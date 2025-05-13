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Выведение вьетнамо-таиландских отношений на новый, более содержательный и эффективный уровень
Посол подчеркнул, что визит станет важной возможностью вывести отношения между двумя странами на новый уровень — более практичный и эффективный.
В рамках визита состоится 4-е заседание Совместного кабинета министров, уникальный межправительственный механизм, отражающий высокий уровень внимания и решимость обеих сторон в развитии двусторонних связей. Под совместным председательством двух премьер-министров стороны рассмотрят текущие вопросы и определят направления сотрудничества во всех сферах.
В политико-дипломатической сфере стороны обсудят меры по укреплению взаимного политического доверия, активизацию обменов делегациями, сотрудничество между партиями, правительствами, парламентами и на местном уровне, а также тесную координацию на региональных и международных форумах, особенно в рамках АСЕАН и механизмов субрегиона Меконга.
В экономической сфере стороны рассмотрят ход реализации совместных инициатив, включая проект «Три вида взаимосвязи», а также обсудят меры по расширению сотрудничества с целью достижения двустороннего товарооборота в размере 25 миллиардов долларов США в ближайшем будущем, на сбалансированной и устойчивой основе. Также будет обсуждаться привлечение тайских инвестиций в приоритетные для Вьетнама отрасли.
По словам посла, у Вьетнама и Таиланда есть значительный потенциал для расширения сотрудничества в новых областях, соответствующих текущим мировым тенденциям и стратегиям развития обеих стран, таких как: цифровая трансформация и цифровая экономика, возобновляемая энергетика и "зелёный рост".
Ожидается, что в ходе визита будут подписаны несколько соглашений о сотрудничестве, которые заложат новую основу для взаимодействия между местными органами власти, предприятиями, общественными организациями, а также укрепят связи между народами двух стран. Всё это будет способствовать укреплению дружбы и дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Таиландом.