного производства в направлении развития 3 групп продуктов (ключевые национальные продукты, ключевые продукты провинций и местные деликатесы) механизирована, синхронизирована, соответствует преимуществам каждого региона, обеспечивая достаточное снабжение сырьем и соединение с зонами переработки сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственными коммерческими службами.

В то же время Стратегия также направлена на внедрение инноваций и развитие соответствующих форм организации производства в направлении повышения потенциала и роли организаций фермерских кооперативов.