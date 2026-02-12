Выборы в НС: 217 кандидатов от центральных органов утверждены для включения в список кандидатов

Общий вид третьей консультативной конференции по согласованию кандидатур. Фото: tuoitre.vn

11 февраля в Ханое Президиум Центрального комитета (ЦК) Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) провёл третью консультативную конференцию с целью отбора и составления списка лиц, отвечающих установленным требованиям для выдвижения кандидатами в депутаты Национального собрания (НС) XVI созыва от центральных органов в соответствии с Законом о выборах депутатов НС и депутатов Народных советов 2015 года (с внесёнными изменениями и дополнениями) и руководящими указаниями Национального избирательного совета.



Конференция была организована в очном формате с одновременным онлайн-подключением к 11 региональным точкам, где работают и проживают члены Президиума ЦК ОФВ.



Ранее, 2 февраля, Президиум ЦК ОФВ провёл вторую консультативную конференцию, на которой были обсуждены и предварительно утверждены кандидатуры 217 человек от центральных органов, организаций и учреждений для выдвижения кандидатами в депутаты НС XVI созыва.



5 февраля 2026 года Постоянный комитет НС издал резолюция № 1277 о структуре, составе и количестве лиц, выдвигаемых кандидатами в депутаты НС XVI созыва. Согласно этому документу, в предварительный список на центральном и местном уровнях включено в общей сложности 1 093 человека, при этом число кандидатов от центральных органов сохранено на уровне 217 человек.



По состоянию на 8 февраля 2026 года центральные органы, организации и учреждения совместно с комитетами ОФВ общинного уровня провели конференции по сбору мнений избирателей по месту жительства в отношении 217 выдвинутых кандидатов. Постоянный комитет ЦК ОФВ проверил, обновил информацию и передал данный список Президиуму для рассмотрения на третьей консультативной конференции.



Согласно докладу на конференции, обобщённые результаты показали, что 217 из 217 выдвинутых кандидатов получили 100% поддержку избирателей по месту работы. Замечаний или вопросов, требующих дополнительной проверки, не поступило.



В период с 4 по 8 февраля постоянные бюро комитетов ОФВ общинного уровня совместно с народными комитетами соответствующих уровней в 67 общинах и кварталах 17 провинций и городов провели конференции по сбору мнений избирателей по месту жительства в отношении 217 выдвинутых кандидатов.



Результаты доверия избирателей по месту жительства распределились следующим образом: партийные органы - 10 из 10 человек получили 100 % доверия; органы Президента - 2 из 2; органы НС - 145 из 145; Правительство и подведомственные органы - 15 из 15; Министерство обороны - 14 из 14; Министерство общественной безопасности - 3 из 3; Верховный народный суд - 1 из 1; Верховная народная прокуратура - 1 из 1; Государственный аудит - 1 из 1; Отечественный фронт Вьетнама - 25 из 25 человек получили 100 % доверия избирателей.



Все 217 выдвинутых кандидатов не имеют вопросов или дел, требующих дополнительной проверки по мнению избирателей.



По структуре: 152 человека являются кандидатами на повторное избрание (70 %), 48 женщин (22,12 %), 5 беспартийных (2,3 %), 23 представителя национальных меньшинств (10,6 %), 22 профессора и доцента (9,67 %), 78 докторов наук (35,94 %), 89 магистров (41 %) и 28 бакалавров (12,9 %).



На основе результатов доверия избирателей по месту работы и жительства Постоянное бюро ЦК ОФВ представило председателю ЦК ОФВ на рассмотрение и утверждение список лиц, отвечающих требованиям для выдвижения кандидатами в депутаты НС XVI созыва.



На конференции после обсуждения 100 % участников единогласно утвердили список из 217 человек от центральных органов и организаций, отвечающих требованиям для выдвижения кандидатами в депутаты НС XVI созыва в соответствии с Законом о выборах депутатов НС и депутатов Народных советов.



Выступая на конференции, председатель ЦК ОФВ Буй Тхи Минь Хоай подчеркнула, что Президиум обсудил и единогласно утвердил список 217 человек от центральных органов и организаций, отвечающих установленным требованиям для выдвижения кандидатами в депутаты НС XVI созыва в строгом соответствии с Законом о выборах депутатов НС и депутатов Народных советов всех уровней, и поручил Постоянному бюро ЦК ОФВ в тесном взаимодействии с соответствующими органами НС тщательно проверить список кандидатов для обеспечения его точности.



Президиум ЦК ОФВ выразил надежду, что кандидаты, особенно занимающие руководящие должности, в случае избрания депутатами НС оправдают доверие народа и достойно представят избирателей, будучи рекомендованными ОФВ.



После конференции Постоянное бюро ЦК ОФВ завершит оформление протокола и направит список 217 лиц в Национальный избирательный совет и Постоянный комитет НС в соответствии с установленными нормами, чтобы Национальный избирательный совет официально объявил список кандидатов по каждому избирательному округу по всей стране.



На этой основе комитеты ОФВ провинциального и общинного уровней совместно с избирательными советами провинций и городов организуют встречи кандидатов с избирателями по месту их выдвижения для осуществления права на ведение предвыборной кампании в соответствии с Законом о выборах депутатов НС и депутатов Народных советов.