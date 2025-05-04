Вывести отношения между Вьетнамом и Казахстаном на новый уровень и ещё больше их углубить

Посол Республики Казахстан во Вьетнаме Канат Тумыш дал интервью представителям СМИ, в котором рассказал о содержании предстоящего визита и сотрудничества между двумя странами. Фото: ВИА По приглашению Президента Республики Казахстан Касым‑Жомарта Токаева Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам с супругой и высокопоставленной делегацией из Вьетнама совершат государственный визит в Республику Казахстан.

По случаю предстоящего визита посол Республики Казахстан во Вьетнаме Канат Тумыш дал интервью представителям СМИ, в котором рассказал о содержании предстоящего визита и сотрудничества между двумя странами.



- Корреспондент: По Вашему мнению, какие достижения в отношениях между Вьетнамом и Казахстаном можно считать наиболее значительными в последнее время и что стало основой для этих результатов?



- Посол Канат Тумыш:



Уважаемые коллеги, дорогие журналисты, представители средств массовой информации! Как вам всем хорошо известно, в 2023 году состоялся важный визит – официальный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам, и теперь визит в Казахстан ожидается со стороны Генерального секретаря ЦК КПВ товарища То Лама. Хотел бы немножко рассказать вам о том, какие произошли с этого момента большие достижения в наших отношениях.



Прежде всего, 25 мая 2024 года вступил в силу безвизовый режим между двумя странами. Облегчение визового режима, освобождение граждан обоих государств от визовых требований придало дополнительный импульс нашему сотрудничеству, в частности в области туризма, сферах транспорта и логистики.



Также в 2024 году вступило в силу соглашения по передаче осужденных лиц. Это межгосударственное соглашение было заключено в 2023 году.



Очень важным моментом является то, что в начале 2025 года была достигнута принципиальная договоренность о визите Генерального секретаря ЦК КПВ товарища То Лама в Казахстан. Это тоже важное достижение, которое сейчас переходит в политическую плоскость.



Также мы ведем переговоры о том, чтобы отношения между Вьетнамом и Казахстаном перешли на новый этап сотрудничества. Хотел бы сказать, что символично 66 лет назад первый Президент Вьетнама товарищ Хо Ши Мин посетил Казахстан в 1959 году. Далее, в 1992 году, когда прошло 33 года после визита товарища Хо Ши Мина, мы подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Теперь еще 33 года прошло, и в мае этого года мы будем подписывать совместную декларацию по повышению отношений Казахстана и Вьетнама до уровня всеобъемлющего партнерства.



Я хотел бы продолжить говорить о достижениях в отношениях между двумя странами. В 2024 году уровень Межправительственной комиссии между двумя странами был поднят с уровня заместителя министра до уровня министра. И в Астане в апреле 2024 года состоялось 11-е заседание Межправительственной комиссии. С вьетнамской стороны на заседании сопредседательствовал уважаемый Министр промышленности и торговли господин Нгуен Хонг Зиен, а с казахстанской стороны сопредседательствовал Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.



Кроме того, совсем недавно, в марте, прошлом месяце, в городе Астана состоялся 9-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Казахстана и Вьетнама. В этих важных политических консультациях приняли участие, с вьетнамской стороны, Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг и, с казахстанской стороны, Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев.



Теперь я хотел бы рассказать о том, как мы имели определенные важные достижения на межрегиональном уровне: в 2024 году состоялся визит делегации провинции Бакнинь в Восточно-Казахстанскую область. Между провинцией Бакнинь и Восточно-Казахстанской областью было заключено соглашение о побратимском сотрудничестве.



Еще одно достижение: в январе этого года было заключено соглашение о побратимском сотрудничестве между городом Дананг (Вьетнам) и городом Актау (Казахстан) – крупными портовыми городами двух стран.



Дальше я хотел бы перейти к сфере транспорта и авиации. В 2022 году, когда мы начали транспортное сообщение между Вьетнамом и Казахстаном благодаря авиакомпании «Vietjet Air», было осуществлено только два авиарейса в неделю между двумя странами. В июне этого года между Вьетнамом и Казахстаном уже будет 42 рейса в неделю.



Как известно, в прошлом году новые рейсы из Астаны и Алматы в город Фукуок и город Нячанг осуществляет авиакомпания «Air Astana» – национальный и главный авиаперевозчик Казахстана. Кроме того, с декабря прошлого года прямые рейсы в Астану из города Фукуок осуществляет авиакомпания «Vietjet Air». С 1 апреля этого года прямые рейсы из Дананга в Алматы и Астану осуществляют авиакомпания «Vietjet Air» и казахстанская авиакомпания «SCAT». В июне этого года авиакомпания «Air Astana» также будет осуществлять прямые рейсы в город Дананг.



Все рейсы, которые осуществляет авиакомпания «Air Astana» во Вьетнам, являются не чартерными, а регулярными. В октябре 2025 года авиакомпания «Vietjet Air» также намерена осуществлять не чартерные, а регулярные рейсы между Вьетнамом и Казахстаном.



В декабре 2024 года «Sovico Group» и компания «Самрук-Казына», являющаяся национальным фондом Казахстана, подписали обязующую документацию по купле-продаже авиакомпании «Qazaq Air». Поэтому в мае этого года во время визита Генерального секретаря ЦК КПВ товарища То Лама мы ожидаем, что эта сделка между «Sovico Group» и АО «Самрук-Казына» будет завершена, то есть будет подписан акт приема-передачи акций авиакомпании «Qazaq Air» от компании «Самрук-Казына» в компанию «Sovico».



Также в настоящее время можно сказать о том, что предварительные меморандумы были подписаны между аэропортом города Туркестан и аэропортом города Кызылорда с компанией «Sovico Group» о том, что в будущем будет прорабатываться возможность заключения соглашения о передаче доверительного управления в аэропортах Туркестан и Кызылорда в управление «Sovico Group» авиакомпании «Vietjet Air».



Также компания «Sovico» собирается заключить соглашение с нашей национальной нефтяной компанией «КазМунайГаз», и с этой компанией они хотят подписать коммерческий документ о приобретении авиатоплива.



Еще хотел бы сказать, что очень успешно работает в Казахстане и во Вьетнаме вьетнамская компания «Crystal Bay». В Алматинской области они реализуют инвестиционный проект. Это связано с туристическим гостиничным бизнесом, предоставлением по столу гостеприимства.



Также можно сказать, что еще одним достижением является то, что уже ведутся переговоры между Министерством промышленности и строительства Казахстана и несколькими вьетнамскими компаниями о том, чтобы в будущем во Вьетнам экспортировалась продукция военно-промышленного комплекса Казахстана.



Еще хотел бы рассказать об одном моменте: это три визита, которые происходили между нашими странами. Во-первых, в сентябре 2023 года был произведен успешный визит в Казахстан Заместителя председателя Национального собрания Вьетнама. В ноябре 2024 года в Казахстан с успешным визитом посетил главный идеолог Вьетнама – член Политбюро, Председатель Центрального теоретического совета, Директор Государственной политической академии имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тханг. И я вам ранее говорил о том, что делегация провинции Бакнинь ездила в Казахстан. Также в Казахстан ездили руководители провинции Кханьхоа. В сентябре прошлого года делегация города Хошимина во главе с заместителем председателя Народного комитета этого города посетила город Алматы для переговоров о сотрудничестве.



Совсем недавно, в марте 2025 года, Вьетнам с официальным визитом посетил председатель Агентства по противодействию коррупции Казахстана, имеющий ранг министра, и он встретился с руководством Государственной правительственной инспекции Вьетнама. Он встретился с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Вьетнама, председателем Комиссии по внутренним делам Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, а также с Министром общественной безопасности Вьетнама и Постоянным вице-премьером Вьетнама Нгуен Хоа Бинь.



Вы еще спросили, что стало основой для этих результатов, что вот мы всего, прошло всего два года, очень много достижений достигли. Вот такие большие достижения. У нас, кроме того, что я сказал, про эти достижения, у нас уже каждый год торговый оборот составляет практически 1 миллиард долларов. Это тоже большое достижение. Потому что раньше у нас было 500 миллионов или 250 миллионов, а уже два года подряд 1 миллиард.



В чем же причина того, что мы сумели достичь таких результатов? Мне кажется, ответом на этот вопрос могут послужить такие слова, как дружба. Прежде всего, нас связывает искренняя дружба, многолетняя дружба, искренняя симпатия.



Во-вторых, это политическая воля двух государств, что мы проявили политическую волю. В-третьих, то, что между нашими лидерами, между уважаемым Генеральным секретарем ЦК КПВ товарищем То Ламом и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым произошла так называемая химия, произошла глубокая взаимная симпатия и уважение. И из-за того, что между нашими лидерами установился такой диалог, очень тесный диалог, с большим уважением, и эта взаимная симпатия очень хорошо влияет.



Также хотел бы отметить, что оба государства проводят открытую политику и всегда осуществляют прагматичный подход к решению всех дел, в том числе международного дела, двустороннего дела, многостороннего дела. Этому способствовало то, что Вьетнам проводит открытую политику «бамбуковой дипломатии», политику «четырех нет», и Казахстан проводит схожую политику, которую у нас называют «многовекторная политика». Мы пытаемся дружить со всеми странами мира, и у Вьетнама, и у Казахстана нет врагов, мы мирные и открытые государства.



И я к этому вопросу еще вернусь, но именно благодаря этим качествам двух народов происходит такой большой прогресс в наших отношениях. В первые 33 года наши отношения были отношениями большого уважения и взаимной помощи, Казахстан в эти годы направлял во Вьетнам своих специалистов в различных областях. Это были военные эксперты, среди которых был генерал-лейтенант Жансен Кереев, который командовал военной базой в городе Камрань и внес большой вклад в оборону Вьетнама.



Очень было много специалистов в области медицины, в области строительства, советские эксперты. Также, насколько я знаю, в провинции Хоабинь была построена крупнейшая в Юго-Восточной Азии гидроэлектростанция при лидерстве Первого заместителя председателя Совета министров СССР товарища Гейдара Алиева – Президента Азербайджана, общенационального лидера Азербайджана. И в это время также много специалистов в области образования были во Вьетнаме. Во Вьетнам приходили специалисты, которые учились в Казахстане. Сейчас очень много и в Азербайджане, и в других республиках Советского Союза. Хотел бы сказать, что тот визит, который товарищ Хо Ши Мин произвел в 1959 году, был историческим.



Это как бы основа основ начала наших дружеских отношений. И первый 33-летний период после этого мы можем назвать периодом становления, бархатным периодом. Второй 33-летний период, когда мы имели наши взаимные отношения, мы называем это жемчужным периодом.



И мы входим сейчас в новый этап, новые 33 года, когда мы будем дружить еще больше, еще теснее, и установим расширенное партнерство, мы уже входим в золотой этап наших отношений. Поэтому в нашем золотом этапе мы хотели бы, чтобы мы добились очень больших результатов. И мы верим в то, что благодаря вашей помощи, благодаря помощи всего вьетнамского народа и дружбе с казахским народом мы достигнем, и мы не будем останавливаться на достигнутом.



- Корреспондент: В настоящее время Казахстан является вторым по величине торговым партнёром Вьетнама в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в то время как Вьетнам — вторым по величине торговым партнёром Казахстана в ASEAN. Учитывая достигнутые хорошие результаты двустороннего сотрудничества, какой, по Вашему мнению, смысл и значимость предстоящего государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Республику Казахстан?



- Посол Канат Тумыш:



По нашему подсчету, в 2021 году торговый оборот между Казахстаном и Вьетнамом составлял 250 млн долларов США. В 2022 году он составлял 500 млн долларов США. В 2023 и 2024 годах этот показател составлял около 1 млрд долларов США. Мне кажется, что нам удалось добиться впечатляющих результатов за последние четыре года. Поэтому мне кажется, нельзя сказать, что наше сотрудничество является скромным, потому что оно развивается очень хорошо, если сравнивать с другими государствами. Даже в Центральной Азии вы сами говорите о том, что сейчас Казахстан в Евразийском экономическом союзе вышел на второе место. Поэтому мне кажется, что наше сотрудничество развивается очень продуктивно.



Вместе с тем, я согласен со второй частью вопроса, что наше сотрудничество пока не соответствует потенциалу. Мне кажется, наш потенциал – это не показатель в один миллиард долларов США. Мне кажется, мы можем довести наше сотрудничество к 2029-2030 году до показателя, по меньшей мере, от 2 до 5 миллиардов долларов США, то есть увеличить в два или даже пять раз за пять лет. Все будет зависеть от нашего диалога и интенсивности нашего сотрудничества.



Мне кажется, что сейчас мы живем в очень сложное время, время мировой турбулентности, когда международные отношения подвержены таким вызовам, как тарифы, торговые войны, санкционные войны. Очень сложное время, которое также сопровождается природными катаклизмами. Очень сильные наводнения в прошлом году были и в Казахстане, и во Вьетнаме, что также сказывается на том, что наш торговый оборот не получает значительного роста.



Для того, чтобы нивелировать эти негативные последствия, мы приняли решение подписать соглашение о всеобъемлющем партнерстве. Новый статус всеобъемлющего партнерства позволит увеличить оборот нашей взаимной торговли. Большой пакет соглашений, который мы подпишем, также нацелен на то, чтобы активизировать, придать динамизм нашему двустороннему сотрудничеству.



Да, действительно, сейчас всему международному сообществу очень тяжело, очень сложная ситуация. Но я хочу задать сам себе и вам вопрос, что в такой ситуации нужно делать? Мне кажется, прежде всего надо обратиться к учению Хо Ши Мина, и что он говорил и думал по этому поводу. Дело в том, что Хо Ши Мин является гением человечества, и его феномен, феномен Хо Ши Мина, послужил тому, что очень многие государства мира встали на путь борьбы за свою свободу.



В прошлом году во Вьетнаме был тайфун «Яги». В Казахстане также происходило много наводнений, штормов. Но великий товарищ Хо Ши Мин сказал: «Чем сильнее буря, тем крепче стоят сосна и кипарис».



Мне кажется, что сейчас наши страны, Казахстан и Вьетнам, должны воспользоваться преимуществом от того, что сейчас в мире происходит кризис, и продемонстрировать свои лучшие качества для того, чтобы вместе победить.



Мне кажется, что вьетнамский народ – это тот народ, который невозможно победить. Нет никакой разницы, какими средствами ведется борьба – политическая, экономическая или настоящая. Вьетнамский народ всегда победит.



Когда я был молодым человеком, ходил в школу, я всегда читал рассказы вьетнамских писателей, и особенно большие на меня впечатления производили рассказы писателя То Хоай.



Мы всегда знали, что вьетнамский народ очень смелый. Мы всегда гордились победами вьетнамского народа и всегда стремились к достижениям вьетнамского народа, всегда стремились к дружбе с вьетнамским народом. Поэтому даже в это тяжелое время Казахстан и Вьетнам объединят усилия для того, чтобы мы победили и вышли из этого кризиса с большими преимуществами.



Вы спросили меня, каким конкретным сферам надо уделять приоритетное внимание. Я хотел бы отметить, что прежде всего, это секторы транспорта и туризма, секторы логистики, энергетики, сельского хозяйства, военно-техническое сотрудничество.



Если говорить про туризм, то за сезон Вьетнам посещает 450 тысяч туристов из Казахстана. Это практически полмиллиона, и этот поток будет расти. Казахстан выходит на третье место по числу туристов в таких городах, как Фукуок, Нячанг и Дананг.



Я говорил о сфере транспорта, и хотел бы остановиться на сфере железнодорожного транспорта. Недавно я посетил город Лаокай, где встречался с Председателем народного комитета провинции Лаокай и Вице-премьером, Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам товарищем Буй Тхань Шоном. Для нас имеет огромное значение то, что через 3 года Вьетнам модернизирует и запустит скоростную железную дорогу по маршруту Хайфон – Ханой – Лаокай.



Мы очень хотим, чтобы эта железная дорога продолжалась по маршруту Лаокай – Куньмин, Куньмин – Урумчи, Урумчи – Алматы (крупнейший город Казахстана). Потом из Алматы эта железная дорога пойдет в город Актау, самый большой порт в Казахстане. Из Актау железнодорожный паром идет в город Баку, столицу Азербайджана. Как вы знаете, после визита в город Астана (Казахстан) товарищ То Лам поедет с государственным визитом в город Баку (Азербайджан).



Из города Баку железная дорога пойдет в город Стамбул (Турция). Это самый большой город и порт в Турции. В городе Стамбул построен подводный туннель между Азией и Европой, и также над водой построен мост между Азией и Европой. И по этим направлениям из города Стамбул во все столицы стран Европы есть железнодорожные сообщения.



То есть если в мире будут продолжаться тарифные войны, у Вьетнама всегда будет хорошая альтернатива отправлять свои товары в Европу через эту железную дорогу, которая называется средний коридор. Раньше эта идея не имела такой большой популярности из-за того, что колея, которая проходит между городами Хайфон, Ханой, Лаокай, она узкая, и железная дорога была не модернизирована. Теперь, после того, как через три года модернизируют, мы можем очень агрессивно запустить этот проект в жизнь. Компании из Турции, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также Кореи проявляют большой интерес к этому проекту.



Казахстан готов предоставлять для Вьетнама землю для того, чтобы в Казахстане построить большой логистический центр, большой логистический хаб, где могли бы на постоянной основе быть представлены вьетнамские товары. Они всегда будут находиться на территории Казахстана, на большие площади. Мы готовы предоставлять 100-200 гектаров земли для того, чтобы там строился большой логистический центр. Всегда будут там представлены вьетнамские товары, всегда их будет легко экспортировать возле города Алматы в Казахстане, возле казахстанско-китайской границы. Если такой логистический центр будет построен, всегда можно будет эти товары очень легко направлять в Европу, и там будет большой склад товаров.



Я также поговорю про сферу энергетики. В прошлом году в Казахстане прошел референдум, и по его результатам принято решение строить одну или несколько атомных электростанций в Казахстане. В советское время в Казахстане работала уникальная атомная электростанция в городе Актау, на которой использовались быстрые нейтроны. Когда мы будем строить наши новые электростанции, мы будем это делать в партнерстве с компаниями из Франции, России, Китая и Южной Кореи. Мы накопили в Казахстане большой опыт в сфере атомной энергетики, и знаем, что во Вьетнаме тоже принято решение строить большую атомную электростанцию. Мы очень хотели бы честно сотрудничать с Вьетнамом в сфере атомной энергетики, и я думаю, этому будут посвящены переговоры между господином То Ламом и господином Токаевым в Казахстане.



Также хотел сказать о военно-техническом сотрудничестве. Дело в том, что очень много оборонных предприятий Советского Союза было расположено на территории Казахстана. Мы развивали и модернизировали советскую технику, и у нас очень много инновационных технологий. Мы проводим производство танков, боевых машин, пехоты, бронетранспортеров, винтовок, снарядов, патронов. Очень много техники, такие как дроны, и производство дронов, и производство очень много техники, которая использовала стандарты советской техники.



И многая техника, которая была закуплена Вьетнамом в советское время, потом позже у России, мы имеем одинаковые стандарты, и можем поставлять как саму технику, так и запчасти к ней, которые являются очень востребованными. И очень многие вьетнамские компании интересовались, может ли мы такой бизнес осуществлять с Вьетнамом.



Мы говорим, да, мы такой бизнес можем осуществлять, и поэтому мы хотели бы, чтобы во время визита господина То Лама в Казахстан, наши министры обороны и министры общественной безопасности также встречались, потому что это тоже важно, чтобы мы помогали друг другу в сферах обороны и безопасности, как азиатские страны. Сейчас очень многие европейские страны, другие континенты между собой сотрудничают. Мы как страны Азии тоже можем сотрудничать в плане обороны друг с другом. Я думаю, это очень важно, чтобы азиатские страны также на этом важном рынке, как оборонный рынок, осуществляли между собой сотрудничество.



- Корреспондент: Какие взаимодополняющие преимущества наших стран, которые могут способствовать развитию в будущем?



- Посол Канат Тумыш:



Мне кажется, что Вьетнам – это южная страна с очень мягким климатом и прекрасным морским побережьем. Очень много наших туристов посещает Вьетнам из-за привлекательности климата и гостиничного туристического бизнеса. Казахстан очень известен во всем мире как страна с зимним туризмом. У нас очень много горно-лыжных курортов. Вы, наверное, знаете. Особенно в городе Алматы и других южных городах. Там есть высокие горы. Самая высокая гора в Казахстане составляет 7000 метров, 7 километров. Это гора Хан-Тенгри в Алматинской области. Это горный массив Тянь-Шань. Поэтому в географическом плане у нас есть разные преимущества. Мы это можем использовать.



В экономике, я уже сказал, мы можем сотрудничать. Сельское хозяйство, туризм, транспорт, логистика, энергетика, военно-техническая. Мы можем какую-то военную технику поставлять, которой во Вьетнаме нет. Вьетнам может поставлять военную технику. В энергетике мы можем сотрудничать.



Если касается сельского хозяйства, мы готовы покупать очень много вьетнамского риса. Рис Вьетнама, особенно сорт ST25, уже второй год подряд занимает первое место в мире как наиболее вкусный рис. У нас в Кызылординской области также выращивают рис. Мы сейчас производим такую программу, чтобы рисы Вьетнама культивировать и выращивать в Казахстане.



У нас в Казахстане старшее поколение очень любит пить чай. Молодежь очень любит пить кофе. Мы очень хотели бы покупать чай и кофе во Вьетнаме. У нас очень популярно, что мы пьем чай черный в северных регионах Казахстана. Когда я посещал северные провинции Вьетнама, например, Лаокай, Йенбай, Хажанг и другие провинции, я знал, что в северных провинциях Вьетнама очень хороший черный чай производится.



А на юге Казахстана любят пить зеленый чай. Во Вьетнаме тоже очень много хороших сортов зеленого чая. Они произрастают и в центральных, и в южных, и в северных провинциях. Поэтому мы очень заинтересованы, чтобы покупать продукцию сельского хозяйства Вьетнама.



Также для нас интересны свежие фрукты. Круглый год во Вьетнаме есть такие фрукты, как манго, мангустин, драгонфрут, и такие, которых не бывает в Казахстане. И мы могли бы очень хорошо покупать такие экзотические фрукты из Вьетнама.



В то же время я хотел бы рассказать о том, что Казахстан – это страна, которая является родиной яблок, и одно из значений города Алматы, если переводить, значит отец яблок или дедушка яблок. Когда я посещаю магазины во Вьетнаме, я вижу, что яблоки и груши в основном покупаются в Австралии, Новой Зеландии, Корее. Мы могли бы продавать очень большое количество яблок, и отличие наших яблок от других в том, что у них более органический и хороший вкус. Наши яблоки тоже обладают крупным размером, и в советское время самое крупное яблоко, которое было выращено в Алматы, вес составлял 2 килограмма одного яблока. Цены, конечно, на наши яблоки гораздо ниже, чем в Австралии, Новой Зеландии.



Также мы хотели бы продавать очень большое количество мяса во Вьетнам. У нас традиционно очень много покупают говядина, баранина, также мы можем поставлять свинину, мясо курицы, мясо утки, и это в больших количествах есть. Сейчас мы хотим, чтобы во время визита товарища То Лама в Казахстан подписать соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии. Если мы это подпишем, то мы сразу сможем продавать большое количество мяса, которое по себестоимости несколько раз ниже, чем во Вьетнаме, и качество очень высокое. Оно несколько раз дешевле, чем мясо из Австралии, Новой Зеландии. Мы хотим на вьетнамский рынок поставлять много высококачественного мяса из Казахстана.



Еще хотел бы сказать, что мы будем покупать большое количество риса, и мы хотели бы также продавать пшеницу, если будет заинтересованность, потому что пшеница в Казахстане обладает самыми твердыми сортами. Твердые считаются наиболее высокими и самыми дорогими сортами. Вместе с тем, цены на нашу пшеницу очень приемлемые, и во всем мире ее покупают.



Поэтому мы могли бы использовать сильные стороны обеих сторон, преимущества, которые способствуют нашему развитию в будущем.



- Корреспондент: Последний вопрос, какие новые шаги ожидаются в двусторонних отношениях в связи с визитом Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама? Также они спрашивают про авиасообщение с городом Данангом. Считаете ли Вы, что это новый шаг в развитии торговых отношений?



- Посол Канат Тумыш:



Первый и самый важный шаг в двусторонних отношениях – это мы ожидаем подписания документа по заключению всеобъемлющего партнерства между Социалистической Республикой Вьетнама и Республикой Казахстан. Также мы ожидаем, что между некоторыми регионами Вьетнама и некоторыми регионами Казахстана будет подписано соглашение о побратимском сотрудничестве.



Кроме того, у нас будут заключаться межправительственные соглашения, такие как в области экономики на три года вперед, в области туризма, в области спорта и культуры, в области сельского хозяйства, между провинциями Хынгйен и Куангнам с Кызылординской и Туркестанской областями.



Также будут заключаться коммерческие документы между нашими предприятиями. Будет осуществлен бизнес-форум. 120 человек примет участие в этом бизнес-форуме. А также будет рабочий завтрак уважаемого Генерального секретаря ЦК КПВ товарища То Лама с капитанами вьетнамского бизнеса.



Про Дананг я уже говорил: мы уже открыли два рейса авиакомпаний «Vietjet Air» и «SCAT» c 1 апреля этого года. С 4 июня мы ожидаем новые рейсы в Дананг авиакомпании «Air Astana». В Дананге по числу туристов Казахстан также выйдет на третье место после туристов из Вьетнама и Южной Кореи. Мне кажется, что это очень важный шаг и этому будет способствовать то, что в январе этого года между городом Дананг и городом Актау подписано соглашение о побратимском сотрудничестве. Дананг – это один из крупнейших портов во Вьетнаме, а Актау – это крупнейший порт в Казахстане. Мы думаем, что в будущем появятся новые прямые авиамаршруты из Вьетнама в Казахстан. Об этом наши авиакомпании будут говорить во время визита уважаемого Генерального секретаря ЦК КПВ.



Мне кажется, что авиасообщение является очень важным шагом развития двусторонних отношений, поскольку способствует приезду во Вьетнам и в Казахстан потоку туристов, но не только туристов, это будет еще поток бизнесменов. Мне кажется, что это еще более способствует тому, чтобы наш торговый оборот увеличивался.