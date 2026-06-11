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Вывести двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Великобританией на уровень 10 млрд долларов США
Министр Ле Хоай Чунг поблагодарил британскую сторону за направление высокопоставленного представителя для участия в Форуме будущего АСЕАН. Отметив пятую годовщину установления Диалогового партнёрства АСЕАН – Великобритания, министр подтвердил поддержку Вьетнамом дальнейшего укрепления отношений между АСЕАН и Великобританией, а также решимость страны успешно выполнить функции координатора отношений АСЕАН – Великобритания в период 2024–2027 годов.
Высоко оценив позитивное развитие двусторонних отношений в последнее время, особенно после повышения уровня отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства в октябре 2025 года, Ле Хоай Чунг подчеркнул, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение отношениям с Великобританией. По его словам, стороны располагают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, финансов, науки и технологий, образования и подготовки кадров, туризма, зелёной трансформации и возобновляемой энергетики.
Министр предложил активизировать совместную работу по продвижению торговли и инвестиций, расширению доступа товаров на рынки обеих стран и достижению цели по увеличению двустороннего товарооборота до 10 млрд долларов США уже в текущем году.
Ле Хоай Чунг подтвердил готовность Вьетнама создавать благоприятные условия для долгосрочной и эффективной инвестиционной деятельности британских компаний, особенно в стратегических инфраструктурных проектах, способных оказать широкое влияние на развитие экономики.
Со своей стороны государственный министр Сима Малхотра поздравила Вьетнам с успешным проведением Форума будущего АСЕАН, высоко оценила роль АСЕАН и роль Вьетнама в Ассоциации, а также поблагодарила Вьетнам за активный вклад в развитие отношений между АСЕАН и Великобританией в последние годы.
Государственный министр выразила восхищение достижениями Вьетнама в социально-экономическом развитии и отметила позитивную динамику двусторонних отношений, особенно после официального визита Генсека, Президента То Лама в Великобританию в 2025 году.
Сима Малхотра подчеркнула стремление британской стороны к дальнейшему углублению и наполнению практическим содержанием отношений между Великобританией и Вьетнамом во всех сферах, включая политику и дипломатию, миграцию, экономику, торговлю, инвестиции, науку и технологии, образование и подготовку кадров, а также зелёный рост.
Государственный министр сообщила, что британские инвесторы проявляют высокий интерес к вьетнамскому рынку, особенно в области энергетики и зелёной трансформации. Она подтвердила, что Великобритания продолжит сопровождать Вьетнам в реализации Партнёрства по справедливому энергетическому переходу (JETP), уделяя особое внимание совершенствованию нормативно-правовой базы для привлечения международных частных инвестиций.
Стороны договорились укреплять политическое доверие посредством обменов делегациями на всех уровнях, прежде всего на высшем уровне, в кратчайшие сроки разработать План действий по реализации Всеобъемлющего стратегического партнёрства и продолжать эффективно использовать существующие механизмы двустороннего сотрудничества, включая Стратегический диалог на уровне заместителей министров иностранных дел.
Обе стороны также договорились активизировать экономическое сотрудничество через эффективное взаимодействие инвестиционных фондов, развитие международного финансового центра и сотрудничество в сфере критически важных полезных ископаемых, а также укреплять координацию усилий по содействию мировой торговле.
В области образования и подготовки кадров стороны согласились развивать связи между ведущими экспертами, исследовательскими институтами и образовательными учреждениями, а также работать над созданием программ поддержки подготовки высококвалифицированных кадров для Вьетнама в тех сферах, где Великобритания обладает значительными преимуществами, а Вьетнам испытывает потребность в специалистах.