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Выведение вьетнамских лекарственных трав на мировой рынок

Вьетнам экспортирует ряд сильнодействующих лекарственных трав, имеющих преимущества, таких как корица, анис, кардамон, куркума, софора японская... но в разрозненном и мелком масштабе.
  Иллюстрация. Фото vneconomy.vn  
Вьетнам экспортирует ряд сильнодействующих лекарственных трав, имеющих преимущества, таких как корица, анис, кардамон, куркума, софора японская... но в разрозненном и мелком масштабе. Чтобы работать на мировых рынках лекарственных трав и конкурировать с ними, необходимо осуществлять синхронные инвестиции от расширения масштабов и развития областей выращивания лекарственных средств до применения науки и технологии для обеспечения стандартов качества, а также диверсификации продукции…

Имея около 5.117 видов лекарственных растений, Вьетнам имеет много возможностей и преимуществ для превращения лекарственных трав в техническо-экономический сектор. Лекарственные травы используются для самых разных целей для человека, таких как производство лекарств для лечения болезней, пищевых продуктов и макробиотической диеты, напитков, косметики и т. д.

Кроме того, лекарственные растения также используются в качестве сырья для производства средств защиты растений, ветеринарных препаратов, препаратов для рыбных и морепродуктов. По данным Fortune Business Insights, общая стоимость мирового рынка травяных продуктов в 2021 году оценивается в 230 млрд. долл. США, а к 2028 году ожидается, что она достигнет 430 млрд. долл. США.

До сих пор ряд вьетнамских предприятий участвовал в экспорте многих видов лекарственных трав, таких как корица, анис, кардамон, куркума, розмарин, корица, анис, кардамон, куркума, софора японская и др., но разрозненным образом и с незначительной долей. Хотя общая стоимость экспорта корицы и аниса постоянно увеличивается, достигнув 276 млн. долл. США в 2022 году, эта цифра все еще мала по сравнению с долей рынка лекарственных трав во всем мире.

Одна из причин, по которой вьетнамские лекарственные травы составляют очень небольшую долю от общего дохода мирового рынка лекарственных трав заключается в том, что большинство вьетнамских лекарственных трав экспортируется в виде сырья. Кроме того, до сих пор существует определенная доля лекарственных растений, не соответствующих установленным стандартам качества. В 2022 году общее количество проб лекарственных растений, отобранных для проверки качества, составило 2.224, из них 85 проб не соответствовали стандартам качества или 3,82%; доля образцов лекарственных растений, не соответствующих стандартам качества, составила 11,08 % (в 2017 г.) и 5,7 % (в 2018 г.).

Разделяя трудности, а также желая, чтобы вьетнамские лекарственные травы вышли на международный уровень и создали международный бренд, г-н Нгуен Вьет Хунг, генеральный директор фармацевтической акционерной компании Chu Se (провинция Жалай), сказал, что для предприятий, выращивающих лекарственные травы, в первую очередь необходимо, чтобы планирование площадей для посадки каждой группы растений соответствовало почве и климату... Сорта лекарственных растений нужно подбирать очень тщательно, если сорт соответствует требованиям, лекарственное растение будет хорошего качества.

Важно проактивно участвовать на глобальном игровом поле, поэтому Министерство здравоохранения разработало и представило на утверждение премьер-министру Программу развития фармацевтической промышленности, лекарственных трав отечественного производства до 2030 года с видением до 2045 года, в которой существует множество конкретных политик для поддержки фармацевтических предприятий, таких как приоритизация инвестиций в научные исследования, производство высококачественных лекарственных трав и развитие производства лекарственных трав под национальными брендами.

Одновременно было предложено множество групп синхронных решений по институтам и законам; инвестициям, повышению конкурентоспособности; науке и технологиям, человеческим ресурсам и обучению; контролю лекарственного и фармацевтического рынка; международному сотрудничеству и международной интеграции; информации и коммуникации... Чтобы превратить лекарственные травы в технико-экономический сектор, который не только служит заботе и защите здоровья людей, но и способствует искоренению голода и борьбе с нищетой, многие утверждают, что необходимо сосредоточиться на инвестировании в поддержку и применение науки и технологий при селекции и создании новых сортов, технических процессов возделывания лекарственных растений для получения высокой и стабильной продуктивности, качества и стабильности ценных и эндемичных лекарственных растений, имеющих конкурентное преимущество.

ИЖВ/ВИА

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